Faizsiz finansmanla 5 bin kişiye konut

Ev, araç ve çatılı iş yeri sahibi olmak isteyenlere faizsiz finansal çözüm sunan Fuzul, tasarruf finansman sistemini Dayanışma Ekonomisi olarak yeniden tanımlıyor. Dayanışma Ekonomisi’ni mottosu hâline getiren Fuzul, 50 milyar liralık büyüklüğe ve yaklaşık 400 bine yakın katılımcıya sahip tasarruf finansman sektörüne öncülük etmeye devam ediyor.

BU MODEL TÜM ALANLARA YAYILABİLİR

Eyüp Akbal

Dayanışma Ekonomisi terimiyle 30 yıllık sistemi, daha anlaşılabilir hâle getirdiklerini dile getiren Fuzul Tasarruf Finansman Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, “Dayanışma Ekonomisi; insanların küçük birikimlerini bir araya getirerek ev, araç ve çatılı iş yeri sahibi olduğu sistemin adıdır. Bugüne kadar yüz binlerce kişi Dayanışma Ekonomisi’yle ev, araç ve çatılı iş yeri sahibi oldu. Sektörümüzün 30 yıldır var olması ve bugün geldiği konumla kazandığı güven sayesinde Dayanışma Ekonomisi; gerekli kanuni adımların atılmasıyla ev, araç ve çatılı iş yeri dışında farklı ihtiyaçlara da faizsiz finans kaynağı noktasında çözüm olmaya devam edebilir” dedi.

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5 BİN KONUT İÇİN DÜĞMEYE BASTI

Dayanışma Ekonomisi felsefesini temel alan 5 bin Faizsiz Konut Finansmanı Kampanyası’na da imza atan Fuzul, 5 bin kişiyi, organizasyon bedelinde yüzde 35’e varan indirimlerle ev sahibi yapacak. Katılımcılar, 31 Ekim 2022 tarihine kadar devam edecek kampanya dâhilinde; peşinatlı ya da peşinatsız, çekilişli ya da çekilişsiz modellerle kendi belirledikleri taksit tutarları ile Türkiye’nin istedikleri şehrinde faizsiz ev sahibi olabilecek. Sektörde ilk olan kampanya ile Fuzul, Türkiye’nin dört bir yanında, faiz yüküyle uğraşmadan düşük maliyetlerle ev sahibi olmak isteyenleri bir araya getirerek 30 yıldır başarıyla uyguladığı Dayanışma Ekonomisi’yle finansman sağlayacak. Vatandaşların ekonomik imkânları dâhilinde destek olacağı güç birliği ile kampanyaya katılan herkesi ev sahibi yapacak.

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TUĞLALAR EVE DÖNÜŞÜYOR

Yayınladığı reklam filmiyle sisteminin temelinde yer alan Dayanışma Ekonomisi’ni tuğla metaforuyla vurgulayan Fuzul, bir araya gelen onlarca ailenin güç birliğiyle ev sahibi olmasını anlatıyor. Zahide Yetiş ve Kadir Çöpdemir’in başrollerini paylaştığı, 100’den fazla oyuncunun rol aldığı, sektörün en fazla oyunculu reklam filminin çekimleri iki günde tamamlandı. Ev sahibi olmak isteyen bir ailenin elinde tuğla ile Fuzul ofisine gelmesiyle başlayan film, onlarca ailenin koyduğu tuğlaların eve dönüşümünü vurguluyor. Reklam hakkında görüşlerini paylaşan Eyüp Akbal, “Fuzul’ün Dayanışma Ekonomisi sistemini ve işin mantığını tam, doğru ve sade bir şekilde anlatmak adına tuğla metaforunu kullandık. Çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Amacımız da buydu. Bunun için de bir simgeye ihtiyacımız vardı, bu da tuğla oldu” açıklamasında bulundu.

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