EYT'li kadınlar sigorta öncesi doğuma da borçlanma hakkı istiyor: Askerlik borçlanmasında olduğu gibi genişletilebilir

EYT Platformu Koordinatörü Züleyha Aktaş, “Askerlik ne kadar kutsal bir müessese ise annelik de o derecede kutsal. Biz evlatlarımızı bu vatan için yetiştiriyoruz. Bu ülkeye hizmet etmesi için yetiştiriyoruz. Bazı anneler maddi zorunluluklardan dolayı çalışıyor, bazı anneler de işi bulsa bile çocuk izni verilmediğinde ayrılmak zorunda kalıyordu. Her çocuk için bence en az 3 yıl doğum borçlanması yapılmalı. Askerlik borçlanması gibi sigorta öncesi doğum borçlanması da oldukça gerekli bir durum” dedi.