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Ekonomi FED kararı sonrası dolarda son durum
TÜRKİYE EKONOMİSİ

FED kararı sonrası dolarda son durum

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutmasının ardından dolar/TL, yeni güne 6,95 seviyelerinde başladı. Euro/TL ise 7,55 seviyelerinde yer alıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Fed Başkanı Powell, "Ekonominin son olayları atlattığından ve maksimum istihdamla fiyat istikrarı hedefimize ulaşma yolunda olduğumuza emin olana kadar faiz oranlarını bu seviyede tutmayı umuyoruz" dedi.

Euro/TL ise 7,55 seviyelerinde yer alıyor.

Bugün yurt içinde 1. çeyrek turizm geliri ve mart ayı ticaret açığı verileri takip edilecekken yurt dışında ise Euro Bölgesinde Almanya ve İtalya'da açıklanacak işsizlik rakamları ve Fransa ile İspanya'da açıklanacak enflasyon verileri takip edilecek. Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,95-7,00 bandının izleneceğini kaydetti.

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