Ekonomi Erzurumlu motor ustası üretti İki araç için patent başvurusunda bulunacak
OTOMOTİV

Erzurumlu motor ustası üretti: İki araç için patent başvurusunda bulunacak

Erzurum'da önceki yıllarda kendi imkanlarıyla ürettiği iki kişilik aracını ve "çok amaçlı tarım aracı"nı yeniden tasarlayan motor ustası Sabit Çalışır, iki araç için patent başvurusu yapmaya hazırlanıyor. Sabit Çalışır, "Gayem ülkemde yerli ve milli bir şeyler yapmak. Son 5 yılda otomobilin lastiklerini hafiflettim, motor gücünü artırdık, çok sarsıntılı ve sesli çalışan motorun sarsıntısını ve sesini kestik" dedi.

Haber Merkezi AA
Erzurumlu motor ustası üretti: İki araç için patent başvurusunda bulunacak
Sabit Çalışır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı dönemindeki "yerli otomobil üretimini" teşvikle ilgili sözlerinin ardından kolları sıvayan motor ustası Sabit Çalışır (70), 10 yıl önce kent merkezindeki 50. Yıl Caddesi'ndeki evinin altındaki atölyede yaklaşık 5 yıl süren çalışmayla alüminyum gövde üzerine iki kişilik, 4 vitesli araç ile köylerde kullanılmak üzere dizel motorlu "çok amaçlı tarım aracı" yaptı.

Sonraki yıllarda ise Pasinler ilçesindeki "Büyük Devlet Adamı Recep Tayyip Erdoğan Bilim ve Teknoloji Geliştirme Merkezi" ismini verdiği atölyesinde, ürettiği araçlarını geliştirmek için çalışma yapan Çalışır, iki aracının motor, şasi, silindir, şanzıman ve diğer aksamlarını yeniden tasarladı.

AA

Cam, dikiz aynaları, boya ve döşemesini yenilediği "Gümüş" adlı aracı ile çok amaçlı tarım aracının test sürüşlerini tamamlayan Çalışır, yaklaşık 10 yıl süren çalışmanın ürünü olan iki aracına patent başvurusu için hazırlık yapıyor.

AA

"Bu uğurda servetimi, yıllarımı harcadım"

Sabit Çalışır, 50 yılı aşkındır motor ustalığı yaptığını söyledi.

Erdoğan'a hediye edecek
HAYAT
Erdoğan'a hediye edecek

Yaklaşık 10 yıldır araç üretmek için çabaladığını ifade eden Çalışır, şöyle konuştu:

  • "10 yıldır uğraşlarım sonucu 4 tekerlekli, tek silindirli, dizel motorlu ve 4 vitesli, 2 kişilik otomobil yaptım. 20 bin liraya mal ettiğim otomobil ile tarım aracına vatandaşımız 25-30 bin lira bandında sahip olabilir. Seri üretimle paramız hem yabancılara gitmez hem de istihdamla yüzlerce insan ekmek yer. Gayem ülkemde yerli ve milli bir şeyler yapmak. Cumhurbaşkanımızın 'Bir babayiğit araba yapsın' sözünden etkilendim. İşte o babayiğit de araba da burada. Bu uğurda servetimi, yıllarımı harcadım."

AA

Seri üretim için yetkili ve ilgililerden destek beklediğini dile getiren Çalışır, yakında patent başvurusunda bulunacağını belirtti.

AA

Çalışır, saatte 50 kilometre hız yapan "otomobili"nin fabrikasyona dönüştüğünde 100 kilometreye kadar çıkabileceğini savunarak, şunları kaydetti:

  • "Projelerimle ilgili büyük firmalarla görüştüm, kimse ilgilenmedi. Son 5 yılda otomobilin lastiklerini hafiflettim, motor gücünü artırdık, çok sarsıntılı ve sesli çalışan motorun sarsıntısını ve sesini kestik. Araçlarımızın kaportası alüminyum sacdan yapıldığından çürüme olmaz ve uzun ömürlüdür. Cumhurbaşkanımız ve devletimiz destek olsun. Para istemiyorum, takım, tezgah, alet, edevat istiyorum. Tarım aracımız köylerde at arabası yerine kullanılabilir, tarlaya, çayıra gitmek için ve arkasına tırpan bağlayıp tarla sürmek için de ideal. 'Gümüş' adlı otomobil ile tarım aracı saatte 1 litre mazot tüketiyor, motorları 1 litre yağ alıyor, 2 kişiyi istediğiniz yere götürür."

