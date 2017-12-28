Faturaları düşürmenin 8 yolu
Beyaz eşya seçimine dikkat
Genellikle aile içi kullanımlarda yapılan en büyük hatalardan bir tanesi ihtiyaca uygun olmayan büyük seçimler. Beyaz eşya satın alırken enerji kullanımlarını göz önünde bulundurmak gerekiyor. A++ gibi özelliği bulunan eşyalar, satın alım esnasında biraz tuzlu gelse de aslında ileriye dönük kullanımlar için verilen parayı geri kazanmayı sağlayacak tasarruflar sunuyor.
- Enerji verimlilik sınıfı A olan bir buzdolabı, D sınıfı buzdolabına göre yüzde 45, G sınıfı buzdolabına göre yüzde 56 tasarruf sağlıyor. Buzdolabı satın alırken ürünün fiyatı yanında enerji sınıfına dikkat edilmesi durumunda ortama yüzde 50 tasarruf etmek mümkün. Kullanım sırasında da dikkatli davranılırsa, evlerde en çok çalışan alet olan buzdolaplarından sağlanacak tasarruf yüzde 60'a çıkarılabiliyor. Böylece ortalama aylık 70 kilovatsaat olan buzdolabı enerji tüketimi 28 kilovatsaate düşürülebiliyor.
Buzdolaplarının kalorifer peteği, fırın gibi ısı yayan diğer ev aletlerine yakın olması, enerji tüketimi artırıyor. Buzdolabına koyulan sulu yiyeceklerin üstünü açık olması artan nem nedeniyle buzdolabının daha fazla çalışmasına yol açıyor. Buzdolabına sıcak yiyecek ya da kap da koyulmaması gerekiyor. Dolabın kapısının sık sık açılması da fazla enerji tüketimine neden olan bir diğer unsuru oluşturuyor.
- Çamaşır makinelerinin ise her zaman tam kapasite çalıştırılması, az miktarda çamaşır koyulduğunda su ve elektrik tasarruflu programları seçilmesi, zorunlu değilse düşük ısılarda yıkama yapılması ciddi oranda tasarruf sağlıyor. Çamaşır tipini ve kirlilik derecesini de gözeterek mümkün olan en kısa yıkama programı tercih etmek ev ekonomisine büyük katkı sunuyor.
Bulaşık makinesı seçiminde de kapasitesi, kaplayacağı alan gibi faktörlerin yanı sıra enerji tüketim değerlerinin göz önüne bulundurulması gerekiyor. Yıkama için çoğu zaman 55 derece su sıcaklığı yeterli oluyor. Daha yüksek sıcaklıkların seçilmesi daha fazla enerji tüketimine yol açıyor. Makinelerin kapasite dolmadan çalıştırılması da enerji tüketimini artırıyor.
Yüksek elektrik sarfiyatına neden olan cihazlardan birisi de ütülerdir. Özellikle ütüyü sık kullanan kişilerin faturalarında önemli derecede artış meydana gelir. Ancak çamaşırlarınızı nemli ütülemek, çamaşır çeşidine uygun sıcaklık değeri seçmek, yoğun kullanımlar için buhar kazanlı bir ürün tercih etmek ve ütü bitmeden birkaç dakika önce fişi prizden çekerek tabandaki ısıyı kullanmak gibi önlemler ile faturalarda ütü kullanımından kaynaklanan artış sınırlandırılabilir.
Isı yalıtımı ile yüzde 50 tasarruf
Her ne kadar son dönemde ısı yalıtımına yönelik çalışmalar artırılsa da Türkiye’de binaların yüzde 85’inde yalıtım bulunmuyor.
Binalarda gerek doğalgaz gerekse elektrik faturalarında en az yüzde 50 tasarruf sağlayan ısı yalıtımı uygulamasının maliyeti, bir binanın toplam inşaat maliyetinin yüzde 5’i kadar tutuyor. Yalıtımın sağladığı tasarruf birkaç yılda kendi kendini karşılayıp uzun vadeli ekonomiye katkı sağlıyor.
Binalarda yapılacak ısı yalıtımı ile enerjide yüzde 50 tasarruf sağlanıyor. Hatta yalıtım kalınlığı arttıkça yüzde 70’lere varan tasarruf yapmak mümkün oluyor.
Elektronik aletlerde küçük önlemler alın
Kadınların yaşamlarını en çok geçirdiği mutfakta elektronik aletlerle ilgili alınabilecek küçük önlemlerle enerjide tasarruf sağlanabilir.
- Örneğin ev hanımlarında fırını önceden ısıtma alışkanlığı bulunuyor. Eğer zorunluluk yoksa fırın önceden ısıtılmamalı. Ayrıca süre sonuna kadar da beklenmemeli, birkaç dakika öncesinden fırın kapatılabilir. Pişirme süresinde de fırının açılıp kapatılmaması gerekiyor. Bu gibi küçük önlemlerle ciddi tasarruf sağlanabilir.
Prize takılı elektronik ürünler enerji kullanmaya devam eder. Bu nedenle gün içerisinde kullanılmayan elektronik aletlerin fişleri de prizden çekilmeli.
