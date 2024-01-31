FED'in faiz indirimiyle altın talebinde rekor bekleniyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ev hanımlarına prim desteği ile ilgili emeklilik yasası hazırlıkları hakkında bilgi verdi. Bakan Işıkhan, "Cumhurbaşkanımızın talimatı doğrultusunda ev hanımlarının sosyal güvenlik haklarını güçlendirecek adımları atmak için çalışıyoruz. Bu çerçevede, ev hanımlarına prim desteği ve emeklilik haklarıyla ilgili yasa tasarısı üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın sözü, bizim için önemli bir görevdir ve bu talimatı yerine getireceğiz" ifadelerini kullandı. Peki ev hanımları emeklilik şartları neler? Başvuru detayları nedir ve nereden nasıl yapılır? Detaylar haberimizde...