Faizi siz de düşürün

VakıfBank'ın konut, taşıt ve bireysel ihtiyaç kredi faizlerini düşürmesini Yeni Şafak'a değerlendiren sektör temsilcileri, atılan bu adımı olumlu karşılıyor ancak yeterli bulmuyor. Diğer kamu bankalarına ve özel bankalara da 'faizi düşür' çağrısı yapan sektör temsilcileri, konut sektörünün önündeki tıkanıkların giderilmesi için VakıfBank’ın yaptığı indirimin bir ilk adım olması temennisinde bulundu.

Tahir Tellioğlu

MEVDUAT FAİZLERİ DE DÜŞÜRÜLMELİ

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, VakıfBank'ın konut kredilerini belli bir oranda düşürmesini olumlu karşıladıklarını ancak, bu indirimi tam olarak yeterli bulmadıklarını söyledi. Kamu bankalarıyla birlikte diğer bankaların da konut faizlerini düşürmesi çağrısında bulunan Tellioğlu, “Hatta mevduat faizleri de aşağı düşürülmeli. Konut sektörünün önündeki tıkanıklıklardan biri de mevduat faizleri. Mevduat faizlerinin de yüksek olması büyük sorun. 1 milyon lirayı götürüp bankaya faize yatırdığınız da yıllık yüzde 20-25'den ayda 20 bin lira faiz veriyor. Şimdi siz 20 bin lira faiz aldığınız yerde 1 milyon liraya alacağınız evin ortalama kira değeri 3 bin lira. Bu yüzden '20 bin lira faiz alıyorum. Gerekirse 3 bin lira kira vereyim' diyor. Bu yüksek mevduat faizi paranızın ekonomiye, ticarete geçmesini engelliyor” dedi.

PİYASAYA PARA GİRERSE HAREKETLİLİK BAŞLAR

Mevduat faizlerin düşmesinin konut, ticari ve bütün kredilerin de düşmesi için zemin hazırlayacağını anlatan Tellioğlu, “Ayrıca paranın da piyasaya girmesine katkı sağlayacak. Yüksek oranda faiz verdiğinde konut kredilerini düşürdüm diyerek, bu uzun vadeli sürdürülebilir yapılması mümkün değil. Parayı yüksek maliyetle topluyorsan, ucuz maliyetli kimseye veremezsin” diye konuştu.

VakıfBank konut faizini yüzde 1,49’a düşürdü

Önceki gün konut, taşıt ve bireysel ihtiyaç kredi faiz oranlarında indirime giden VakıfBank; 1,5 milyon TL’ye kadar olan konut kredilerinde aylık faiz oranını yüzde 1,63’ten yüzde 1,49’a indirdi. İkinci el ve sıfır araçlarda, taşıt kredilerinde de indirime giden banka, yüzde 1,72 olan aylık faiz oranını yüzde 1,55’e çekti. VakıfBank’ta indirim öncesinde aylık yüzde 1,77’den başlayan bireysel ihtiyaç kredisi faiz oranı ise yapılan değişiklik sonrasında yüzde 1,59’dan başlayan oranlara indirildi.

DİĞER BANKALAR DA İNDİRMELİ

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ise diğer kamu bankalarından da faiz indirimi beklediklerini ifade etti. Döviz kurlarındaki artışın durduğunu ve son aylarda kurların aşağı yönlü hareket ettiğine dikkat çeken Ağaoğlu, “Dolar 7.3’ten 5.3’ün altına düştü. Faiz oranlarındaki aşırı artışların da aynı hızla ve oranda geri çekilmesi gerekirken, bu konuda finans sektörü çekimser davranıyor” dedi.

DÜŞÜŞ İÇİN BANKALAR AYAK SÜRÜYOR

Aydın Ağaoğlu

Aydın Ağaoğlu, hükümetin beyaz eşya ve otomotivde uygulamaya koyduğu KDV ve ÖTV indiriminden dolayı tüketicilerin 31 Mart gelmeden ihtiyaçlarını karşılamak için yüksek faize rağmen satın almalarını gerçekleştirdiklerini söyledi. “Bunu bilen finans sektörü de faiz indirimi yapmamakla direnerek tüketicinin durumunu kullanmaktadır” eleştirisinde bulunun Ağaoğlu, “İstersen bekle Marttan sonra indirecekler o zaman da ÖTV, KDV indirimini kaybedecekler. Reel olarak faizlerin inmesi lazım. Faizleri indirmemelerinin bir sebebi de bu indirimlerin 31 Mart’a kadar sürecek olması olabilir” diye konuştu.

NE ZAMAN YÜZDE 1,2’LERE GELECEK?

Şu anda faiz oranlarının VakıfBank tarafından geri çekilmesinin ekonominin doğal gereği olarak yorumlayan aydın Ağaoğlu, şu konuya dikkat çekiyor: “Ancak burada ihmal edilmemesi gereken husus ta geçtiğimiz haftalarda Sayın Cumhurbaşkanı’nın tüketici kredi kartı borçlarının yapılandırılmasında uygulanmasıyla ilgili önerdiği, 1.10-1.20 faiz oranlarıdır. Bu oranları kriter olarak aldığımızda şu anda VakıfBank’ın yaptığı faiz oranlarının bile yetersiz olduğu apaçık ortaya çıkıyor. Çünkü aylık 1,50 denildiği zaman bunun basit faizi yıllık yüzde 18 görünüyorsa da reel faiz bunun oldukça üstündedir. Dolayısıyla faiz oranlarına VakıfBank’ın attığı adım, desteklenmeli ve tüm finans sektörü yatırımların hızlanması ve tüketicilerin ihtiyaçlarına daha kolay ulaşabilmesi yani özetle piyasanın canlanması için faiz indirimini arttırarak sürdürmeliler. Bazı sektörlere sağlanan KDV indirimleri 31 Martta sona erdiğinde oluşacak boşluğu şimdiden doldurmak için faizlerin hızlıcak indirilmesi gerekiyor.” REKLAM