Fast food devi 35 şubeye ulaşacak: Beklentilerin üstünde hizmet

Türkiye ile birlikte Avrupa pazarında da büyümeyi hedefleyen Atawich, Almanya’da şubelerini açmaya hazırlanıyor.

RESTORAN ZİNCİRİ HALİNE GELECEĞİZ

Açılışta konuşan Atawich Genel Müdürü Serhat Baldan, 1 yıllık kısa süre içerisinde 10’u aktif, 10’u açılma aşamasında olan mevcut 20 şubesi, yıl sonuna kadar toplam 35 yeni şube hedeflerinin olduğunu söyledi. Baldan, “Bin metrekarelik üretim tesisimiz ile Atawich markasını öncelikle kurumsallaşmış bir zincir restoran şirketi haline getirmeyi ve müşterileri, çalışanları ve bayileri ile 3M (Mutlu Müşteri, Mutlu Franchise ve Mutlu Personel) mottosuyla hizmet vermeyi sürdürmek istiyoruz” dedi.

Serhat Baldan



BEKLENTİLERİN ÜSTÜNDE HİZMET

Markanın kurucusu Ata Ghoutbi ise Atawich’in en önemli hedefinin müşterilerinin çalışanlarının ve bayilerinin beklentilerinin de üzerinde hizmet sağlayabilmek olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Markamızın her sürecinde kurumsallaşmış güçlü bir altyapı ve kültürde olmasını, yapılacak tüm işlerin prosedürlere bağlanarak sistematiğe sokulmasını, periyodik sonuçları belirtecek raporların tasarlanması, incelenmesi, takip edilmesi ve gerekli durumlarda süreçlerin geliştirilmesi ya da riskler karşısında çeşitli önlemlerin erkenden alınmasını sağlamaya çalışıyoruz. Tüm bu stratejinin altında büyük bir heyecan ve adanmışlık olduğunu söyleyebilirim. Atawich Plaza genel merkezimiz ise tüm bu hedef ve stratejilerin merkezi olacaktır.”

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