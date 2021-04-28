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Ekonomi Esnaftan 11 destek talebi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Esnaftan 11 destek talebi

Yılın ahileri ile beraber Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşen TESK Başkanı Palandöken, tam kapanmada pazar günleri sadece küçük esnafın açık kalmasını olumlu bulduklarını söyledi.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Esnaftan 11 destek talebi
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TESK Başkanı Bendevi Palandöken pandemi döneminde esnafın isteklerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 11 maddede aktardıklarını söyledi. Aşılanma sürecinin esnafta ivedilikle başlatılması gerektiğini söyleyen Palandöken, esnafa da aşıda öncelik verilmesini istediğini belirtti. Önceki gün 2011 ve 2020 arasında yılın ahisi, kalfası ve çırağı seçilen esnafın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iftarına Palandöken de eşlik etti. 18 günlük tam kapanma kararının alındığı kabine toplantısının ardından gerçekleşen iftar yemeğinde, pazar günü sadece gıda sektöründe hizmet veren küçük esnafın açık kalması kararı da değerlendirildi. Palandöken, “İftarda bakkalların pazar günü açık olması mahalle esnafının ayakta kalabilmesi, vatandaşın rahatlıkla ihtiyaçlarını karşılaması açısından olumlu bir karardı” dedi. Palandöken, isteklerini şöyle anlattı:

Bendevi Palandöken
Bendevi Palandöken

ESNAFIN İSTEKLERİNİ SIRALADI

“Esnafın borçları var, aldıkları kredilerin taksiti var. 20 gün kapanma uzun bir süre. 415 meslek dalı var bunların içerisinde sadece gıda satanlar biraz rahatladı ama diğer sektörlerin tamamı perişan. Gelir vergisi, stopaj vergisi, elektrik ve doğal gaz faturası, yanımızda çalışanların SSK’larının bu süre içerisinde devlet tarafından karşılanması gibi isteklerimiz var. Verilen kredilerin dönüşümünün uzatılması, kapanma sürecinde sıkıntıya giren esnafın yaptıkları yapılandırmalar bozulacak. Bu süreçte yapılandırmanın tekrar devam etmesinin sağlanması, ticari araçlardaki ÖTV, KDV’nin kaldırılması. Salgın sona erinceye, piyasa normalleşinceye kadar da bu desteklerin devam ettirilmesi ile ilgili isteklerimizi 11 maddede sıraladık.

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