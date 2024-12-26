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2,2 milyar liralık GSS borcu silinecek

2,2 milyar liralık GSS borcu silinecek

14:2726/12/2024, Perşembe
G: 26/12/2024, Perşembe
AA
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1 Ocak 2015 öncesine ait olup ödenmemiş GSS primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer'i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek.
1 Ocak 2015 öncesine ait olup ödenmemiş GSS primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer'i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan devlet memurlarına ilişkin düzenlemeleri de içeren kanunla 1 milyon 784 bin 614 zorunlu Genel Sağlık Sigortalı vatandaşın, 2014 yılına ait 2 milyar 178 milyon 88 bin 879,04 liralık borcu silinecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından aldığı bilgiye göre, zorunlu Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarını ödeyemeyen sigortalıların kamuya olan borç yüklerini hafifletmeyi ve sağlık hizmetlerine erişimlerini kolaylaştırmayı amaçlayan hükümle, 2014 yılına ait borçlar terkin edilecek.


TBMM Genel Kurulunda dün kabul edilerek yasalaşan devlet memurlarına ilişkin düzenlemeleri de içeren yasada yer alan hükme göre, 1 Ocak 2015 öncesine ait olup ödenmemiş GSS primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer'i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek.


Hükmün yayımlandığı tarihe kadar söz konusu süreler için ödenmiş olan primler ise iade ve mahsup edilmeyecek.


Buna göre, 1 milyon 784 bin 614 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı zorunlu Genel Sağlık Sigortalısının 2014 yılına ait 2 milyar 178 milyon 88 bin 879,04 liralık borcu terkin edilecek.



#Genel Sağlık Sigortalı
#Meclis Genel Kurulu
#GSS
#prim borcu

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