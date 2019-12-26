Fiberde karınca gibi çalışıyor

Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, “Türk Telekom’un fiber hane kapsamasını 2019 Aralık ayı itibarıyla 21,7 milyon haneye yükselttik. Bugün altyapımız 303 bin kilometre fiber hat ile 7,5 milyon kilometre fiber ağa ulaştı” dedi. Önal ‘Ağustos böceği gibi yüksek ses çıkartmak yerine karınca gibi’ çalıştıklarını söyleyerek, Türkiye’nin bir ucundan diğer ucuna en yakın rakibinin 7 katı altyapı yatırımı yaptıklarını söyledi. Türk Telekom’un, “2019’dan 2020” ye temalı basın toplantısı İstanbul’da gerçekleştirildi. Önal, Türkiye’deki fiber ağ çalışmalarına ilişkin “Türk Telekom olarak Türkiye’yi adeta fiber ağlarla ördük. Fiber şebekemiz ile ulaştığımız hane sayısını son 2 yılda rekor düzeye eriştirerek, 5 milyonun üzerinde artırmayı başardık. Gururla söylemek isterim ki Türk Telekom’un fiber hane kapsamasını 2019 aralık ayı itibarıyla 21,7 milyon haneye yükselttik” ifadelerini kullandı.

Türk Telekom

11 YILIN GELİR ARTIŞI REKORU

Türkiye’nin dijital dönüşümüne son 14 yılda 16,2 milyar dolar yatırım yaptıklarını anlatan Önal, dijitalleşmenin olmazsa olmazı fiber altyapılarını ise son 10 yılda 10 kattan fazla artırdıklarını bildirdi. Şirketin fiber yatırımlarında geldiği son noktayı ve gelecek dönem hedeflerini paylaşan Önal, 2019 yılının Türk Telekom için oldukça başarılı geçtiğini, yılın ilk 9 ayında yüzde 15,6’lık büyüme ve 1,9 milyar TL net kar ile son 11 yılın gelir artışında rekor kırdıklarını söyledi. Türk Telekom’un bu toprakların milli bir değeri olduğunun altını çizen Ümit Önal, Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için çalışmalarını hızlandırdıklarını kaydetti.

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2 YILDA 2,2 MİLYON HANEYE YENİ İNTERNET

Sadece son 2 yılda fiber hizmet verilebilecek hane sayısını ikiye katladıklarını aktaran Ümit Önal, yapılan bu yatırımlarla 2 yılda yaklaşık 2,2 milyon yeni haneye internet erişimi sağladıklarını söyledi. Türkiye’nin geniş bant hane penetrasyonunu son 2 yılda yüzde 47’den yüzde 57’ye yükselttiklerine dikkati çeken Önal, diğer yandan internet okuryazarlığını artırmaya yönelik Birleşmiş Milletler tarafından örnek gösterilen ‘İnternetle Hayat Kolay’ gibi sosyal sorumluluk projeleri ve ‘İnternet Bizden’ başta olmak üzere hesaplı tarifelerle internet penetrasyonunun artmasına katkı sağladıklarını ifade etti. Önal, Türk Telekom sabit geniş bant abonelerinin kişi başı aylık ortalama data kullanımının 2014’ten bugüne yüzde 208’lik bir rekor artışla 37 GB’dan 114 GB’a yükseldiğini kaydetti.

Talepleri bir haftada karşılayacağız

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, 2020’de de Türkiye’nin her mahallesine fiber götürme hedefiyle çalışmalarının süreceğini belirterek, “Türkiye geniş bant internet penetrasyonunu yüzde 70 seviyelerine taşıma konusunda var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki yıl İstanbul’da altyapısı olmayıp altyapı talep eden müşteriye, bir hafta içerisinde fiberi yaşadıkları sokağa getirme sözü veriyoruz. İnanıyorum ki bu vaadimiz, Türk Telekom’un müşteri memnuniyetine verdiği önem açısından da, 2020’nin nasıl bir yıl olacağına dair ipuçları veriyordur” dedi.