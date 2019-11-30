Ekonomi Faizde yeni indirim sinyali
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Faizde yeni indirim sinyali

Merkez Bankası tarafından açıklanan Finansal İstikrar Raporu’nda, ekonomide yaşanan iyileşme ortaya koyulurken, önümüzdeki ay yapılacak toplantıda faizin indirilebileceği sinyalleri verildi. Raporda ayrıca bankacılık yapısının risklere karşı dayanıklılık oluşturduğu belirtildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Murat Uysal
Murat Uysal

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan Finansal İstikrar Raporu’nda da iyileşmenin süreceği vurgulandı. Raporda göstergelerdeki iyileşme ve piyasalardaki hareketliliğe dikkat çekilirken, önümüzdeki ay yapılacak olan toplantıda da bir faiz indiriminin gelebileceğinin işaretleri verildi. TCMB Başkanı Murat Uysal raporun önsözünde yaptığı değerlendirmede, yurt içinde enflasyon oranındaki düşüş ve enflasyonda iyileşmenin ön plana çıktığını ifade ederken, döviz kuru oynaklıklarının azalırken, faiz oranlarının gerilediğini kaydetti.

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Murat Uysal, bu çerçevede, kredi arz ve talep şartlarında kaydedilen iyileşmeyle kredi büyümesi canlanarak iktisadi faaliyetteki ılımlı toparlanmayı desteklemeye başladığının altını çizdi.

Bankacılık sektörünün güçlü sermaye ve likidite yapısının, sektörün risklere karşı dayanıklılığını desteklemekte olduğunu bildiren Uysal, "Merkez Bankası elindeki bütün araçları etkin biçimde kullanmaya devam etmekte" ifadelerini kullandı.

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