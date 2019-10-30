Ekonomi FEDin faiz kararı sonrası dolar kuru ne kadar oldu
DÜNYA EKONOMİSİ

FED'in faiz kararı sonrası dolar kuru ne kadar oldu

FED'in faiz kararı sonrası dolar kuru ne kadar oldu

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizi oranını 25 baz puan indirerek, yüzde 1,50-1,75 aralığına çektiğini açıkladı. FED’in faiz kararı ardından bu sabah 5,77'yi aşan dolar kademeli olarak düşüşe geçerek 5,7001'e kadar çekildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Dolar/TL &quot;Fed&quot; sonrasında gün içi kaybını korudu.
Dolar/TL "Fed" sonrasında gün içi kaybını korudu.

ABD Merkez Bankası (Fed), faizlerde 25 baz puanlık indirim yapıldığını açıkladı. Faiz kararının küresel gelişmeler ve düşük faiz oranları sonucunda alındığı, politika faizi oranının yüzde 1,50-1,75 aralığına çekildiği kaydedildi.

FED’in faiz kararı ardından gözler dolara çevrildi. Dün yurt içi piyasaların tatil olduğu günde uluslararası piyasalarda 5,72 - 5,74 bandında hareket eden Dolar/TL bu sabah 5,77'yi aştı. Sonrasında ise kademeli olarak düşüşe geçen kur gün içinde 5,7001'e kadar çekildi. Çarşamba günkü işlemlerde en iyi ikinci performansı gösteren Türk Lirası TSİ 22.50'de dolar karşısında 5,7033'ten işlem gördü.

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