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Ekonomi

FED'in faiz indirimiyle altın talebinde rekor bekleniyor

Dünya Altın Konseyi'ne (WGC) göre, toplam altın talebi geçen yıl rekor seviyeye ulaştı ve Fed’in faiz oranlarını düşürmeye yönelmesiyle 2024'te tekrar artması bekleniyor. Bu da potansiyel olarak fiyatlara yardımcı oluyor.

10:58 - 31/01/2024 Çarşamba
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FED'in faiz indirimiyle altın talebinde rekor bekleniyor
FED'in faiz indirimiyle altın talebinde rekor bekleniyor

WGC'nin tüm yıl raporuna göre, genel tüketim geçen yıl yaklaşık yüzde 3 artarak 4.899 tona yükseldi; bu, belirsiz piyasadaki güçlü talebin yanı sıra merkez bankasının sürekli alımlarından da destek aldı. Bu, 2010 yılına kadar uzanan verilerdeki en yüksek toplam rakam.


WGC baş piyasa stratejisti Joseph Cavatoni bir röportajda, "Ortam, gelişmekte olan merkez bankalarının net alıcı olmaya devam etmesi için uygun" dedi. Konseyin Çin ve Polonya gibi ülkelerin rekor satın almasına yönelik güçlü bir durum gördüğünü söyledi.

Değerli metal, ekonomik ve politik belirsizlik, jeopolitik gerilimler ve ABD merkez bankasının enflasyonu dizginlemek için agresif bir yürüyüş kampanyasının ardından politikayı gevşetmeye hazır olduğuna dair beklentiler üzerine, geçen yıl yüzde13 artış göstererek Aralık başında rekora ulaştı.



Ev hanımları artık emekli olabilecek: Şartları neler? Başvuru nereden nasıl yapılır?
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