Faizde ciddi düşüş olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomide son bir yıldaki gelişmeleri değerlendirdi. Ankara’da dün düzenlenen toplantıda konuşan Bakan Albayrak, gelecek döneme ilişkin beklentilerini anlattı. Faiz, enflasyon, dolar, büyüme ve işsizlik gibi makroekonomideki gelişmelere ilişkin soruları cevaplandıran Albayrak, yabancı yatırım, kıdem tazminatı, sicil affı, toplu sözleşme görüşmeleri, borçların yapılandırılması, vergi reformu ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

SPEKÜLATİF ADIM ATAN 100 KERE DÜŞÜNMELİ

Albayrak, Türkiye'nin son bir yılda çok güçlü bir politika başarısı ortaya koyduğunu, reform niteliğinde bir yılı geride bıraktığını ifade etti. Hem Türkiye hem kendisi açısından tarihi bir yılı geride bıraktığını ifade eden Albayrak, Türkiye’nin bu dönemde üç seçimi geride bıraktığını kaydetti. Hem Türkiye ekonomisi hem de yerli ve yabancı bütün paydaşlar bakımından bir yılı geride bıraktıklarını ifade eden Albayrak, bugün artık bağışıklık sistemi ve altyapısı çok daha güçlü inşa etmiş bir Türkiye olduğunu aktardı. Albayrak, spekülatif adım atanların 100 kere düşünmesi gereken bir sürece girildiğini bildirdi.

NEGATİF ALGILARI KIRARAK BUGÜNE GELDİK

Atılan tohumların ve ekilen fidanların meyvelerini toplama anlamında önemli bir yıla girildiğini ifade eden Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Türkiye’nin sadece cari açık ile sınırlı kalmayan faiz ve enflasyon açısından da riskleri bertaraf edecek bir döneme geçtiğini kaydetti. Dengelenme sürecinin bu yılın ikinci yarısında hızlanacağını anlatan Albayrak, “Dengelenmenin daha güçlü olacağı bir yıl bizi bekliyor. Zor bir yıl oldu. Kolay olmadı ancak engin tecrübeler edindik. Büyüme, istihdam ve ekonomik faaliyet açısından negatif algıları kırarak bu günlere geldik. Ekonomimiz önümüzdeki yıl daha da güçlenecek” diye konuştu.

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FAİZDE DÜŞÜŞ OLACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a yöneltilen soruların başında Merkez Bankası’nın 4,5 yıl aradan sonra yaptığı 425 baz puanlık faiz indiriminin devamının gelip gelmeyeceği konusu oldu. Türkiye'de önümüzdeki dönemde faizlerde düşüş trendi olacağını belirten Albayrak, "Kamu bankaları başta olmak üzere bu faiz indiriminin net olarak piyasa faizlerine yansıyacağını göreceğiz. Kamu bankalarında bunu daha kısa sürede izleyeceğiz” dedi.

ENFLASYONDAKİ DÜŞÜŞ SÜRECEK

Merkez Bankası’nın bundan sonraki süreçte kendi datasına göre faiz indirimiyle ilgili karar vereceğini anlatan Albayrak, “Ama hem Türkiye’deki gelişmeler hem de gelişmekte olan ülkelerdeki reel faiz marjına bakıldığında Türkiye’deki reel faizlerde açık ara önde olduğunu görüyoruz. Biz her türlü faiz gevşemesine olumlu bakarız. Türkiye’deki herkes bakar” dedi. “Enflasyonu yılsonunda Yeni Ekonomi Programı'ndaki (YEP) hedefin altında kapatacağımızı ifade edebilirim” diyen Albayrak, “Enflasyonun aşağı yönlü hareketinde Ağustos-Eylül döneminde baz etkisinin güçlü olacağını göreceğiz. Bunun merkezindeki yansımasını bakın göreceğiz” diyerek faiz indirimi konusundaki beklentisini ifade etti.

MAYISTAN BU YANA 10 MİLYAR DOLARDAN FAZLA GİRİŞ OLDU

Rakamların Türkiye’ye yatırım yapanların geçmişte olduğu gibi kazanmaya devam ettiğini gösterdiğini anlatan Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, şunları kaydetti: “Geçmişte yatırım yapan kazandı, bugün da yatırım yapan kazanıyor, gelecekte de yatırım yapanlar kazanacak.

