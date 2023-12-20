Sasa'da patron hisse alımı yaptı.
Erdemoğlu Holding
hisselerinde alım yaptığını açıkladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre Sasa'da 40,36-41,08 fiyat aralığından
2 milyon nominal tutarlı alış işlemi
gerçekleştirildi.
Sasa'daki payı yüzde 55,25'e çıktı
Sasa'daki payı yüzde 55,25'e çıktı
19 Aralık itibariyle holdingin Sasa'daki paylarının
yüzde 55,25
seviyesine ulaştığı duyuruldu. Geçtiğimiz hafta Erdemoğlu Holding tarafından yapılan açıklamada, holdingin “Sasa Polyester Sanayi A.Ş.’de sahip olduğu paylarının, şirketin çıkarılmış sermayesinin yaklaşık yüzde 2,5’unu temsil eden 135 milyon adet paya kadar satışının yaklaşık 200 milyon dolar karşılığında başladığı” açıklanmıştı.
#Sasa
#Hisse
#Borsa
#Erdemoğlu Holding
27 dakika önce