Taze Çinli SWM’den 922 bin TL'ye C-SUV modeli

BYD'nin C segmenti tamamen elektrikli hatchback modeli BYD Dolphin, Autobest tarafından 2024 Avrupa'nın Satın Alınabilecek En İyi Otomobili (Best Buy Car of Europe 2024) seçildi. Dolphin modelini en mantıklı ve satın alınabilecek en iyi otomobil olarak gösteren jüri üyeleri, BYD'nin elektrikli otomobilinin fiyat/kalite/menzil konusunda rakipsiz olduğunun altını çizdiler.