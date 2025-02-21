Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Evsiz depremzede kalmayacak

Evsiz depremzede kalmayacak

Resul Ekrem Şahan
Resul Ekrem Şahan
04:0021/02/2025, Cuma
G: 21/02/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Hükümet, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin büyük yıkıma neden olduğu 11 ilde, evsiz kalan afetzedeleri konut sahibi yapmak için yeni bir adım atıyor. Hak sahiplerine konut teslimleri tamamlandıktan sonra, depremden önce kiracı olan ve mülk sahibi olmayan dezavantajlı afetzedeler için de konut projeleri başlatılacak. Özellikle konteyner kentlerde yaşamını sürdüren dar gelirli vatandaşlar, engelliler, yaşlılar, gaziler ve şehit yakınları için yeni konut fırsatları oluşturulacak. Bu doğrultuda, ihtiyaç fazlası konutların bu kesimlere tahsis edilmesi planlanıyor.


KALICI BİR YUVAYA KAVUŞACAKLAR

Başvuru sürecinde ise hane halkı sayısı, gelir düzeyi, yaş, emeklilik durumu, engellilik hali, şehit ve gazi yakınlığı gibi kriterler göz önünde bulundurulacak. Böylelikle, deprem sonrası konut sıkıntısı çeken dezavantajlı vatandaşların kalıcı bir yuvaya kavuşması hedefleniyor. Bu projeyle kimsenin evsiz kalmaması için çalışmalar hızlandırılırken, vatandaşların başvuru süreciyle ilgili de ilerleyen süreçte bilgilendirilmeler yapılacak.


#Ekonomi
#depremzede
#konut

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulüh anlamı (Kelime - i Şehadet)