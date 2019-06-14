Fintek ve İslami finans öne çıkacak

Aşan, “Bunlardan biri Fintek, diğeri de İslami Finans tarafı. İstanbul Finans Merkezi projesi kapsamında bu iki eksene ağırlık vereceğiz. Bunun çok önemli bir fırsat olduğu kanaatindeyim. Ümraniye’deki İstanbul Finans Merkezinin yarısına Fintek şirketlerini konumlandırabilirsek önemli bir başarı elde etmiş olacağız” dedi.

Çalışmalar hızlanacak

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanlığı koordinasyonunda, Türkiye Bankalar Birliği, Finansal Kurumlar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği iş birliğiyle İFM Eylem Planı Çalıştayı gerçekleştirildi.

İki gün süren çalıştaya, özel sektör ve kamu kesiminden 200'ü aşkın temsilci katıldı. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan'ın açılışını gerçekleştirdiği çalıştayda, ilgili tarafların görüş ve önerilerini toplamak suretiyle sonuçların daha önce hazırlanmaya başlanan İFM Master Eylem Planına dahil edilmesi amaçlandı.

Çalıştaydan elde edilen çıktıları çok önemsediklerini belirten Aşan, bundan sonra atılacak adımların daha önce yapılanların bir tekrarı olmayacağını ve kimlerle rakip olacaklarını iyi belirleyeceklerini söyledi.