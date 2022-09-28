EYT’de müjde aralıkta: Teknik çalışma tamamlandı

Milyonların merakla beklediği emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) çalışmasında sona aşamaya gelindi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında EYT ile ilgili soruları cevaplandırdı. Bakan Bilgin "Çalışmamız son aşamasında. Tamamladık diyebilirim. Aralık ayında bir basın toplantısıyla etraflıca kamuoyuyla paylaşacağız. Çalışmamız teknik olarak bitti, Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Cumhurbaşkanımızla paylaştıktan sonra onu Meclis'e intikal ettiririz" değerlendirmesinde bulundu.

Vedat Bilgin

526 BİN SÖZLEŞMELİYE KADRO İŞİ TAMAMLANDI

Taşeron işçilerle ilgili bir soru üzerine de Bakan Bilgin, kamuya kadrolu geçişlerle ilgili zamanın henüz belli olmadığını ancak çalışmalarını tamamladıklarını söyledi. Bakanlık olarak şu anda üzerinde çalıştıkları konuları aktaran Bilgin, "Kamudaki sözleşmeli personel meselesi var. Bunlar 516 bin kişinin kadro haklarına kavuşması meselesidir. Onun çalışması bitti, zaman meselesi var" dedi.

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Bilgin, çalışmanın son halinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulup sunulmadığına ilişkin ise "Cumhurbaşkanımız uygun olduğu zaman sunacağız. Şu an gündemde yoktu" ifadesini kullandı.

Bu çalışmada kamu sendikalarından gelen talepleri de dikkate aldıklarını vurgulayan Bilgin, "Geçenlerde arkadaşlarımız bir görüşme yaptı. Bunları da değerlendiriyoruz" diye konuştu.

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