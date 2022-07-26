Ekonomi Ev sahiplerinden yeni hamle Konutu kiraya verip yazlığa yerleştiler
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Ev sahiplerinden yeni hamle: Konutu kiraya verip yazlığa yerleştiler

Kiralarda yaşanan artış, yazlığı bulunan ev sahiplerini harekete geçirdi. Yüksek kira geliri elde etmek isteyen ev sahipleri, oturdukları mülkü kiraya verdikten sonra kış aylarını yazlıklarda geçirmeye hazırlanıyor. İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, “Ev sahipleri yeni kâr peşinde” dedi.

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Mehmet Ali Parto Yeni Şafak
Ev sahiplerinden yeni hamle: Konutu kiraya verip yazlığa yerleştiler
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Türkiye’de yaklaşık 600 bin yazlık bulunuyor. Yazlık sahiplerinin aynı zamanda Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde evleri de bulunuyor. Kışı evlerinde geçiren, sıcak havalarda ise yazlıklara akın eden ev sahipleri, yükselen kiraları fırsata çevirmek için harekete geçti. Yüksek kira geliri elde etmek isteyen ev sahipleri, şehir merkezlerinde oturdukları dairelerini kiraya vermeye başladı. Ardından da taşınarak kışı yazlıklarda geçirmeye karar verdiler.

YÜZDE 50’YE YÜKSELDİ

Emlakjet’in araştırmasına göre, yazlık evde kalanların oranı geçen yıla göre 4 puanlık yükselişle yüzde 50’ye çıktı. Ev sahipleri yazlıklara taşınarak hem şehirlerin gürültüsünden uzaklaşıyor hem de yaşam maliyetlerini düşürüyor. Uzmanlar 1980’li yıllarda popüler olan 2.000’li yıllarda elden çıkarmak için çalışılan yazlıklara son dönemde ilginin arttığını söylüyor.

Ev sahiplerinin yazlıklara taşınmasının yanı sıra uzaktan çalışmak isteyenlerin de yazlıkları tercih ettiğini kaydeden uzmanlar, pandemi ile birlikte yükselen değer olan yazlıklara rağbetin giderek arttığını dile getiriyor.

KÂR ETMEK İSTİYORLAR

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, ev sahiplerinin kâr elde etmek için yazlıklara taşındığını ve oturduğu evi kiraya verdiğini söyledi. Aşa, “Bizim ev sahiplerinin fırsatçılık konusunda kimse eline su dökemez. Bu eskiden de yapılıyordu. Günümüzde daha da çok çoğaldı. Merkezdeki ev fiyatları çok yükseldi. Tamamen yazlığa taşınan ev sahipleri var. Daha önce sadece 1-2 ay gidilen yazlıklar artık 12 ay boyunca dolu. Ev sahiplerinin hem faturaları düşüyor, hem de kira geliri elde ediyorlar. Hatta şehrin merkezinde kiraladığı evi tekrar kiraya verip yazlık tutanlar bile var. Bu yüzden yazlık bölgelerdeki kiralar son dönemde iyice artmaya başladı” dedi.

Arsa yatırımcısı rotayı Tekirdağ’a kırdı

İstanbul’daki arsa yatırımcıları, kentte gayrimenkul fiyatlarının hızla artması sonrası birikimlerini enflasyona karşı koruyabilmek için rotayı Tekirdağ’a çevirdi. Gayrimenkul uzmanı Fatih Karatepe, Tekirdağ’da son yıllarda arsa ve tarla yatırımlarında artış yaşandığını söyledi. İstanbul’da rakamların zirve yapmasının ardından yatırımcıların radarına Tekirdağ’ı aldığını dile getiren Karatepe, “Hem fiyatların İstanbul’un çok gerisinde olması hem mega kente çok yakın konumda bulunması hem de turizmden sanayiye birçok alanda öne çıkması nedeniyle arsa ve tarla yatırımcılarının Tekirdağ’a ilgisi katlanarak artıyor. Geçen yılın ilk yarısında Tekirdağ’da 13 bin 399 olan satış adedi 2022 Ocak-Haziran döneminde 23 bin 94’e yükseldi. Yani Tekirdağ’da arsa ve tarla satışları yılın ilk yarısında yüzde 72,4 arttı” dedi.

Ev sahiplerinin yeni oyunu ortaya çıktı: Kiracılar dikkat
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Sekiz milyon kiracıyı ilgilendiren mayıs ayı kira artış oranı yüzde 34.46 olarak gerçekleşti. Bu artışa göre 2 bin lira kira ödeyen vatandaşın kirası 689 TL farkla birlikte 2 bin 689 lira oldu.<br><br>
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Sabah'ın haberine göre; Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz, ev sahiplerinin zorlama kira artışlarına karşı vatandaşları uyararak, \"Kira sözleşmeleriniz birinci yılını doldurmuş ve beşinci yılını doldurmamışsa sadece yüzde 34.46 artış yapacaksınız. Bunun üstündeki zorlama artış oranını kabul etmeyiniz\" diye konuştu.<br><br>
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Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla mayıs ayı kira artış oranı netleşti. TÜFE'nin 12 aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı mayıs ayı için yüzde 34.46 oldu. Kira artışına ilişkin üst sınır tüketici fiyat endeksi oranlarına göre belirleniyor.
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Açıklanan tutar ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranı oluyor.
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Mayıs ayı kira artış oranına göre konut kirası 4 bin lira olan biri 1.387 artışla 5 bin 378 lira ödeyecek.
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Örneğin 2 bin lira ödeyen de da 689 lira artışla 2.689 lira ödemeye başlayacak.
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Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz, başta İstanbul, Ankara, İzmir, tatil beldeleri olmak üzere kirada fahiş fiyat artışlarına karşı vatandaşları uyardı.
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Kiraz, \"TÜFE yüzde 69.97 ve kira artışına esas oran olan 12 aylık değişim oranı yüzde 34.46 oldu. Bunun üzerindeki zorlama artış oranları kabul edilmemeli. Borçlar Kanunu'na göre oran budur. Sözleşmedeki hüküm, mal sahibinin bunun üzerinde yaptığı talep geçersizdir\" dedi.
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Kira sözleşmesi beş yılı dolanların durumunu değerlendiren Kiraz, \"Beş yıl dolduğu için ev sahibi rayiç bedel arttı diyerek ekstra artışa girebilir.
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Bunun için de kira bedeli tespiti için mahkemeye başvurabilir. Davalar yaklaşık 2.5 yıl sürüyor. Hâkimler artış oranını hakkaniyet oranında yapıyor. Anlaşmazlık yaşanmaması için tarafların uzlaşması daha doğru olur\" değerlendirmesini yaptı.<br><br>
Ev sahiplerinin yeni oyunu ortaya çıktı: Kiracılar dikkat
Mayıs ayı kira artış oranı yüzde 34.46 oldu. Sektör temsilcileri 'Zorlama artışı kabul etmeyin' derken, ev sahipleri tadilatı bahanesiyle kiracısını çıkarmaya çalışıyor. Kira artışına ilişkin üst sınır tüketici fiyat endeksi oranlarına göre belirleniyor.

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