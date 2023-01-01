EYT haftaya mecliste: Maaşlar en geç martta

Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a ilişkin durum netleşmeye başladı. 2,5 milyon EYT'liyi ilgilendiren maaş bağlama sürecine ilişkin AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu açıklama yaptı. EYT ile ilgili teknik çalışmaların, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bittiğini belirten Akbaşoğlu, şunları söyledi:

“2022 yılı içinde EYT platformlarıyla yaptığımız toplantılarda bu işi çözümleyeceğimizi ifade etmiştik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 8 Eylül 1999'dan önce hukuki statü neyse onun aynen devam ettirileceğine yönelik bizlere talimat verdi. Biz de sorunu çözeceğiz. Bu bir süreç. Sözleşmelilere kadro düzenlemesinden sonra EYT düzenlemesini muhtemelen önümüzdeki hafta Meclis'e sunacağız. Teklif şubatta yasallaşmış olur. En geç martta EYT'li kardeşlerimiz maaşlarını alabilecekler. Bu konuda en ufak bir tereddüt söz konusu değil."