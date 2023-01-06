EYT’den önce dolandırıcısı çıktı: Danışmanlık siteleri ve mesajlara aldanmayın

Yaklaşık 2 milyon 250 bin kişiyi ilgilendiren EYT düzenlemesine ilişkin yoğun ilgiyi ve soruları fırsata çevirmek isteyenler sosyal güvenlik uzmanı unvanı ile hizmet veriyor. Belki de bir hafta öncesine kadar sayıları 10’u geçmeyen kurumsal danışmanlık firmalarının yanına alelacele kurulduğu ilk bakışta bile anlaşılan internet siteleri kuruldu. Çoğunun ‘EYT danışmanlık’, ‘EYT belgeleri toplanır’, ‘SGK’dan hızlı randevu alma’ şeklinde başlıkları var. Anlayacağınız EYT ile ilgili bele toplayan, sırada bekleyen, gün hesaplayan, süreci anlamayan, kafası karışan kısaca herkesi cezbedecek başlıklar hazırlanmış.

500 İLE 5 BİN ARASINDA ÜCRET İSTENİYOR

Tabii ki bu hizmetler para karşılığında veriliyor. İnternet üzerindeki ilan ve fiyat tekliflerinde 500 lira ila 5 bin lira arasında değişen ücretler söz konusu. İşin ilginç tarafı, gerekli belgeleri toplama gibi vatandaşın yapması gereken işlemler için para talep ediliyor. Soruları cevaplamak için bile 600 lira civarında ücret talep ediliyor. Bunlar internet üzerinden kabaca aldığımız bilgiler. Yazılı yanıt verildiği için önce hesaba para aktarmanız gerekiyor. İşte bu noktada tüketici dernekleri uyarıyor. Vatandaşın emekli olma telaşından yararlanmak isteyenler daha fazla rakamları da talep ediyor olabilir. Çünkü birçok sözde firma, parayı aldıktan sonra telefonlara çıkmayıp, WhatsApp’tan engelliyor.

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Mahmut Şahin

TELAŞLA PARANIZI KAPTIRMAYIN

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin’e göre, yeni bir düzenlemeyle birlikte o konunun dolandırıcısı da anında çıkıyor. Şahin, bu işlemlerin gizli saklı yapılmadığını vurguluyor. Şahin, “Fırsatçılar, emeklilik endişesi taşıyan kişilere umut satarak paralarını alıyor. Vatandaş, herhangi bir engele takılmamak için bu kişilere düşünmeden para gönderebiliyor. Hatta bu konuda acilen bir kamu spotu hazırlanmalı. EYT ve sonrasının detayları açıklanmalı” diyor.

Anlayacağınız, soru ve sorunlarınız için tek adres SGK olarak gösteriliyor. Medyadaki uzman kişilerin açıklamaları da takip edilebilir. Tabii tıklanma meraklısı Youtuber ve sosyal medya içeriklerine de aman dikkat diyelim.

İnternet korsanı da tetikte

EYT gibi konuları seven siber dolandırıcılara dikkat etmek gerekiyor. Kaynağı belirsiz linkler, bankadaki paralarının gitmesinden, kredi kartıyla izinsiz alışverişe kadar mağduriyetlere neden olabilir. Kısacası değerli Ayşe teyze, yıllardır bekledin az daha sabır. Sevincin kursağında kalmasın. Git en yakın SGK’ya otur sandalyeye, hiç sıkılmadan başla sohbete. Oradaki herkesin gündemi zaten sıradaki emeklilik günlerinin getireceği güzel günler.

Aydın Ağaoğlu

SORULARINIZ İÇİN SGK YETERLİ

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi kararının ardından internette ve sosyal medyada ortaya çıkan dolandırıcılara karşı vatandaşı uyardı. Ağaoğlu, “Dolandırıcılara hiçbir şekilde itibar edilmemeli. Merak edilen sorular için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aranabilir. Vatandaşlar Alo 170 hattından 7/24 iletişim sağlayabilir” dedi. Ağaoğlu, danışmanlık hizmeti veren uzman kişilerin de olduğunu ama dolandırıcıların fazlalığından dolayı tüketicinin, uzman kişilere ulaşırken çok dikkatli olması gerektiğini söyledi. Ağaoğlu, risk almamak adına SGK ile iletişime geçmeniz tavsiyesinde bulunuyor.