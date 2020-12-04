Aylık ekonomi dergisi Z Raporu’nun Aralık sayısı, ‘Eski Amerika Geri mi Dönüyor?’ kapak dosyasıyla çıktı. Derginin yeni sayısı, gazete bayii ve seçkin kitabevlerinde yerini aldı. Rakibi Donald Trump’ı mağlup eden Joe Biden, ABD’nin 46. başkanı oldu. Aylık ekonomi dergisi Z Raporu; Aralık sayısında, yeni başkanın atacağı muhtemel adımları, eski başkandan farklarını ve Amerikan siyasetinin önümüzdeki günlerde izleyebileceği rotayı, çeşitli yazılardan oluşan kapsamlı bir dosya ile ele aldı.

BIDEN'LA NELER DEĞİŞECEK?

Seçilmiş yeni ABD Başkanı Biden, Trump döneminden farklı olarak, uluslararası kurumlarla daha fazla işbirliğini esas alan bir yaklaşım benimseyecek gibi görünüyor. Biden’ın küresel ve bölgesel meselelerde nasıl hareket edeceğine ilişkin merakı artıran en büyük faktör, selefinin geride bıraktığı miras. Biden ile birlikte ABD’nin, geleneksel politika çizgisine dönmesi bekleniyor. Seçilmiş başkanın Beyaz Saray’a yerleşmesiyle, ülke politikasında neler değişecek, neler değişmeyecek? Bu ve benzeri pek çok sorunun yanıtları, Z Raporu’nda analiz ediliyor.

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Kovid-19 salgınında vaka sayıları ve can kayıpları hızla artış gösterirken, aşı çalışmaları da nihayet sonuç vermeye başladı. Klinik denemelerin üçüncü aşamasında insanlar üzerinde test edilen potansiyel aşıların ilk sonuçları itibariyle bağışıklık tepkisi uyandırmada yüksek oranda başarı sağlama programıyla kontrol altına alınabileceğine yönelik umutları iyice artırdı. Diğer yandan, aşı şirketlerinden gelen ilk bilgiler ve uzmanların açıklamaları, hangi aşının ne kadar koruma sağlayacağına ilişkin soruları da beraberinde getirdi. Z Raporu, duyurusu yapılan aşıları tek tek ele aldı, geniş bir dosyayla merak edilen tüm başlıklara cevap aradı.

SALGINDAN SONRA YAPAY ZEKA YATIRIMLARI YÜKSELİŞE GEÇECEK

Pandemi, hayati risklerle beraber, bazı sektörler için iş fırsatları da doğuruyor. Kovid-19 salgını, temassız mağazalardan paket teslimatı yapan robotlara kadar birçok yenilik konusunda süreci hızlandırdı.

Bu arada insanlar, yapay zekanın, önümüzdeki on yıllarda otomasyonu üst düzeylere çıkaracağından ve işlerini ellerinden alacağından endişe duyuyor. Araştırmalar, pandemi döneminde dijital kanalları ilk kez kullanan işletmelerin büyük çoğunluğunun, işler normale döndüğünde de, bu kanalları kullanmaya devam edeceklerini açıkça gösteriyor. Detaylar ve daha fazlası, Z Raporu’nun Aralık sayısında.

AKILLI TARIM ARTIK BİR ZORUNLULUK

Gıda tedariğinin kesintisiz bir şekilde sürdürülebilmesi için tarımın, mevcut üretim tekniklerinin ötesine geçip, yeni teknolojilere yönelmesi artık bir zorunluluk. Temiz ve sürdürülebilir gıda yetiştirmeyi amaçlayan, yüksek teknolojiye dayanan bir sistem olarak akıllı tarım, gelişmiş ülkelerde yükselişini sürdürüyor.

Pandemi etkisiyle hızlanan ve yakın dönemde ülkemizde de örnekleri çoğalan akıllı tarım uygulamalarının son halkası, MÜSİAD’ın duyurduğu ‘akıllı tarım kent’ projesi oldu. Her ay çeşitli sektörlerin nabzını tutan Z Raporu, Aralık sayısında, dopdolu bir tarım dosyasıyla okurlarının karşısına çıkıyor.

GÜÇLÜ KALEMLER Z RAPORU’NDA

Z Raporu’nun yazar kadrosu, yorumlarıyla ekonomi ve siyaset gündemine yeni boyutlar kazandırmaya devam ediyor. Aşkın Baysal, Ali Saydam, Prof. Dr. Murat Yülek, Prof. Dr. Ahmet Ulusoy, Doç. Dr. Kadir Tuna, Dr. Mehmet Akif Soysal, İbrahim Acar, Dr. Mamdouh G. Salameh, Prof. Dr. Obiyathulla Ismath Bacha, Robert M. Cutler, Pierre Chiartano, Dimitri Triantaphyilou ve Shuriah Niazi, yurt ve dünyadaki gelişmeleri farklı perspektiflerle değerlendirirken; Dr. Mustafa Özel Hint yönetim felsefesini anlatıyor, analist Cüneyt Paksoy ise piyasadaki gelişmeleri ve yatırım araçlarının muhtemel seyrini ele alıyor.