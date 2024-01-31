FED'in faiz indirimiyle altın talebinde rekor bekleniyor

WGC'nin tüm yıl raporuna göre, genel tüketim geçen yıl yaklaşık yüzde 3 artarak 4.899 tona yükseldi; bu, belirsiz piyasadaki güçlü talebin yanı sıra merkez bankasının sürekli alımlarından da destek aldı. Bu, 2010 yılına kadar uzanan verilerdeki en yüksek toplam rakam.
Değerli metal, ekonomik ve politik belirsizlik, jeopolitik gerilimler ve ABD merkez bankasının enflasyonu dizginlemek için agresif bir yürüyüş kampanyasının ardından politikayı gevşetmeye hazır olduğuna dair beklentiler üzerine, geçen yıl yüzde13 artış göstererek Aralık başında rekora ulaştı.