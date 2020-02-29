Ekonomi Faizlerde koronavirüs indirimi kapıda
DÜNYA EKONOMİSİ

Faizleri koronavirüs indirecek!

Faizlerde koronavirüs indirimi kapıda!

ABD Merkez Bankası (Fed) St. Louis Şubesi Başkanı James Bullard, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının daha da ilerlemesi durumunda Fed'in faiz indirimine gitmesinin olası olduğunu ifade etti.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

St. Louis Fed'den yapılan açıklamada, Bullard'ın Forth Smith Bölgesel Ticaret Odası'nda "Koronavirüs ve ABD Ekonomisi" başlıklı bir sunum yaptığı belirtildi.

Bullard, sunumunda, küresel ekonomik büyümenin geçici olarak yavaşlamasının muhtemel olduğunu ve bu yavaşlamanın büyük bir bölümünün Asya'da yoğunlaşacağını bildirdi.

İLK ÇEYREĞİ VURACAK

Kovid-19 salgınının Çin'in ardından diğer ülkelerde de hızla ilerlediğine işaret eden Bullard, salgının Çin'in ekonomik büyümesini yılın ilk çeyreğinde belirgin bir şekilde etkileyeceğini, söz konusu etkinin diğer ülkelerin ekonomilerinde ise daha küçük ölçekte hissedileceğini ifade etti.

  • Bullard, "Küresel tedarik zincirindeki geçici aksamaların küresel ekonomi genelinde dalgalanma etkisi olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

ŞOKLARA KARŞI FAİZ HAMLESİ

Kovid-19 salgınının küresel ekonomi üzerindeki etkisini yakından takip ettiklerini belirten Bullard, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC), ekonomiyi şoklara karşı güvence altına almak için önceki dönemlerde yaptığı faiz indirimleri sayesinde iyi durumda olduğunu bildirdi.

Bullard, "Sıradan grip ölçeğine yaklaşan sağlık etkileriyle bir küresel salgın gelişirse politika faizinde ilave indirimler olasıdır ama şu anda temel durum bu değil." ifadesini kullandı.

SPEKÜLASYONLAR YÜZÜNDEN DÜŞÜYOR

Kovid-19 salgınının borsaya etkisine de değinen Bullard, hisse senedi değerlerinin, kısmen de olsa virüsün küresel makro ekonomik koşullar üzerindeki etkisine dair spekülasyonlar nedeniyle düştüğünü kaydetti.

Bullard, son dönemdeki düşüşlerle bile ABD'de borsada işlem gören şirketlerin değerinin, son iki yılda yıllık yüzde 4,7 arttığını bildirdi.

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