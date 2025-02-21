Evsiz depremzede kalmayacak

Hükümet, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin büyük yıkıma neden olduğu 11 ilde, evsiz kalan afetzedeleri konut sahibi yapmak için yeni bir adım atıyor. Hak sahiplerine konut teslimleri tamamlandıktan sonra, depremden önce kiracı olan ve mülk sahibi olmayan dezavantajlı afetzedeler için de konut projeleri başlatılacak. Özellikle konteyner kentlerde yaşamını sürdüren dar gelirli vatandaşlar, engelliler, yaşlılar, gaziler ve şehit yakınları için yeni konut fırsatları oluşturulacak. Bu doğrultuda, ihtiyaç fazlası konutların bu kesimlere tahsis edilmesi planlanıyor.