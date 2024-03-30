Esnafta bayram hareketliliği: 60 milyar lira ciro bekleniyor

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala piyasada hareketliliğin başladığını bildirdi.
Bayram tatilinin 9 gün olmasının turizm sektörünü de canlandıracağını belirten Palandöken, şöyle devam etti:
Bayram tatilinde şehirlerarası yolculukların da artacağına işaret eden Palandöken, kıyafet ve ayakkabı ile kolonya, şeker, çikolata gibi ikramlıklarda, baklava ve su böreği gibi bayramın vazgeçilmez ürünlerinde satışların günler öncesinden başladığına dikkati çekti.