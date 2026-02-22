Faturası geç gelene taksit hakkı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğal gaz sektöründe hızı artırmak ve tüketici haklarını korumak amacıyla yönetmelik değişikliğine gitti. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenleme, bağlantı süreçlerinden faturalandırmaya kadar pek çok kolaylık getiriyor. Buna göre doğal gaz bağlatırken ödenen abone bağlantı bedeli artık sadece bir kez alınacak. Şayet bina için önceden ödeme yapılmışsa dağıtım şirketi tekrar ücret isteyemeyecek. Tesisat işlemi başlamadan vazgeçilirse, ödenen miktar 5 gün içinde iade edilecek. Şirketler, ödemeyi aldıktan sonra 30 gün içinde hattı çekip gazı hazır etmeli. İş uzarsa ve 90 günü bulursa, parayı geri iade etmek zorundalar. Ayrıca bağlantı ücreti kredi kartına vade farksız 6 taksite bölünebilecek.

KOMBİ DEĞİŞİMİNDE PROJE ÇİLESİ BİTTİ

Evinizdeki kombiyi aynı tipte bir cihazla değiştirirseniz yeniden proje çizdirip masraf yapmanıza gerek kalmayacak. Sadece yetkili firmanın formu doldurması ve şirketin kontrol etmesi yeterli görülecek. Yeni bir eve taşındığınızda sözleşme imzaladıktan sonra en geç 4 gün içinde gelip gazınızı açacaklar.

SOSYAL YARDIMDA GÜVENCE BEDELİ MUAFİYETİ

Abonelik açarken ödenen güvence bedeli de kredi kartına en az 6 taksit yapılacak. Kartla ödemelerde ek faiz veya fark alınmayacak. İbadethaneler, cemevleri, Kur'an kursları ve sosyal yardım alan aileler artık güvence bedeli ödemeyecek. Kartlı sayaç kullananlar da güvence bedeli ödemesinden muaf tutulacak.

3 GÜN ÖNCEDEN HABER VERİLMESİ ZORUNLU OLDU

Sayaç bozulursa şirket 24 saat içinde müdahale etmek zorunda. Şirket personeli sayacı geç okursa, gelen yüksek fatura faizsiz 4 takside bölünecek. Faturanın son ödeme tarihi gelmeden en az 10 gün önce tüketiciye ulaşılması şart koşuldu. Borç yüzünden gaz kesilecekse, en az 3 gün önceden mutlaka haber verilecek.

DİJİTAL ORTAMDA ABONELİK HİZMETİ

Yeni düzenleme ile abonelik sözleşmeleri artık şubeye gitmeye gerek kalmadan, mesafeli yöntemlerle dijital ortamda kurulabilecek. Doğal gaz acil hattı arandığında telefon en geç üçüncü çalışta açılacak. Şirketler, arızalara ve ihbarlara çok daha hızlı yetişecek bir ekip yapısı kuracak. Tüm yenilikler sayesinde işlemler daha şeffaf ve hızlı ilerleyecek.







