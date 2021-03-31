Ekonomi Fatih Türkali-2 kuyusundaki çalışmalarını tamamladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Fatih Türkali-2 kuyusundaki çalışmalarını tamamladı

Fatih sondaj gemisinin Sakarya Gaz Sahası'ndaki ikinci derin deniz tespit kuyusu olan Türkali-2'deki görevi tamamlandı. Türkali-2 kuyusunda 3 bin 950 metre su derinliğine ulaşıldı.

Haber Merkezi AA
Fatih Türkali-2 kuyusundaki çalışmalarını tamamladı
Fatih sondaj gemisi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Fatih sondaj gemisiyle Sakarya Gaz Sahası'ndaki ikinci derin deniz tespit kuyusu olan Türkali-2'de yürütülen çalışmaların tamamlandığını duyurdu.

53 gün sürdü

Fatih sondaj gemisinin Türkali-2'deki çalışmaları 53 gün sürdü. Türkali-2 kuyusunda ulaşılan su derinliği 2 bin 135 metre, son derinlik ise 3 bin 950 metre oldu.

TPAO tarafından yapılan paylaşımda, "Kuyudaki çalışmaların başarıyla tamamlandığı belirtilirken, "Bağımsız enerji, güçlü Türkiye' için aralıksız çalışmaya devam ediyoruz" ifadesi kullanıldı.

"Amasra-1" kuyusunda keşif yapılacak

Fatih, Kuzey Sakarya Gaz Sahası'nda "Amasra-1" kuyusu olarak adlandırılacağı açıklanan bölgede keşif amaçlı yapacağı sondaj çalışması öncesi Filyos Limanı'nda hazırlıklarını sürdürüyor.

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