AA

Erzurumlu usta sonunda bunu da yaptı
FOTOĞRAF 12
Title
Erzurumlu motor ustası Sabit Çalışır, daha önce yaptığı Dadaşmobilin ardından, üç tekerlekli ve üstü açık yazlık aracının yapımını da tamamladı.
Title
Türkiye'de yerli otomobil üretimine dikkat çekmek için çalışmalarını sürdüren Sabit Çalışır (64), 50. Yıl Caddesi'ndeki evinin altındaki atölyede, 4 yıl süren çalışma sonucunda demir gövde üzerine sac kaplamayla tek kişilik araç üretti.
Title
Silindir, motor, şasi, şanzıman, dikiz aynası, döşeme gibi tüm aksamlarını tasarladığı aracına gözü gibi bakan Çalışır, her gün titizlikle temizliğini yapıyor. Test sürüşlerinde saatte 50 kilometre hıza ulaşan üç tekerlekli ve üstü açık aracın kaportasına Dadaş Çalışır 2011 yazan Sabit Çalışır, destek verilmesi durumunda yeni araçlar yapmayı planlıyor.
Title
Erzurumlu usta sonunda bunu da yaptı
Title
Erzurumlu usta sonunda bunu da yaptı
Title
Erzurumlu usta sonunda bunu da yaptı
Title
Erzurumlu usta sonunda bunu da yaptı
Title
Erzurumlu usta sonunda bunu da yaptı
Title
Erzurumlu usta sonunda bunu da yaptı
Title
Erzurumlu usta sonunda bunu da yaptı
Title
Erzurumlu usta sonunda bunu da yaptı
Title
Erzurumlu usta sonunda bunu da yaptı
Erzurumlu usta sonunda bunu da yaptı
Türkiye'de yerli otomobil üretimine dikkat çekmek için çalışmalarını sürdüren Erzurumlu motor ustası Sabit Çalışır, daha önce yaptığı "Dadaşmobil"in ardından, üç tekerlekli ve üstü açık "yazlık" aracının yapımını da tamamladı.
Abone Ol Google News
Av yasağı bitti

Av yasağı bitti

Balıkçılar "Vira Bismillah" diyerek denize açıldı.
​Alevler en az 30 dükkanı sardı

​Alevler en az 30 dükkanı sardı

İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi'nde yangın.
Türkiyenin desteğini bekliyoruz

Türkiye'nin desteğini bekliyoruz

​Afganistan'da geçiş sürecini yöneten Hikmetyar Yeni Şafak'a konuştu.
Geride 'enkaz' kaldı

Geride 'enkaz' kaldı

Yeni Şafak, Taliban'ın tam denetimine geçen havalimanında.
FETÖ’nün CHP’deki KHK temsilcisi

FETÖ’nün CHP’deki KHK temsilcisi

Engin Özkoç'a yeni suçlama.
CHP'nin küfürbaz başkanı

CHP'nin küfürbaz başkanı

​Kendisini eleştiren vatandaşa 12 dakika 68 küfür saydırdı.

Suriye'den de çıkacaklar

Suriye'den de çıkacaklar

​ABD medyası: Türkiye'nin konumunu güçlendirecek.
Ankesör’de ağ genişliyor

Ankesör’de ağ genişliyor

​FETÖ'cülerin HTS kayıtlarında farklı hatlar tespit edildi.
Katliama bile bile göz yumdular

Katliama bile bile göz yumdular

​ABD istihbarata rağmen kapıyı açık tuttu.

Afganistan'dan çekilme sonrası ​Biden'dan açıklama.

​31 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı.

​81 ilin valiliğine gönderildi.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Harp okullarındaki diploma töreninde konuştu.
Dev Koruya Komşu Sağlıklı Evler Nişantaşı'nda

Dev Koruya Komşu Sağlıklı Evler Nişantaşı'nda

​''Lüksün ötesi'' Nişantaşı'nda yeniden tanımlandı

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.