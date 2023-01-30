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Ekonomi

EYT'li kadınlar sigorta öncesi doğuma da borçlanma hakkı istiyor: Askerlik borçlanmasında olduğu gibi genişletilebilir

AK Parti tarafından hazırlanan ve 5 maddeden oluşan Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin iki hafta içerisinde Meclis’ten geçmesi bekleniyor. Erkeklerin askerlik borçlanması hakkından yararlandığı gibi kadınlar da sigorta öncesi doğum borçlanması istiyor. Doğum borçlanmasının çocuk sayısı sınırı olmaksızın tanınması talep ettiklerini söyleyen HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin, “Askerlik borçlanmasında olduğu gibi genişletilebilir” dedi.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
03:45 . 30/01/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
EYT'li kadınlar sigorta öncesi doğuma da borçlanma hakkı istiyor.

EYT'li kadınlar sigorta öncesi doğuma da borçlanma hakkı istiyor.

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) mutlu sona yaklaşırken; kadın çalışanlar, sigortalılık öncesi doğumlar için de ‘borçlanma’ hakkı istiyor. Sigorta girişi yapılmadan önce doğum yapmış kadınlar tıpkı askerlik borçlanması gibi bir borçlanma modeli istiyor.


EYT Platformu Koordinatörü Züleyha Aktaş, doğumların tamamının borçlandırılması gerektiğini söylerken HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin ise
“Askerlik borçlanmasında olduğu gibi genişletilmesini talep ediyoruz‘’
dedi. Çalışan kadınlar sigortalılık öncesi doğumlara borçlanma hakkı tanınması için bastırıyor.
Fatma Zengin

DOĞUM BORÇLANMASINDA SINIR KALKSIN

HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin “Sigorta öncesi doğan çocuklar için doğum borçlanması yapılabilmesi ve sigorta başlangıcını öne çekme hakkı tanınmasına yönelik düzenlemenin EYT yasası ile birlikte hayata geçirilmesini bekliyoruz” dedi. Zengin, şöyle devam etti: “Son yıllarda kadınlar çalışma hayatında daha aktif yer almakta, kadın çalışma oranı da hızla artış göstermektedir. Mevzuatımıza göre kadınlara sigortalı bir işte çalışmaya başladıktan sonraki doğumlar için borçlanma imkânı verilmektedir. Vatani görevini yapmak için askere giden erkekler, çalışma hayatı öncesi askerlik görevini yapmışsa askerlik borçlanması yapabilmektedir. Bu çerçevede doğum borçlanmasının, kadınlara sigortalı bir işte çalışmaya başlamadan önce doğan çocukları da kapsayacak (askerlik borçlanmasında olduğu gibi) şekilde genişletilmesini ve doğum borçlanmasının çocuk sayısı sınırı olmaksızın tanınması talep ediyoruz.”

SİGORTA SÜRESİ GERİYE İŞLEMELİ

Memur-Sen Kadın Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın da konuya ilişkin şu önerilerde bulundu: “İstihdam edilmeden önceki sürelerin borçlanılması durumunda sigortalılık başlangıç sürelerinin geriye yürümesi olumlu olacaktır. Eylül 1999 öncesinde çalışan kadın kamu görevlileri bu süreleri borçlandığı takdirde zorunlu olan prim süresinin doldurulması imkânı bulunuyor. Burada prim süresi boyutuyla eksiklik varsa borçlanarak sigorta süresini tamamlama imkânı var. Çünkü işçilerde belirli şartlar çerçevesinde askerlik borçlanması yapılması durumunda sigortalılık başlangıcının geriye yürüme imkânı varken, bu durum doğum borçlanmasında geçerli olmuyor. Kadın kamu görevlileri 3 çocuk için toplamda iki yıl borçlanma yapabiliyor. Eylül 1999 öncesinde çalışan kadın kamu görevlileri bu süreleri borçlandığı takdirde zorunlu olan prim süresinin doldurulması imkânı bulunuyor. Burada prim süresi boyutuyla eksiklik varsa borçlanarak sigorta süresini tamamlama imkânı var.”

Sıdıka Aydın

Askerlikteki gibi olabilir

  • EYT Platformu Koordinatörü Züleyha Aktaş, “Askerlik ne kadar kutsal bir müessese ise annelik de o derecede kutsal. Biz evlatlarımızı bu vatan için yetiştiriyoruz. Bu ülkeye hizmet etmesi için yetiştiriyoruz. Bazı anneler maddi zorunluluklardan dolayı çalışıyor, bazı anneler de işi bulsa bile çocuk izni verilmediğinde ayrılmak zorunda kalıyordu. Her çocuk için bence en az 3 yıl doğum borçlanması yapılmalı. Askerlik borçlanması gibi sigorta öncesi doğum borçlanması da oldukça gerekli bir durum” dedi.

#EYT
#TBMM
#AK Parti
#Fatma Zengin
19 saat önce
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EYT'li kadınlar sigorta öncesi doğuma da borçlanma hakkı istiyor: Askerlik borçlanmasında olduğu gibi genişletilebilir
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