Faizde yeni indirim sinyali

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan Finansal İstikrar Raporu’nda da iyileşmenin süreceği vurgulandı. Raporda göstergelerdeki iyileşme ve piyasalardaki hareketliliğe dikkat çekilirken, önümüzdeki ay yapılacak olan toplantıda da bir faiz indiriminin gelebileceğinin işaretleri verildi. TCMB Başkanı Murat Uysal raporun önsözünde yaptığı değerlendirmede, yurt içinde enflasyon oranındaki düşüş ve enflasyonda iyileşmenin ön plana çıktığını ifade ederken, döviz kuru oynaklıklarının azalırken, faiz oranlarının gerilediğini kaydetti.

GÜÇLÜ YAPI RİSKLERİ ÖNLÜYOR

Murat Uysal, bu çerçevede, kredi arz ve talep şartlarında kaydedilen iyileşmeyle kredi büyümesi canlanarak iktisadi faaliyetteki ılımlı toparlanmayı desteklemeye başladığının altını çizdi.

Bankacılık sektörünün güçlü sermaye ve likidite yapısının, sektörün risklere karşı dayanıklılığını desteklemekte olduğunu bildiren Uysal, "Merkez Bankası elindeki bütün araçları etkin biçimde kullanmaya devam etmekte" ifadelerini kullandı.