Ekonomi Filistine yatırım çağrısı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Filistin’e yatırım çağrısı

Türkiye-Filistin ilişkileri ve kardeşlik bağları çok eskiye dayanıyor. İki ülke arasında ticaret hacmi 1 milyar dolara yaklaşsa da bu rakamın düşük olduğunu söyleyen DEİK Türkiye-Filistin İş Konseyi Başkanı Cemalettin Kerim, iş adamlarını Filistin’e yatırıma davet etti.

Mesude Demirhan Yeni Şafak
Cemalettin Kerim - Faed Mustafa - Muhammed Alamour
Cemalettin Kerim - Faed Mustafa - Muhammed Alamour

Türkiye, Filistin halkı ile asırlar öncesine uzanan ortak bir tarihe, yakın kültürel ve sosyal ilişkilere sahip. Filistin’nin bugün her zamankinden daha fazla ülkemizle iş birliğine giderek, ticareti geliştirmeye ihtiyacı var. İki ülke arasında 1 milyar dolara yakın bir ticaret hacmi olsa da istenilen seviyede değil. Kardeşlik bağını kuvvetlendirmek ve ikili ilişkileri arttırmak için Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen Türkiye-Filistin İş Konseyi 17’nci Ortak Toplantısı ve İkili İş Görüşmeleri dün İstanbul’da gerçekleşti. Türkiye’den ve Filistin’den çok sayıda iş insanının katıldığı programın açılışında konuşan, DEİK Türkiye-Filistin İş Konseyi Başkanı Cemalettin Kerim, Türkiye’deki iş adamlarını Filistin’e yatırım yapmaya davet etti.

YATIRIMLAR ARTMALI

Kerim, DEİK’in Türk özel sektörünün dış ticaret, uluslararası yatırımlar, hizmetler, müteahhitlik ve lojistik başta olmak üzere dış ekonomik ilişkilerini yürüttüğünü ve yatırım imkanları ile iş geliştirme çabalarına katkı sunduğunu söyledi. Yerel ve uluslararası toplantılar ile iş birlikleri ve ticaret hacminin artırılmasının hedeflendiğini kaydeden Kerim, şu bilgileri verdi: “Periyodik olarak 6 ayda bir etkinlik düzenleyerek iki ülke arasında iş birliğinin geliştirilmesini ve karşılıklı ticaret hacminin 2 milyar dolara çıkmasını planlıyoruz. Şu an 1 milyar dolara yaklaştık. Biz direkt Filistin ile çalışalım istiyoruz. DEİK olarak ana hedefimiz, Filistin’de fabrika yatırımlarının artırılması. Filistin’de enerji ve plastik fabrikalarının yatırımlarını çoğaltmayı umuyoruz” diye konuştu.

Filistin’in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ise, iki ülke arasındaki ticaret rakamlarını değerlendirmenin zorluğuna dikkat çekerek, Türkiye’den Filistin’e ihraç edilen ürünlerin bir kısmının İsrail üzerinden ülkeye girmesi sebebiyle bu ticaretin kayıtlarında farklılıklar olduğunu kaydetti.

İKİLİ ANLAŞMALAR ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ

İki ülke arasında sanayi ve ticaret gibi pek çok alanda ilişkilerin kurumsallaşması için çabaların sürdüğünü belirten Mustafa, “Şimdiye kadar yapmış olduğumuz çalışmalar başarılı oldu. Türkiye ve Filistin taraflarından da delegasyonlar oluşmaya devam ediyor. İkili anlaşmalar üzerinde çalışıyoruz. Ticaret ve zanaat odaları arasındaki iş birliğini geliştirmek için olan anlaşmalar... Bu tür çalışmalar gelecek için umut vadediyor” diye konuştu. Dünyanın birçok yerinde yaşayan Filistinlilerin de Türkiye ile aktif ticaret yaptığını aktaran Mustafa, “Bir çok Filistinli aile çoğu ülkeden istediği Türk ürünlerini ithal ediyor. Ama bu rakamlar maalesef Filistin hanesine değil, ithal eden ülkenin hanesine yazıldığı için size tam anlamıyla aksettiremiyoruz” ifadelerini kullandı.

Sanayi bölgesi modeli

  • Filistin-Türkiye İş Konseyi Başkanı Muhammed Alamour da, Filistin’de çok güçlü yatırım fırsatları olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti: “Filistin toprağı bereketli topraklardır. Buraya yapılan yatırımların maddi dönüşü fazladır. Geçen hafta 50’nci yılını kutladığımız bir etkinlikteydik. Bir ilaç fabrikasının kuruluş yıl dönümüydü. İşgalin başladığı zamanda tesis olmuş bir fabrikaydı. Bu bir başarı hikayesidir. Bu örnek çalışmalarımızın ne kadar önemli olduğunun delilidir. Sanayi bölge yapımıyla ilgili prosedürlerin başladığını belirtmek istiyorum. Tekrar bir anlaşma söz konusu. Bu anlaşma, Türkiye’nin yardımıyla gerçekleşmiş bir adım. Yeni bir sanayi bölgesi yapımı için adımlar atılmaya başlandı. İş adamları konseyi olarak bu bölgenin bir model olacağını düşünüyoruz.”

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