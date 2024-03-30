Esnafta bayram hareketliliği: 60 milyar lira ciro bekleniyor

"Piyasada seçim hareketliliği de var ama vatandaş bayramlık, ikramlık, hediyelik gibi ürünlerin alışverişini yapmaya başladı. Bu yıl yüksek enflasyon tüm kesimleri mağdur etse de herkes bayram dolayısıyla çocuklarına mutlaka bir şeyler alıyor. Bu bayram, bayramlık alışverişlerinden ikramlık alışverişlerine kadar piyasaya yaklaşık 50-60 milyar lira girmesi bekleniyor"