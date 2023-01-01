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Ekonomi
EYT haftaya mecliste: Maaşlar en geç martta
EYT’lilerin emeklilik takvimi netleşiyor. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu şu bilgileri verdi: EYT düzenlemesini muhtemelen önümüzdeki hafta Meclis'e sunacağız. Teklif şubatta yasalaşmış olur. En geç mart ayında bütün EYT’li kardeşlerimiz maaşlarını alabilecek. Bu konuda en ufak tereddüt söz konusu değil.
3:45 . 18/01/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a ilişkin durum netleşmeye başladı.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a ilişkin durum netleşmeye başladı.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a ilişkin durum netleşmeye başladı. 2,5 milyon EYT'liyi ilgilendiren maaş bağlama sürecine ilişkin AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu açıklama yaptı. EYT ile ilgili teknik çalışmaların, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bittiğini belirten Akbaşoğlu, şunları söyledi:

Muhammet Emin Akbaşoğlu

MAAŞLAR MARTTA

“2022 yılı içinde EYT platformlarıyla yaptığımız toplantılarda bu işi çözümleyeceğimizi ifade etmiştik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 8 Eylül 1999'dan önce hukuki statü neyse onun aynen devam ettirileceğine yönelik bizlere talimat verdi. Biz de sorunu çözeceğiz. Bu bir süreç. Sözleşmelilere kadro düzenlemesinden sonra EYT düzenlemesini muhtemelen önümüzdeki hafta Meclis'e sunacağız. Teklif şubatta yasallaşmış olur. En geç martta EYT'li kardeşlerimiz maaşlarını alabilecekler. Bu konuda en ufak bir tereddüt söz konusu değil."


#EYT
#TBMM
#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
2 saat önce
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EYT haftaya mecliste: Maaşlar en geç martta
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