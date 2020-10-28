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Ekonomi Fındığın fiyatı düşüşe geçti
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Fındığın fiyatı 26 liradan 24 liraya geriledi

Fındığın fiyatı düşüşe geçti

Fındık fiyatlarında suni bir düşüş yaşanıyor. 15 gün önce 26 liradan alınan fındığın fiyatı 24 lira 50 kuruşa kadar geriledi. Fındık ihracatında yaşanan azalmanın da fiyatlarda etkili olduğunu belirten sektör temsilcileri ise, önümüzdeki günlerde fiyatlarda tekrardan artış yaşanacağını öngörüyor.

Haber Merkezi İHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

2020 yılı sezonunda fındık fiyatları serbest piyasaya 22 lira ile başlarken Ekim ayının ortalarında 26 liraya kadar yükseldi. Bugün ise ihracatta azalmalar yaşanırken fındık fiyatları 24 lira 50 kuruş ile 25 lira civarında seyrediyor.

Fındık fabrikası işletmecisi Ekrem Civelekoğlu, fındık fiyatlarındaki düşüşün suni bir düşüş olduğunu söyledi. Civelekoğlu, “Fındık fiyatları şu anda 24 lira 50 kuruş ile 25 lira civarında. 15 gün önce 26 liradan fındık alıyorduk. Önümüzdeki günlerde biraz yükseleceğini düşünüyoruz. Üreticiler ilk günden beri 30 liraya yükseleceğini düşünüyorlar ama Mart ayı gibi bu rakama ulaşabilir. Bu aralar okullarında açılması piyasayı etkiledi. Okul masraflarından dolayı üreticiler ellerindeki fındığın bir kısmını sattılar. Pazara fazla fındık gelmiyor ama küçük bir hareketlenme oldu. Yavaş yavaş fındık satışlarının başlayacağını öngörüyoruz” dedi.

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Fındık ihracatında yaşanan azalmanın da fiyatlara etkili olduğunu söyleyen Civelekoğlu, “Fındık ihracatında azalma yaşanıyor. Büyük firmaların talebi olmuyor. Bu sebeple fiyatları biraz düştü. Talep olarak ta Levant kalite fındığa talep Giresun kalite fındığa göre daha fazla. Aralarında 2 lira gibi fiyat farkı var. Levant kalite fındık 23 lira, Giresun kalite fındık 25 lira civarında. İhracatçı firmaların Levant kalite fındığa talebi daha fazla, Giresun kalite fındığa talep az” şeklinde konuştu.

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