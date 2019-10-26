Ekonomi Erdoğandan EYT sorusuna cevap 40 yaşında emekli mi olunur?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Erdoğan'dan EYT sorusuna cevap: 40 yaşında emekli mi olunur?

Fenerbahçe Spor Kulübü Divan Kurulu Toplantısı'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı öncesi vatandaşlarla sohbet etti. Bir kadının emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili bir düzenleme çıkıp çıkmayacağına ilişkin sorusuna ise Erdoğan, ''40 yaşında, 50 yaşında emeklilik mi olur?" diyerek yanıt verdi.

Haber Merkezi DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti.

Fenerbahçe Spor Kulübü Ekim ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı'na katılım için Faruk Ilgaz Tesisleri'ne giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, makam aracından inerek tesislerin hemen yanında bulunan kafede oturanların yanına giderek, herkesle tek tek tokalaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Faruk Ilgaz Tesisleri önünde bir süre vatandaşlarla sohbet etti.

40 YAŞINDA EMEKLİLİK Mİ OLUR?

Burada bulunan bir kadın Erdoğan'a seslenerek, "Cumhurbaşkanım EYT çıkar mı?" dedi.

Erdoğan, "Yani 40 yaşında emekli mi olalım, 40 yaşında, 50 yaşında emeklilik mi olur" yanıtını verdi.

Bunun üzerine kadının, "Sağlığımız bozuluyor nasıl yapacağız?" demesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sağlığı bozuk olanlar zaten primlerini her şeyini ödemişse, erken emeklilik noktasında zaten emekli olur" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşla 'EYT' diyaloğu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşla 'EYT' diyaloğu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesislerinde katıldığı Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı öncesi vatandaşlarla sohbet etti. EYT ile ilgili bir soru yönelten vatandaşa Erdoğan, 40 yaşında 50 yaşında emeklilik mi olur Allah'ını seversen?' diye sordu.


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