Ekonomi Filli Boya satıldı
İŞ DÜNYASI

Filli Boya satıldı

Filli Boya satıldı

Japonya merkezli Nippon Paint Holdings Filli Boya markasını da barındıran dekoratif boya ve yalıtım sistemleri şirketi Betek Boya ve iştiraklerine ait hisselerin alımını tamamladığını açıkladı.

Haber Merkezi Reuters
Japon Nippon Paint, Betek Boya ve iştiraklerine ait hisselerin tamamını 1.4 milyar TL bedelle satın aldı.
Japon Nippon Paint, Betek Boya ve iştiraklerine ait hisselerin tamamını 1.4 milyar TL bedelle satın aldı.

Japonya merkezli Nippon Paint Holdings Filli Boya markasını da barındıran dekoratif boya ve yalıtım sistemleri şirketi Betek Boya ve iştiraklerine ait hisselerin alımını tamamladığını açıkladı.

İşlemin finansal danışmanlığını yürüten Ünlü&Co 26 Nisan'da yaptığı açıklamada Betek Boya ve iştiraklerine ait hisselerin Nippon Paint Holdings'e devir sözleşmesinin imzalandığını belirtmişti.

Nippon'da yapılan açıklamaya göre Betek Boya ve iştiraklerine ait hisselerin toplam satın alma bedeli 1.4 milyar TL, olurken, şirketin borçlarını da içeren işletme değeri (enterprise value) ise 2.39 milyar TL olarak belirlendi.

İşlemin tamamlanmasından ve uygun prosedürlerin izlenmesinden sonra, Nippon, mevcut borcun yeniden finanse edilmesi amacıyla Betek Boya'ya sermaye artırımı sağlayacak.

'Efsane ekspres'e yoğun talep
EKONOMİ
'Efsane ekspres'e yoğun talep

Borcunu ödemeyen müşterilerinin listesini duvara astı
EKONOMİ
Borcunu ödemeyen müşterilerinin listesini duvara astı

Ünlü giyim markası Tiffany&Tomato yarı fiyatına satıldı
EKONOMİ
Ünlü giyim markası Tiffany&Tomato yarı fiyatına satıldı
İBB böyle savunuldu

İBB böyle savunuldu

​Yeni Şafak muhabirinin 15 Temmuz gecesi çektiği fotoğraflar ilk kez yayınlanıyor.
Füze çuvala sığmadı

Füze çuvala sığmadı

Fransa'dan Hafter Terör Örgütü'ne askeri destek.
OSB atılımı

OSB atılımı

​Türkiye'deki 331 OSB'de 1 milyon 900 bin kişi çalışıyor.
İkinci 500'de<br>kar patlaması

İkinci 500'de
kar patlaması

​KOBİ ölçekli şirketlerde reel büyüme 2018'de yüzde 6'yı aştı.
Sudan'da yeni<br>darbe girişimi

Sudan'da yeni
darbe girişimi

Sudan Askeri Geçiş Konseyi, darbe girişimini engelledi.
Sınıra sevkiyat<br>devam ediyor

Sınıra sevkiyat
devam ediyor

Sınırdaki askeri birliklere komando, obüs ve tank takviyesi yapıldı.
Tamamına<br> yakını tek sesli

Tamamına
yakını tek sesli

​SETA, Türkiye'deki yabancı basının 'tarafsızlık röntgenini' çekti.
Katillerine müebbet

Katillerine müebbet

Savcı Selim Kiraz'ın şehit edilmesine ilişkin davada karar açıklandı.

Twitter'a <br>erişim sorunu

Twitter'a
erişim sorunu

Global bir sorunun yaşandığı Twitter'a erişim sağlanıyor.
Milli bir duruş göremiyoruz

Milli bir duruş göremiyoruz

​AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'ye S-400 tepkisi.
Bayrağı düşürmediler

Bayrağı düşürmediler

​Cumhurbaşkanlığı, 15 Temmuz şehitlerinin anısına kısa film hazırladı.
Turizm Tanıtım <br>Ajansı yasalaştı

Turizm Tanıtım
Ajansı yasalaştı

Kanun teklifi TBMM'de kabul edildi.
5 terörist daha öldürüldü

5 terörist daha öldürüldü

​PKK hedeflerine hava harekatları düzenlendi.
Muğla'da bir<br> yangın daha

Muğla'da bir
yangın daha

​Fethiye'de başlayan yangın 2 saatte söndürüldü.
Sırpların soykırım <br>üssü: Potoçari Akü Fabrikası

Sırpların soykırım
üssü: Potoçari Akü Fabrikası

​24 yıldır kanayan yara halen kabuk tutmadı.
Böyle yakalandılar

Böyle yakalandılar

Operasyon anına ait yeni fotoğraflar ortaya çıktı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.