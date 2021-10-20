​Esnafın vergi yükü hafifledi

Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) Genel Kurulu’nda kabul edilen Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile yıllık cirosu 240 bin liranın altında olan mükellefler gelir vergisinden muaf tutuldu. Kabul gören kanun teklifi yaklaşık 850 bin esnafı kapsıyor.

235 MİLYON LİRA ESNAFIN CEBİNDE KALACAK

Yeni düzenleme ile küçük esnaf yıllık beyanname vermeyecek. Diğer gelirler dolayısıyla beyanname verilmesi halinde bu kazançlar beyannameye dahil edilmeyecek. Böylece hükümet, basit usulde çalışan esnafa yönelik yıllık yaklaşık 235 milyon liralık vergi gelirinden vazgeçmiş oldu. Her yıl bu kadarlık kaynak esnafın kasasında kalacak.

İŞİNE YATIRIM YAPAN KAZANIR

İşletmelere nefes aldırması hedeflenen kanun teklifi işlerini büyütmek isteyen girişimcilere de fırsat tanıyacak. Esnafın vergi yükünün hafiflemesiyle işine yatırım yapacak olan mükellefler, önemli bir gider kalemini kendi lehine kullanma fırsatı yakaladı. Normalleşme süreciyle birlikte piyasalarda başlayan hareketlilik sonrası gelen vergi muafiyetinin pek çok sektörde kısa sürede etkisini hissettirmesi bekleniyor. Ayrıca yapılan düzenleme kapsamında vergi işlemlerindeki bürokrasi ve kırtasiyeyi azaltmak amacıyla elektronik ortamda işlem hacmi de genişletiliyor. Elektronik ortamda vergi dairesi kurulacak.

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GİDER PUSULASI FATURA HÜKMÜNDE

Elektronik vergi daireleri, fiziki dairenin şubesi olarak yetkilendirilecek. Böylece kayıtlı mükellefler işlemlerini elektronik ortamda yapabilecek. Vergi incelemeleri “uzaktan” yapılabilecek. Bu amaçla elektronik defter ve belgeler, dijital veri depoları ile teknolojik ekipman kullanılacak. Bu amaçla yasaya “elektronik defter beratı” ve “elektronik muhasebe fişi” tanımları eklendi. Kayıtlı ekonomiyi teşvik etmek ve nakit kullanımının azaltılması amacıyla vergiden muaf esnaftan yapılan mal veya hizmet alımlarının belgesi gider pusulasının yerine geçecek. Vergiden muaf esnaf için düzenlenen gider pusulası fatura hükmünde olacak. Esnafın ayrıca gider pusulası düzenlenmesine gerek kalmayacak.

Nurettin Özgenç

Oldukça yerinde bir adım atıldı

Vergi muafiyeti adımının esnafın maliyetlerini düşüreceğini ifade eden Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Derneği (KOBİDER) Genel Başkanı Nurettin Özgenç, bunun yanısıra büyük bir iş yükünün de ortadan kalkacağını dile getirdi. Özgenç, özellikle küçük esnafa yönelik desteklerin sütmesi gerekliliğine vurgu yaptı. Kendilerinin de bu konuyu daha önce defalarca dile getirdiğini ifade eden Özgenç, “Beyanname yükü ortadan kaldırıldı. Küçük esnafa yönelik desteklerin devam etmesi gerekiyor” diye konuştu.

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