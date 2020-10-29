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Ekonomi Eriğin kilo fiyatı çeyrek altını geçti Üç tanesi 40 lira
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Eriğin kilo fiyatı 800 liraya çıktı

Eriğin kilo fiyatı çeyrek altını geçti: Üç tanesi 40 lira!

Yaz aylarında kilosu 4 liraya kadar yeşil eriğin fiyatı sezonun bitmesiyle birlikte uçuşa geçti. Kilo fiyatı çeyrek altının fiyatını geçerek 800 liraya kadar çıkan yeşil erik manavlarda taneyle satılmaya başladı.

Haber Merkezi İHA
Kilo fiyatından ötürü yeşil erik taneyle satılıyor.
Kilo fiyatından ötürü yeşil erik taneyle satılıyor.

Yeşil eriğin kilogram fiyatı neredeyse çeyrek altını geçiyor. Sadece birkaç ay önce pazar veya marketlerde kilosu 4-5 liradan satılan yeşil eriğin sezonun bittikten sonra şimdi, 3 tanesi 40 liraya satılıyor.

Yaklaşık 50 gramlık 3 tanesinin fiyatı 40 lirayken, kilosu 800 lirayı buluyor.

ÇEYREK ALTINI GEÇTİ

Artık kimsenin kilo ile satın almadığı eriğin yüksek fiyatı çeyrek altını geçiyor. En çok hamile kadınları için aldığı için ‘Hamile eriği’ olarak da bilinen erik, şuan sadece insanların özel ihtiyaçlarını karşılıyor. Hamile kadınların yanında ölümcül hastalığa yakalayan insanların son isteklerini yerine getirmesi için vatandaşlar il dışından gelerek bu eriğe talep ediyor. Bu dönemde Türkiye’de yetişmeyen yeşil erik, Latin Amerika ülkesi olan Şili’den getirildiği için fiyatlar bu derecede pahalı olduğu dile getiriliyor.

Yeşil eriğin kilo fiyatı 800 liraya çıktı.

KİLOSU 800 LİRA

Kış boyunca pahalı fiyatta da olsa ihtiyaç olana erik yetiştiren manav Emin Özkaya, sattığı ürün hakkında detay bilgiler paylaştı. Özkaya,

“Bu erikler Şili’den geliyor. İstanbul’dan bazı illere dağıtılıyor. Bu sezonda bunlar ‘Hamile eriği’ olarak da biliniyor. Ben 15 senedir bu günlerde bu eriği bulunduruyorum. Türkiye’de bu mevsimde bunlar yetişmiyor. Yurt dışından geldiği için çok az bulunuyor. Bunlar normal, bizim buralarda kaç gün önce bittiği yeşil eriklerdendir. Ancak ters bir dönemde insanların özel ihtiyaçların karşılanması için getirdiğimiz için fiyatlar pahalıdır. Şuan 3 tanesi 40 liradan satıyoruz. Bu üç tane de yaklaşık 50 gram oluyor. Buna göre kilosu 800 liraya denk geliyor. Ama tabi kimse bir kilo almıyor. Özel istekler doğrultusunda 2-3 paket yani 6 veya 9 tane alıyor. Alıcısı çok mu? Hayır. Ama getirdiklerimizin alıcısı var. Hamile onlar kadınların canı çektiği zaman alınıyor. Ayrıca ölümcül hastalığı yaşayan büyüklerinin son isteğini yerine getirmesi için gelip alıyorlar. Kaç gün önce kilo ile sattığımız erik şuan tane tane satıyoruz. O da altın fiyatında diyebilirim” diye konuştu.

Kilo fiyatından ötürü yeşil erik taneyle satılıyor.
İl dışından da geliniyor, kargo ile da isteniyor

Sosyal medya üzerinde yapılan reklamlardan haberdar olan vatandaşlar, sadece Eskişehir’den değil, çevre illerden de gelip bu eriğe talep ediyor. Bu konuda konuşan Özkaya, “Bu sürede sadece Eskişehir’de değil, çevre illerde de bulunmuyor. Bu nedenle Kütahya, Uşak, Bilecik, Afyon hatta daha da uzak illerden gelip alıyorlar. Mesela Bursa’da bir manava soruyor. O da ‘Eskişehir’de var’ diye buraya yönlendiriyor. Zaman zaman kargo ile göndermemizi istiyor, ama biz kargo ile göndermiyoruz. Gelip alanlara öncelik veriyoruz. Tabi onlar gelirken bir paket almıyor. 5-10 paket alıyor. Bazen burada akrabalar varsa onların aracıyla alıyorlar. Bu şekilde satıyoruz. Önümüzdeki yılın 3’üncü aya kadar böyle satmaya devam edeceğiz. Fiyatlar daha pahalı olabilir mi? Şuan için bilemem, ama olabilir tabi” diye anlattı.

Altın için müthiş iddia: Yıl sonu tahminini açıkladı
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Korona virüs salgınıyla birlikte dünyada birçok alanda dengeler değişirken, küresel ekonomi piyasasında altın sürekli yükselişine devam ediyor.
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Haftaya rekor tazeleyerek giren altın, yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor.
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Son bir haftada çeyrek altındaki değer yükselişi, lira bazında yüzde 5’e yaklaştı.
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Altının yükselişini değerlendiren Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanı Yunus Öner, altında artık bir öngörüde bulunamadıklarını, altının pandemi nedeni ile küresel piyasada yükselişe girdiğini ve yıl sonuna kadar 525 lirayı bulabileceği öngörüsünde bulundu.
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Öner, altında artık bir tahminde bulunamadıklarını söyledi. Altındın tahmin ettikleri süre gelmeden daha yüksek fiyatlara çıktığını belirten Öner, Pandeminin artmasıyla küresel piyasada yükselişe girmişti. Ülkemizde de doların lira karşısında aşırı yükselişe girmesiyle birlikte altın da lira karşısında hayli bir yükseldi.
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Şu an gram altın 505 lira civarında. Yıl sonuna 520, 525 lira bekliyoruz. Altın her zaman yatırımcısına kazandırdığı gibi yine kazandıracağını ön görüyorum.
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Özellikle düğünlerin bir saatte düşürülmesinden, çalgının ya da halayın kaldırılmasından, oyunların oynanamamasından dolayı insanlar düğünlerde eskisi gibi o tadı alamıyorlar. Kimisi düğününü erteledi, kimisi sade bir nikahla geçiştirdi.
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. Bu, haliyle altına da yansıyor. İnsanlar düğüne gidemeyince altında takmıyorlar. Çiftler eskisi kadar şaşalı altın almıyorlar. 6 adet bilezik alacakken, 2-3 adet alıyorlar. 2 metre ya da 1,5 metre zincir alacakken, daha sade, daha uygun zincir takıyorlar. Her zamanki gibi altın uzun vadede kazandırıyor. Tekrar kazandırmaya devam edecektir onu öngörüyoruz. Altın almalarını öneriyorum dedi.
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Altın için müthiş iddia: Yıl sonu tahminini açıkladı
Koronavirüs salgınında vaka sayılarının yeniden yükselişe geçmesiyle hareketlenen altın fiyatları yatırımcısının yüzünü güldürüyor. Kıyıda köşede altını bulunanlar fiyatların daha ne kadar yukarı gideceğini merak ederken, Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanı Yunus Öner ise gram altın için yıl sonu tahminini açıkladı.


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