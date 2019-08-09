Ekonomi Fındık fiyatı borsayla artar
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Fındık fiyatı borsayla artar

Trabzon’da Fındık Hasat Şenliği düzenlendi. Türkiye Ürün İhtisas Borsası’nda hasat dönemiyle birlikte fındığın alınıp satılmaya başlanacağını belirten TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Fındık fiyatı Hamburg borsasında belirleniyor şeklindeki şehir efsanesini de bitirmiş olacağız” dedi.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Rifat Hisarcıklıoğlu (Soldan 3)
Rifat Hisarcıklıoğlu (Soldan 3)

Dünyada fındık üreten ülkeleri olumsuz etkileyen iklim koşullarına rağmen bu yıl hem yüksek fiyat hem de rekolte sayesinde bereketli bir yıl geçirmeye hazırlanan fındık üreticisi, 2019 hasadını şenliklerle kutluyor. Dün Trabzon Yomra’da İkisu Fındık Hasat Şenliği düzenlendi. Şenliğe katılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 2013 yılında başlatılan Fındıkta Verim ve Kaliteli Ürün Projesiyle dönümde ürün miktarını 60-70 kilodan 200 kiloya ulaştırdıklarını belirtti. Hisarcıklıoğlu, “Bunu tüm Türkiye uygularsa ihracat gelirini 2 milyar dolardan 5-6 milyar dolara çıkarabiliriz” diye konuştu.

ÜRÜN İHTİSAS BORSASI TAMAM

TOBB olarak fındığa değer katmak üzere, Türkiye’de lisanslı depoların artması için çalıştıklarını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Türkiye Ürün İhtisas Borsası’nın da kuruluşunu tamamlayarak, hayata geçirdik. Tarım sektörünün 50 yıllık rüyasını da gerçekleştirdik. İnşallah hasat dönemiyle birlikte, fındık da burada alınıp satılmaya başlayacak. Böylelikle hem üretici, hem tüccar, hem de sanayici kazanacak. Fındık fiyatı Hamburg borsasında belirleniyor şeklindeki, şehir efsanesini de bitirmiş olacağız. Bu konuda dünyada ihtisas sahibi bizsek artık fındığın fiyatını da ihtisas borsasında biz belirleyeceğiz. Bundan sonra da her sene, istikrarlı şekilde, alım fiyatının artmasını bekliyoruz. Zira fındık fiyatını düşük tutarak, ne ihracat gelirini, ne de Karadeniz’in refahını artırabiliriz” dedi.

  • 2 YIL SONRA DÖNÜM BAŞINA 300 KİLO
  • Trabzon Ticaret Borsası Meclis Başkanı Sebahattin Aslantürk, uygulanan proje kapsamında 6 yaşında 200 kilo verim alınan fındık ağaçlarından 2 yıl sonra dönüm başına 300 kilo verim alınır hale gelineceğini söyledi. Aslantürk, “Bugün sektörün tüm kesimleri bu modelde benzer örnek bahçeler oluşturuyor. Amaç insanlarımıza doğru dikim modelinde olduğunu gösterebilmekti. Çok çalışıp çok üretim çok satalım hep birlikte çok kazanalım” diye konuştu.

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