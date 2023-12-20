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Ekonomi

Sasa'da Erdemoğlu Holding hisse alımı yaptı

Üç haftadır düşüş trendinde olan Sasa Polyester'de şirketin sahibi Erdemoğlu Holding hisse alımı yaptığını açıkladı. Böylece 19 Aralık itibariyle holdingin Sasa'daki payı yüzde 55,25 seviyesine ulaşmış oldu.

Haber Merkezi
10:31 - 20/12/2023 Çarşamba
Güncelleme: 10:34 - 20/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Sasa'da patron hisse alımı yaptı.
Sasa'da patron hisse alımı yaptı.
Erdemoğlu Holding
hisselerinde alım yaptığını açıkladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre Sasa'da 40,36-41,08 fiyat aralığından
2 milyon nominal tutarlı alış işlemi
gerçekleştirildi.

Sasa'daki payı yüzde 55,25'e çıktı

19 Aralık itibariyle holdingin Sasa'daki paylarının
yüzde 55,25
seviyesine ulaştığı duyuruldu. Geçtiğimiz hafta Erdemoğlu Holding tarafından yapılan açıklamada, holdingin “Sasa Polyester Sanayi A.Ş.’de sahip olduğu paylarının, şirketin çıkarılmış sermayesinin yaklaşık yüzde 2,5’unu temsil eden 135 milyon adet paya kadar satışının yaklaşık 200 milyon dolar karşılığında başladığı” açıklanmıştı.
Sasa hissesinde son durum.

#Sasa
#Hisse
#Borsa
#Erdemoğlu Holding
27 dakika önce
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