Erkek işi demeyip sanayici oldular

Kadınların Türk ekonomisine katkısı katlanarak büyüyor. Bugün erkek egemen birçok işte kadınların varlık gösterdiğini görüyoruz. Ağır sanayiden, yüksek teknoloji ürünlerine birçok alanda kadın çalışan, yönetici ve patron var. Elindeki hamura her türlü şekli verip ortaya güzel bir yemek çıkarmayı başaran kadınlar sanayide de ellerindeki malzemeyi çok güzel yoğurup ürüne dönüştürmeyi bilmiş. Bunu nereden mi biliyorum. Çünkü Türkiye’nin dört bir yanında sanayici olan kadınlarla bir araya geldim ve nasıl sanayici olduklarının hikayesini her birinin kendisinden dinledim. Tezmaksan Akademi’nin öncülüğünde Yalçın Paslı tarafından kaleme alınan ‘Kadın Sanayici Olmaz mı Dediniz?’ isimli kitapta yer alan sanayici kadınların hikayesi biz gazetecilere umut oldu güç verdi. Biliyorum ki sizler de bu satırları okurken ben de başarabilirim diyeceksiniz.

Kadın Sanayici Olmaz mı Dediniz?’

HER SEKTÖRDE VARLAR

Milyon dolarlara hükmeden bu kadınların bazıları eşlerini kaybedince, bazıları profesyonel olarak uzun yıllar başka işlerden çalıştıktan sonra bazıları da çocukluktan işin içinde olarak baba mesleğini sürdürerek sanayici olmuş. Kimi döküm yan sanayisinde yer alıyor, kimi kalıp imalatı yapıyor. Kimi metal ev ürünleri, kimi dayanıklı tüketim malları üretiyor. Aralarında metal, havacılık ve savunma sanayiinde yer alan, talaşlı imalat parçaları üreten, savunma sanayiinin önde gelen oyuncularına üretim yapan ve yüksek teknolojili ürünler üretenler de var. Kum döküm, hassas döküm, pedal, el freni, elektronik devre, kart ve ürünleri, hidrolik presler, çelik konstrüksiyon, yüksek teknolojiye dayalı iplikler, metal ve döşüme karyolalar, traktör, temizlik ürünleri, çikolata ve konfeksiyon üretiminin her biri kadınlara emanet bu ülkede.

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İHRACAT ODAKLI ÇALIŞIYORLAR

Bir araya geldiğimiz ve kitapta hikayelerine yer verilen kadın sanayiciler arasında yer alan Aynur Ayhan, Aynur Erman, Emel Uslu, Filiz Akkaş, Nur Ger, Piraye Ölçer, Sevda Arıkan, Sultan Tepe, Şafak Çivici, Şeyma Ayhan, Tülin Tezer, Zuhal Gözüküçük ve ev sahibi Tezmaksan Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Aydoğdu’nun da olduğu birçok kadın sanayicinin yönetimde olduğu şirketler Türkiye’nin ihracatına milyon dolarlık katkı sağlıyor. Daha fazla kadına ulaşmak ve yeni sanayiciler yetiştirmek çabasındaki başarılı kadın sanayiciler, sivil toplum kuruluşlarında da önemli işlere imza atıyor.

İŞKUR’un girişimcilik kursuyla sanayici oldu

Her birinin hikayesiyle umutlandığımız kadın sanayicilerden Aynur Ayhan, babasını genç yaşta kaybeden ve başsağlığına gelenlerin babanızın işini ne zaman kapatacaksınız sözüyle hırslanıp baba mesleği dökümcülüğe adım atıyor. Ardından kız kardeşiyle kurduğu şirkette tasarım barbekü imalatına başlıyor. Filiz Aktaş, 2011 yılında 4 ay süren KOSGEB’in kadın girişimci eğitimini alarak ve eğitim gereği yaptıkları fabrika ziyaretlerinde ithal edilen bir ürünü üretmeyi kafasında planlayarak sanayici olmuş. 350 metrekare alanda talaşlı imalata dayalı ürünler üretmeye başlamış. Şimdi 2 bin 500 metrekare alanda 40 çalışanla hizmet veriyor. Emel Uslu da kendini 5.5 yıllık sanayici olarak tanıtıyor. 22 yıl edebiyat öğretmeni olarak görev yapan Uslu, eşini kaybedip onun yasını tutarken eşine en güzel vefa örneğinin işi kapatmak değil devam ettirmek olduğu bilinciyle işin başına geçiyor.