Kombiyi tamamen kapatmayın
En çok yapılan hatalardan biri de, evden çıkarken kombiyi tamamen kapatmak, geri döndüğümüzde ise kombiyi yüksek ayardan açmak. Kombiyi tamamen kapatmak daha çok enerji kaybına neden oluyor. Bu nedenle kombiyi minimize edilmiş ayarda bırakmak tasarruf açısından büyük önem taşıyor.
- Uzmanlar kış başladığında, kombileri çalıştırma ihtiyacı hissedildiği tarihten itibaren mevsim sonuna kadar düşük sıcaklıkta sürekli açık kalmasını öneriyor. Böylece cihazın daha fazla gaz harcayarak ateşleme yapması engelleniyor ve daha az gaz ile daha uzun süre kullanım sağlanıyor.
Yıllık bakım faturayı yüzde 15 düşürebilir
Her yıl kış aylarına girerken periyodik olarak radyatör temizliği ve kombi bakımını yaptırmak gerekiyor. Peteklerde bulunan havaların alınması, su kaçaklarının giderilmesi tesisatın verimliliğini artırıyor. Kombilerin yıllık bakımlarını mutlaka yetkili servislere yaptırarak cihazın kullanım ömrünü uzatarak yakıt tasarrufu sağlanabilir.
Kombilerin doğru kullanımı ve periyodik yaptırılan bakımlar faturayı yüzde 15 düşürebilir. Periyodik olarak yaptırılan baca temizliği de güvenliğin yanı sıra yüzde 15-30 yakıt tasarrufu sağlıyor.
Ayrıca radyatörlerin önleri ve üstleri kapatılmamalı, açık tutulmalı, alanın dekorasyonu radyatörler göz önüne alınarak doğru şekilde yapılmalı. Böylece ortamdaki sıcak hava akışı ve dağılımı engellenmemiş olur.
Uzmanlar yoğuşmalı kombi kullanımının da yüzde 50’ye yakın tasarruf sağladığını ifade ediyor.
Tasarruflu ampulleri tercih edin
Günümüzde elektrik fiyatlarının artması ile birlikte tasarruflu ampullerin kullanımı da yaygınlaştı. Tasarruflu ampuller normal ampullere nazaran 3-5 kat daha az enerji harcıyor.
- Akkor ampullerde yüzde 10 olan verimlilik, tasarruflu ampullerde yüzde 80 seviyesinde bulunuyor. Bu şekilde 100 Watt’lık akkor ampul ile elde edilen aydınlatma, yaklaşık 20 Watt’lık tasarruflu ampul kullanılarak elde edilebiliyor. Bu şekilde tüm ampuller tasarruflu olanlarla değiştirildiğinde, elektrik faturalarında azalma meydana gelir.
Normal ampullerde ışık veren filamanlar bütünlüğünü koruduğu sürece kullanılabilir. Ancak oldukça ince ve hassas bir tel olan filaman sürekli yüksek sıcaklıklarda ısınıp soğuduğundan bir süre sonra özelliğini kaybeder. Zayıf bir noktasında kopar. Bu parça darbelere karşı da dayanıkllık göstermiyor. Bu sebepten dolayı akkor ampuller uzun ömürlü olmuyor. Yaklaşık 500 saatlik kullanım ömrüne sahip. Tasarruflu ampuller ise akkor ampullere oranla 20 kata varan kullanım ömrü sunuyor ve ortalama 8-10 bin saat kadar kullanılabiliyor.
Akıllı sayaç kullanımı
Elektrik faturalarını düşürmenin bir yolu da akıllı sayaç kullanımıdır.
Akıllı sayaç kullanımında 22:00-06:00 saatleri arasında indirimli, 06:00-17:00 saatleri arasında normal ve 17:00-22:00 saatleri arasında pahalı tarife üzerinden fiyatlandırma yapılır.
Eğer elektrik kullanım alışkanlıklar indirimli ve normal tarifelerin zaman aralıklarına uygunsa, akıllı sayaç kullanımı ile faturaları ciddi şekilde düşürmek mümkün.
Pratik tasarruf yöntemleri
· Güneş gören pencerelerin perdelerini açarak ısıdan daha fazla yararlanın, güneş çekildikten sonra perdeleri mutlaka kapatın.
· Kapalı perdeler ısı kaybını yüzde 25 oranında önler, radyatörlerin ısı akışına engel olacak uzun perdeler kullanmayın.
· Isıtıcınızın veya radyatörünüzün önüne veya üzerine kesinlikle eşya, mermer ya da çamaşır koymayın.
· Radyatörden çıkan ısı, arkasındaki duvarı ısıtır, ısı kaybını önlemek için radyatörün arkasına yalıtım levhaları yerleştirin
· Pencere ve kapılar, ısının dörtte birinin kaybına neden olur. Yalıtımsız evde gerçekleşen kaybın yaklaşık yüzde 20'si, tek camlı pencerelerden kaynaklanır, çift cam kaybı yarıya indirilebilir.
· Kapı ve pencere çerçevesi etrafındaki çatlakları onarın, hava sızıntılarını önlemek için pencere bandı ve sünger kullanın.
· Kış aylarında odalarda mümkün olduğunca çamaşır kurutmayın.
· Odalarınızı havalandırırken ısıtıcınızı mutlaka kapatın.
· Radyatör bağlantı borularında su sızıntısı olmadığından emin olun.