Faizde indirim 2.5 puanla başladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), faiz indirim döngüsü için ilk adımı attı. Para Politikası Kurulu (PPK), aralık ayında faizi 250 baz puan düşürerek yüzde 50’den yüzde 47,50 seviyesine çekti. Böylece 22 ay sonra ilk kez faiz indirimine gidilmiş oldu. Geçtiğimiz salı günü asgari ücrete yapılan yüzde 30'luk zammın ardından piyasalarda, 150 ila 250 baz puanlık faiz indirimi beklentisi güçlenmişti. Merkez Bankası, bu yılın mart ayında politika faizini yüzde 50'ye yükseltmiş ve sonraki 8 toplantıda sabit tutmuştu. Merkez Bankası, en son faizi Şubat 2023'te yüzde 9,5'ten yüzde 8,5'e indirmişti.

FAİZ KORİDORU DARALTILDI

Para Politikası Kurulu, ayrıca daha önce 300 baz puan olan faiz koridorunun -/+ 150 baz puan olarak belirlenmesine karar verdi. Böylelikle koridor aralığı 600 seviyesinden 300 baz puana daraltıldı. Koridor aralığının daraltılması faiz indiriminin etkisini 1,5 puana düşürdü. Faiz koridoru, Merkez Bankası’nın gecelik borç alma ve verme faizleri arasındaki pencere olarak tanımlanıyor. Bankaların günlük olarak borç alıp verdiği faiz oranlarının alt ve üst sınırlarını belirleyen aralığı ifade ediyor. Alınan yeni kararla faiz koridorunun alt bandını oluşturan gecelik borç alma faizi yüzde 46, üst bandını oluşturan gecelik borç verme faizi de yüzde 49 seviyesinde belirlendi. PPK karar metninde enflasyonun ana eğiliminin kasım ayında yataya yakın seyrettiği bildirildi.

GÖSTERGELER ENFLASYONDAKİ DÜŞÜŞÜ DESTEKLİYOR

Öncü verilerin aralık ayında ise enflasyonun ana eğiliminde düşüşe işaret ettiği dile getirildi. Merkez Bankası, son çeyreğe ilişkin göstergelerin yurt içi talebin yavaşlamayı sürdürerek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelerde bulunduğunu gösterdiğini aktardı. Temel mal enflasyonu düşük seyretmeye devam ederken, hizmet tarafında iyileşmenin belirginleştiğine değinildi.

"SIKI PARASAL DURUŞ SÜRECEK" MESAJI

Duyuruda, “Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk Lirası'nda reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürmekte ve dezenflasyon sürecini güçlendirmektedir. Maliye politikasının artan eşgüdümü de bu sürece önemli katkı sağlayacaktır” denildi. TCMB, aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğini vurguladı.

LİKİDİTE KOŞULLARI YAKINDAN İZLENİYOR

Merkez Bankası’nın karar metnine, "Kurul, kararlarını enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla alacaktır” ifadesinin eklenmesi de dikkat çekti. Likidite koşullarının muhtemel gelişmeler göz önünde bulundurularak yakından izleneceğinin altını çizen TCMB, sterilizasyon araçlarının da etkili şekilde kullanılmaya devam edileceğini kaydetti.

REESKONT KREDİSİNDE MALİYET AZALDI

Öte yandan, ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinde toplam faiz maliyeti de azaltıldı. Merkez Bankası, güncel reeskont kredisi toplam faiz maliyetini yüzde 29,93 olarak uygulayacak. Önceki oran yüzde 35 seviyesindeydi.

İŞ DÜNYASI MEMNUN

İş dünyası temsilcileri, Merkez Bankası’nın attığı faiz indirim adımını memnuniyetle karşıladı.

ÖNGÖRÜLEBİLİRLİĞİ SAĞLADI

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç: İndirim kararı ekonomide öngörülebilirliği sağlayan, 2025'e girerken faiz planlamalarının düşüş yönünde yapılabilmesine yönelik beklentileri karşılayan bir hamle oldu. Fonlama maliyetlerinin yüksekliği yatırım ve ticaretin önünde engel. Bu süreçte finansmanı üretime ve yatırıma yönlendirecek seçici bir kredi mekanizması tesis edilmesi son derece önemli.

MOTİVASYONU ARTIRACAK

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı: Dezenflasyon sürecinin belirginleşmesiyle birlikte piyasaların faiz indirimi beklentisine olumlu karşılık veren ve 250 baz puanlık indirimle politika faizini yüzde 47,5 seviyesine çeken Merkez Bankası Başkanı ve Para Politikası Kurulu’na, iş dünyası adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yılın son ayında politika faizinde öngörülen bu indirimin, firmalarımızın 2025 yılına ilişkin motivasyonunda olumlu bir etkisi olacağına inanıyoruz.

ŞİMDİ SIRA BANKALARDA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Merkez Bankası yaklaşık 2 yıl aradan sonra politika faizini 250 baz puan düşürerek yüzde 47,50'ye çekti. Şimdi sıra bankalarda. Bu indirimi öncelikli olarak KOBİ kredi faizlerine yansıtmalarını, üretime ve istihdama destek olmalarını bekliyoruz.

PİYASAYA MORAL OLDU

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe: İhracatçılar olarak faiz indirim zamanının artık geldiğini düşünüyorduk. Merkez Bankası da bu yönde adım attı. Yatırım yapmak isteyen ya da işletme sermayesi zayıflayan firmalarımız için faizlerin makul seviyelere indirilmesi çok önemli. Piyasaya da moral olacağını düşündüğüm indirimlerin enflasyondaki gerilemeye paralel olarak sürmesini arzu ediyoruz.

YATIRIMLAR İÇİN ÖNEMLİ

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın: Faizlerin düşmesini finansa erişim ve yatırım ortamı açısından önemsiyoruz. Merkez’in faiz düşürmesini gevşeme olarak değil, ekonomik aktivitelerdeki toparlanma eğilimine paralel, moral kaynağı teşkil edeceğini düşünüyoruz.







