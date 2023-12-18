Taze Çinli SWM’den 922 bin TL'ye C-SUV modeli

Çinli SWM markasını Türkiye’ye getiren Atmo Grubu, Shineray Grup ile satış operasyonuna başladı. Şu an 2 SUV modelle pazara giriş yapan SWM, yakın zamanda hibrit otomobillerini de sunacak. 50’den fazla ülkede olan markanın üretim kapasitesi de yıllık 240 bin adet. Bunun 40 bin adedi de ihraç ediliyor.

C-SUV segmentindeki G01F ve G01 modelleriyle satışa başlayan marka, Türkiye’ye özel uzatılmış 5 yıl veya 150 bin kilometre garantisi de sunuyor. 1 milyon liranın altında bir fiyat etiketi sunabilen marka, satış tarafında da oldukça iddialı. Atmo Grubu Türkiye CEO’su Anton Chernov, “Türkiye’de gelecek yıl pazarda bir azalma biz de öngörüyoruz. 2024'te ürün ve fiyatlandırma stratejilerimizle biz de pazarda kayda değer bir yer elde etmeyi düşünüyoruz. Öncelikle ilk 20’de olmayı hedefliyoruz” açıklamasını yaptı.