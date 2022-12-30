EYT'den kimler yararlanacak

Milyonlarca kişinin beklediği emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin ayrıntıları ortaya çıktı. İşte EYT düzenlemesi ile ilgili bilinmesi gerekenler...

- EYT kimleri kapsayacak?

8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar EYT kapsamına giriyor.

- EYT şartları neler?

8 Eylül 1999 öncesi işe girişi olanlardan kadınlar için 5 bin prim günü ve 20 yıl sigortalılık süresi, erkekler için 5 bin prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi gerekiyor.

- EYT'de prim günü eksik olanlar ne yapacak?

Prim günü dolmayan kadınlar doğum borçlanması, erkekler de askerlik borçlanması yapabiliyor. Bu sayede eksik günler tamamlanabiliyor.

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- EYT düzenlemesi ne zaman yürürlüğe girecek?

Düzenlemenin Meclis'e sunulmasının ardından ocak ayında görüşülmesi bekleniyor. Yürürlük tarihinin ise 1 Ocak 2023 olması bekleniyor.

- Emekli olup çalışanlar ne yapacak?

Emekli olup çalışmaya devam edecekler için sigorta prim teşviki getirilecek. Böylece emekli olanlar için şirketlerin ödeyeceği primlerde düşüş olacak. Normal çalışanla emekli çalışan arasında prim farkı kalmayacak.

- Kıdem tazminatı desteği olacak mı?

Emekli olacakların hak kazandığı kıdem tazminatları için destek verilecek. Bu kapsamda Kredi Garanti Fonu desteğiyle işverenlere kredi imkanı sağlanacak.

- EYT'de patronlara destek var mı?

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İşverenlere kıdem tazminatı ödemede güçlük çekmemeleri için Hazine ve Maliye Bakanlığı Kredi Garanti Fonu destekli bir kredi paketini devreye alacak.

Borçlanma ödemesi ne kadar?

Daha avantajlı bir şekilde askerlik ve doğum borçlanması yapabilmek için bugün son gün. Borç başvurusu ve hesabı 2023'e kalırsa, SGK yüzde 54 daha fazla borçlanma primi hesap edecek. Bugün itibarıyla 1 çocuk için 720 gün (2 yıl) doğum borçlanması yapacaklar en az 49 bin 697 TL, 2 çocuk için 1.440 gün (4 yıl) en az 99 bin 394 TL. 3 çocuk için 2.160 gün (6 yıl) en az 149 bin 91 TL ödeyecek. Askerlik borçlanması yapanlar ise 360 gün (12 ay) için 24 bin 848 TL, 450 gün (15 ay) için 31 bin 60 TL. 540 gün (18 ay) için ise 37 bin 272 TTL ödeme yapacak. 1 Ocak’tan itibaren 1 çocuk için 720 gün (2 yıl) doğum borçlanması bedeli en az 76 bin 861,44 TL’ye, 2 çocuk için 1.440 gün (4 yıl) doğum borçlanması bedeli en az 153 bin 722,9 TL’ye, 3 çocuk için 2.160 gün (6 yıl) doğum borçlanması bedeli de en az 230 bin 584,3 TL’ye çıkacak. Yeni yılda 360 gün (12 ay) askerlik borçlanması bedeli en az 38 bin 430,72 TL’ye 450 gün (15 ay) askerlik borçlanması bedeli en az 48 bin 38,40 TL’ye, 540 gün (18 ay) askerlik borçlanması bedeli de 57 bin 6462,08 TL’ye yükselecek.