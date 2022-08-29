Ekonomi Fast food devi 35 şubeye ulaşacak Beklentilerin üstünde hizmet
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Fast food devi 35 şubeye ulaşacak: Beklentilerin üstünde hizmet

Ortadoğu’nun fast food devi Atawich, Türkiye’deki genel merkezi açılışını gerçekleştirdi. İran genelinde 100’den fazla şubesi bulunan Atawich, 2021 yılında ise Türkiye’ye giriş yaparak son 1 yıl içerisinde İstanbul’da şubeleşme çalışmalarını sürdürüyor.

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Ekonomi Servisi Yeni Şafak
Fast food devi 35 şubeye ulaşacak: Beklentilerin üstünde hizmet
Fast food devi 35 şubeye ulaşacak.

Türkiye ile birlikte Avrupa pazarında da büyümeyi hedefleyen Atawich, Almanya’da şubelerini açmaya hazırlanıyor.

RESTORAN ZİNCİRİ HALİNE GELECEĞİZ

  • Açılışta konuşan Atawich Genel Müdürü Serhat Baldan, 1 yıllık kısa süre içerisinde 10’u aktif, 10’u açılma aşamasında olan mevcut 20 şubesi, yıl sonuna kadar toplam 35 yeni şube hedeflerinin olduğunu söyledi. Baldan, “Bin metrekarelik üretim tesisimiz ile Atawich markasını öncelikle kurumsallaşmış bir zincir restoran şirketi haline getirmeyi ve müşterileri, çalışanları ve bayileri ile 3M (Mutlu Müşteri, Mutlu Franchise ve Mutlu Personel) mottosuyla hizmet vermeyi sürdürmek istiyoruz” dedi.

Serhat Baldan
Serhat Baldan

BEKLENTİLERİN ÜSTÜNDE HİZMET

Markanın kurucusu Ata Ghoutbi ise Atawich’in en önemli hedefinin müşterilerinin çalışanlarının ve bayilerinin beklentilerinin de üzerinde hizmet sağlayabilmek olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Markamızın her sürecinde kurumsallaşmış güçlü bir altyapı ve kültürde olmasını, yapılacak tüm işlerin prosedürlere bağlanarak sistematiğe sokulmasını, periyodik sonuçları belirtecek raporların tasarlanması, incelenmesi, takip edilmesi ve gerekli durumlarda süreçlerin geliştirilmesi ya da riskler karşısında çeşitli önlemlerin erkenden alınmasını sağlamaya çalışıyoruz. Tüm bu stratejinin altında büyük bir heyecan ve adanmışlık olduğunu söyleyebilirim. Atawich Plaza genel merkezimiz ise tüm bu hedef ve stratejilerin merkezi olacaktır.”

Avustralya Başbakanından ünlü Fastfood şirketine sitem: Oğlum perişan olacak
FOTOĞRAF 6
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Fiyat artışı, benzeri görülmemiş yağmur ve sel baskınlarının ekinleri bozduğu yıla ıslak bir başlangıcın ardından geldi. Bazı marul çiftçileri, art arda üçüncü mahsullerini kaybetti ve mevsimsiz yağmurun ardından işletmelerini çökertme riskiyle karşı karşıya kaldı.
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Ünlü Fast-food devi KFC ise müşterilerine marul fiyatlarının yüksek olması nedeniyle ürünlerinde lahana-marul karışımı kullanacağını söyledi.
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Fast food zinciri, web sitesinde, müşterilerini marul içeren herhangi bir üründe bir lahana 'karışımı' kullanılacağı konusunda uyaran bir bildiri yayınladı.
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Restoran, yemeklerinde lahana istemeyen müşterilerin marulu siparişlerinden tamamen çıkarmalarını istedi.
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Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ise perşembe günü yaptığı röportajda hamburgerlerde lahana kullanmanın yanlış olduğunu açıklayarak şunları kaydetti: \"Bu bir krizdir. Oğlum KFC'yi seviyor. Bunu duyduğunda, yıkılacak.\"
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Avustralya Başbakanından ünlü Fastfood şirketine sitem: Oğlum perişan olacak
ABD'nin dev fast food zinciri KFC dünyayı sarsan gıda krizi ve meyve-sebze pahalılığı sebebiyle hamburgerlerinde marul yerine lahana kullanmaya başladı. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ise verdiği bir röportajda lahana kullanmanın 'yanlış' olduğunu ve oğlunun perişan olacağını söyledi.
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