Ekonomi Hakan Atilla Türkiyede
İŞ DÜNYASI

​Eski Halk Bank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla Türkiye'de

Hakan Atilla Türkiye'de

ABD'de tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilen eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın bulunduğu uçak, İstanbul'a indi. Atilla'yı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak karşılayacak.

Haber Merkezi AA
Hakan Atilla'nın uçakta çektirdiği fotoğraf
Hakan Atilla'nın uçakta çektirdiği fotoğraf

New York JFK Havalimanı'ndan havalanan Atilla'nın da içinde bulunduğu Türk Hava Yolları'nın TK 2 sefer sayılı uçağı, saat 11.30'da İstanbul Havalimanı'na indi.

Mehmet Hakan Atilla, 19 Temmuz'da tahliye edilmiş ve sınır dışı işlemlerinin tamamlanması için gözaltı merkezi York County Prison'a sevk edilmişti.

Hakan Atilla'yı ABD'den getiren uçak İstanbul Havalimanı'na indi.

Atilla, 27 Mart 2017'de New York JFK Havalimanı'nda gözaltına alınmış ve İran yaptırımlarının ihlali suçlamalarıyla açılan davanın tek sanığı olarak yargılanmıştı. Jüri, Atilla'yı hakkındaki 6 suçlamanın 5'inden suçlu bulmuş, "kara para aklama" iddiasıyla ilgili ise Atilla'nın masum olduğuna karar vermişti.

Hakan Atilla'ya, İran yaptırımları davasında suçlu olduğu iddiasıyla 32 ay hapis cezası verilmişti.

ABD’nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmekle suçlanan ve 19 Mart 2016’da ABD’de tutuklanan iş adamı Rıza Sarraf ise yargılanmasına kısa bir süre kala 26 Ekim 2017’de hakkındaki suçlamaları kabul etmiş ve savcılıkla işbirliğine gitmişti.

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