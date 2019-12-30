Ekonomi FEDden Trumpı çıldırtacak açıklama Ticaret savaşları ABDyi vurdu
DÜNYA EKONOMİSİ

FED'den Trump’ı çıldırtacak açıklama: Ticaret savaşları ABD’yi vurdu

FED'in yaptığı araştırma sonucunda ortaya koyduğu raporda Trump’ın 2018 yılında demir çelik gibi çeşitli ürünlerin ithalatına getirdiği ek gümrük vergileri imalat sektöründe iş kaybına ve üretici fiyatlarında artışa sebep olduğu belirtildi. Trump, özellikle Çin ile girdiği ticaret savaşında karşı hamlelerle sıkıntıya düşmüştü.

Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump

ABD Merkez Bankası (Fed) araştırmasında, ABD Başkanı Donald Trump’ın yerli sanayiyi koruma adına getirdiği yeni tarifelerin ABD’de iş kaybına ve yüksek fiyatlara sebep olduğu tespitinde bulunuldu.

İŞ KAYBINA NEDEN OLDU

Fed ekonomistleri Aaron Flaaen ve Justin Pierce tarafından hazırlanan “2018-2019 Küresel Tarifelerin ABD Üretim Sektörüne Etkisi” konulu araştırma bankanın internet sitesinde yayınlandı.

  • Araştırmaya göre, ABD Başkanı Trump’ın 2018 yılında demir çelik gibi çeşitli ürünlerin ithalatına getirdiği ek gümrük vergileri imalat sektöründe iş kaybına ve üretici fiyatlarında artışa sebep oldu.

Trump'ın ek gümrük tarifelerinin, iç pazarda ithal ürünlerinin rekabetinden koruyarak ABD merkezli bazı üreticilerin pazar paylarını artırabileceğine işaret edilen araştırmada, üretim maliyetlerindeki artışın ABD'li üreticilerin ihracat pazarlarında ve iç pazarda rekabet gücüne zarar verebileceğine vurgu yapıldı.

BEKLENEN DAHA FARKLI SONUÇ VEREBİLİR

Araştırmada, ABD ile ticaret ortakları arasındaki yeni tarifelerin uzun vadeli etkilerinin beklenenden daha farklı sonuç verebileceği ve tarifelerin şu ana kadar ülkenin imalat sektörüne ivme kazandırmadığı belirtildi.
  • Çalışmada sadece tarifelerde gerçekleşen değişikliklere odaklanıldığına ve gelecek ticaret politikasına yönelik belirsizliklerin çalışmaya katılmadığına vurgu yapılan araştırmada, “İmalat sektörünün istihdamındaki göreceli düşüşler ve üretici fiyatlarındaki göreceli artışlar 2018 tarifeleri ile ilişkilidir.” ifadesine yer verildi.

Fed’in araştırmasına göre, Trump’ın politikalarından etkilenen ülkelerin ticaret misillemelerinden olumsuz olarak en çok etkilenen sektörler de demir ve çelik, otomobil üreticileri, ev aletleri, ses ve video ekipmanları, bilgisayar ekipmanı, böcek ilaçları, manyetik, optik medya ve deri oldu.

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