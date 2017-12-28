Faturaları düşürmenin 8 yolu

Büşra Soyal 28 Aralık 2017, 10:06 Yeni Şafak

Bir evin aylık masrafları içinde elektrik ve doğalgaz faturaları bütçenin önemli bir bölümünü oluşturuyor. Kış aylarının gelmesi ve havaların soğumasıyla birlikte de kombinin petek ayarı artıyor, elektrikli ısıtıcılar çalışıyor, faturalar kabardıkça kabarıyor. Fakat küçük tedbirler ve pratik çözümlerle enerjide tasarruf yaparak faturaları bir nebze de olsa kısmak mümkün. Sizlere fatura maliyetinizi düşürecek adımları sunuyoruz…