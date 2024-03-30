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Ekonomi

Esnafta bayram hareketliliği: 60 milyar lira ciro bekleniyor

Ramazan Bayramı öncesi birçok sektörde hareketlilik arttı. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bu bayram, bayramlık alışverişlerinden ikramlık alışverişlerine kadar piyasaya yaklaşık 50-60 milyar lira girmesi bekleniyor" dedi.

10:47 - 30/03/2024 Cumartesi
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala piyasada hareketliliğin başladığını bildirdi.


Bayram tatilinin 9 gün olmasının turizm sektörünü de canlandıracağını belirten Palandöken, şöyle devam etti:

"Piyasada seçim hareketliliği de var ama vatandaş bayramlık, ikramlık, hediyelik gibi ürünlerin alışverişini yapmaya başladı. Bu yıl yüksek enflasyon tüm kesimleri mağdur etse de herkes bayram dolayısıyla çocuklarına mutlaka bir şeyler alıyor. Bu bayram, bayramlık alışverişlerinden ikramlık alışverişlerine kadar piyasaya yaklaşık 50-60 milyar lira girmesi bekleniyor"

Bayram tatilinde şehirlerarası yolculukların da artacağına işaret eden Palandöken, kıyafet ve ayakkabı ile kolonya, şeker, çikolata gibi ikramlıklarda, baklava ve su böreği gibi bayramın vazgeçilmez ürünlerinde satışların günler öncesinden başladığına dikkati çekti.


"Satışlar bahar döneminde canlanır"

Palandöken,
"Bu dönemde alışverişlerin güvenilir, bilinir esnaftan yapılması hem fiyat kontrolü hem de sağlık açısından oldukça önemli. Aldığınız ürünlerin iade imkanı mutlaka olmalı. Öte yandan nisanla birlikte baharın da gelmesiyle temizlik ürünlerinden ve badana boyadan tutun da tüm sektörler mevsimsel olarak canlanır"
değerlendirmesinde bulundu.


#TESK
#ramazan bayramı
#Bendevi Palandöken
#Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
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