Birçok politik belirsizlik geride kaldı. Seçimi geride bıraktık. Bu istikrarlı sürecin önümüzdeki günlerde daha stabil ve dengeli bir politika setiyle gelişmeleri göğüsleyeceğimizi gösterdi. Mayıstan bu yana 10 milyar dolardan fazla yabancı yatırımcı girişi var. Türkiye'ye güvenen yatırımcı kazandı. Türkiye ekonomisi bu yıl pozitif büyüyecek. Yılsonu hedefine yakın sayılacak bir büyüme bekliyorum.”

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SEKTÖREL DESTEKLER DEVAM EDECEK Mİ?

Bakan Albayrak; konut, otomotiv ve mobilya gibi sektörlerden gelen destek talepleri ile esnafın sicil affı ilişkin soruları cevaplandırırken destek ve maufiyetler konusunda daha dengeli açıklamalarda bulundu. Ancak sicil affı konusuna kapıyı kapatmadı. Otomotive verdikleri desteği birkaç kere uzattıklarını anlatan Albayrak, ekonomideki iyileşmenin bu sektörlere yansımasını bekleyeceklerine işaret etti. Albayrak, “Konut sektörünü yakından takip ediyoruz. Bugün itibarıyla sıkıntı oluşturan bir resim olduğunu düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

KURUN DÜŞMESİ GÜVENİN GÖSTERGESİ

Cari dengedeki hızlı iyileşmenin kendi tahmininin ötesinde olduğunu anlatan Albayrak, bu dengelenmenin krizle yaşanan bir dengelenme olmadığını kaydetti. Albayrak, faizle birlikte kurların düşmesinin güvenin göstergesi olduğunu kaydetti. Albayrak, tehditler ve algı operasyonlarına rağmen yürüttükleri politikalar sayesinde ekonomideki güçlü dengelenmeyi yaşadığımıza vurgu yaptı. Albayrak, “Yüzde 25 faizin olduğu yerde yatırım olur mu? Yatırımı bırak tüketim olur mu? Ama şimdi savunma ve bağışıklık sistemini daha güçlü kılmış olarak yeni bir dönemi giriyoruz” diye sordu.

CARİ FAZLA İLE TARİH YAZACAĞIZ

Türkiye’nin finansman ve borçluluk bakımından en iyi ülkelerden biri olduğuna vurgu yapan Bakan Albayrak, “Yüzde 32 olan borcun gayri safi milli hasılaya oranıyla Türkiye Maastrich kriterlerini fazlasıyla karşılayan bir ülke. Hane halkı borçluluk oranımız ise yüzde 15 civarında. Geçen yıl mayıs ayında 58 milyar dolar olan cari açığımızı bu haziran itibariyle fazlaya dönüştüreceğiz. Ki bizim bu yıl için öngörülen cari açık miktarı 26 milyar dolar” dedi.

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İşsizlikte % 11-12 seviyesindeyiz

İşsizlikle ilgili en kötüyü yüzde 14,7 ile geride bıraktığımıza dikkat çeken Bakan Albayrak, “Yaz aylarıyla birlikte yüzde 11-12’lere geldik. Şu anda yüzde 11-12’leri yaşıyoruz. Yılın ikinci yarısının daha iyi olmayacağını söylemek için bir neden yok” dedi. Albayrak, yeni yatırımlarla birlikte istihdam politikasının da güçleneceğinin altını çizdi.

Doğu Akdeniz’de haberler olumlu

Doğu Akdeniz’deki petrol ve gaz aramaları konusunu da değerlendiren Albayrak, geçmişte Enerji Bakanlığı yaptığı için bu konunun kendisi için duygusal bir tarafı olduğunu söyledi. Türkiye gibi yılda 45-50 milyar dolar enerji ithalatı yapan bir ülke için bu konunun hassas olduğunu kaydeden Albayrak “Türkiye, Doğu Akdeniz’de çok önemli adımlar atıyor. İnşallah olumlu haberleri de yakında duyarız” dedi.

Kıdem tazminatı sorunu çözülecek

Kıdem tazminatı fonunun kurulmasının çok köklü bir konu olduğunu anlatan Bakan Albayrak, bu konuda bütün tarafların mutlu olacağı bir yasal düzenleme yapmak istediklerini anlattı ve bu konunun bu minvalde çözülmesi halinde Türkiye’nin yüz yıllık bir meseleyi çözüme kavuşturmuş olacağını aktardı. Çalışan ve emeklilerin enflasyona ezdirmeyeceklerini anlatan Albayrak, ortada bir yerde karara bağlanacağını ifade etti.

9 güne sıcak bakmıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması konusuna sıcak bakmadığını da söyledi. Bu yıl yeterince tatil yapıldığını belirten Albayrak, bu konudaki taleplere kapıyı kapattı.



