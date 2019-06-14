Ekonomi Fintek ve İslami finans öne çıkacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Fintek ve İslami finans öne çıkacak

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, İstanbul Finans Merkezi (İFM) kapsamında iki alan üzerine yoğunlaştıklarını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul Finans Merkezi
İstanbul Finans Merkezi

Aşan, “Bunlardan biri Fintek, diğeri de İslami Finans tarafı. İstanbul Finans Merkezi projesi kapsamında bu iki eksene ağırlık vereceğiz. Bunun çok önemli bir fırsat olduğu kanaatindeyim. Ümraniye’deki İstanbul Finans Merkezinin yarısına Fintek şirketlerini konumlandırabilirsek önemli bir başarı elde etmiş olacağız” dedi.

Çalışmalar hızlanacak

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanlığı koordinasyonunda, Türkiye Bankalar Birliği, Finansal Kurumlar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği iş birliğiyle İFM Eylem Planı Çalıştayı gerçekleştirildi.

İki gün süren çalıştaya, özel sektör ve kamu kesiminden 200'ü aşkın temsilci katıldı. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan'ın açılışını gerçekleştirdiği çalıştayda, ilgili tarafların görüş ve önerilerini toplamak suretiyle sonuçların daha önce hazırlanmaya başlanan İFM Master Eylem Planına dahil edilmesi amaçlandı.

Çalıştaydan elde edilen çıktıları çok önemsediklerini belirten Aşan, bundan sonra atılacak adımların daha önce yapılanların bir tekrarı olmayacağını ve kimlerle rakip olacaklarını iyi belirleyeceklerini söyledi.

BDDK, canlı talebe odaklandı
EKONOMİ
BDDK, canlı talebe odaklandı
Körfezde sular ısınıyor

Körfez'de sular ısınıyor

ABD, tanker saldırılarından İran'ı sorumlu tuttu.
İşte İmamoğlunun küfür ettiği anlar

İşte İmamoğlu'nun küfür ettiği anlar

Portakal'ın yayınlayamadığı videonun yeni görüntüleri ortaya çıktı.
Dünya bunun bedelini ödeyemez

Dünya bunun bedelini ödeyemez

Körfez'deki kaos küresel krize neden olabilir.
PKK devleti ihtimal dışı hale gelmiştir

PKK devleti ihtimal dışı hale gelmiştir

Sözcü Kalın, kabine toplantısı sonrası konuştu.
FETÖ'cülerin<br>Torku yalanı tutmadı

FETÖ'cülerin
Torku yalanı tutmadı

Torku, FETÖ'cülerin sistematik yalanlarını çürüttü.
Hafızalarda<br>kalacak ceza

Hafızalarda
kalacak ceza

Akollü araç kullanmaktan 9 kez ceza yedi.
İlk madde<br>kabul edildi

İlk madde
kabul edildi

Yeni askerlik sistemi TBMM Genel Kurulu'nda.
Yangın evlere sıçradı

Yangın evlere sıçradı

​İzmir'deki yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Mitil atılmış vaziyette

Mitil atılmış vaziyette

​Yıldırım, seçim çalışmalarına ilişkin konuştu.
ABD'ye S-400<br>ve F-35 telefonu

ABD'ye S-400
ve F-35 telefonu

Bakan Akar ile Shanahan'dan kritik görüşme.
İş başvurusunda<br>bile istenmiyor

İş başvurusunda
bile istenmiyor

Veresiyeyi engellemek isteyen satıcı pes dedirtti.
40 dakika görüştüler

40 dakika görüştüler

​Erdoğan ile Bahçeli'den Beştepe'de kritik zirve.
Askerlik teklifinde revizeler olacak

Askerlik teklifinde revizeler olacak

​AK Partili Turan'dan yeni teklif için flaş açıklama.
Kimse Türkiye'ye<br> ültimatom veremez

Kimse Türkiye'ye
ültimatom veremez

Bakan ​Çavuşoğlu'ndan ABD'ye s-400 yanıtı.
Yüzlerce şikayet var

Yüzlerce şikayet var

​Tatil planı yapanlar dikkat: Kabusa dönüşmesin.
Ekolojik gül <br>yağı Çin yolunda

Ekolojik gül
yağı Çin yolunda

​Kilogramı 12 ila 15 bin avro arasında değişiyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.