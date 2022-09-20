Ekonomi Firmaların çözüm ortağı TAZI
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Firmaların çözüm ortağı TAZI

Yerli girişim TAZI, sigorta, sağlık ve ilaç sektörlerindeki firmalara gelir, verimlilik ve müşteri memnuniyetini artırabilecekleri çözümler sunuyor. Bu çözümler sırasında makine öğrenmesinden faydalanan TAZI, böylece şirketlerin kârlılığını ve değerini de katlamasına yardımcı oluyor.

Abone Ol Google News
Burak Karaca Yeni Şafak
Firmaların çözüm ortağı TAZI
Arşiv

Yerli girişim TAZI, sigorta, sağlık ve ilaç sektörlerine yönelik kendi geliştirdiği SaaS Makine Öğrenmesi (ML) Platformu üzerine kurulu ML çözümleri sunuyor. firma, aynı zamanda patentli platformunu merkezine alarak kullanımı kolay, no-code, uyarlanabilir ve şeffaf ML (makine öğrenmesi) çözümleri sağlıyor. Mayıs 2015’te kurulan TAZI, 100’den fazla yayın ve 23 patent ile desteklenen makine öğreniminde kapsamlı araştırma ve sektör deneyimine sahip durumda bulunuyor. TAZI Kurucu Ortağı Zehra Çataltepe, “Yapay zekayı herkes için anlaşılabilir ve kullanılabilir bir seviyeye taşıma misyonumuz sayesinde birçok farklı sektörde müşterilerimizin sorunlarını anlayıp çözüme ulaştırma imkanımız oldu” dedi. Çataltepe, şu anda Türkiye’nin ve ABD’nin farklı şehirlerinde 40’dan fazla çalışanları olduğunu belirtti.

ÇÖZÜMLERİ HERKES KULLANABİLİR

Yıllarca yurt dışında yapay öğrenme alanında çalışmalar gerçekleştirdiğini söyleyen Zehra Çataltepe, şöyle konuştu: “Eşim Tanju Çataltepe’nin ve benim tecrübelerimiz, yapay zeka çözümlerinin ancak dünyaya kolayca ayak uydurabilir ve insanlarla beraber çalışabilir olursa başarıya ulaşabileceğini gösterdi. Bunun üzerine, Tanju ile beraber TAZI.AI’yi kurup bu doğrultuda çözümler üretip, sadece veri bilimciler değil, herkes tarafından kullanılabilir hale getirmeye karar verdik. TAZI.AI’de sürekli değişen dünyaya, sürekli öğrenerek ayak uydurabilen, kararlarının sebeplerini açıklayıp onlardan da öğrenebilen, kullanımı kolay bir platform üretmeyi başardık.”

Tanju Çataltepe-Zehra Çataltepe
Tanju Çataltepe-Zehra Çataltepe

HEM ÜRÜN PERFORMANSINI HEM DE SATIŞI ARTIRIYOR

Ortaya konan çözümlerin değer artırımı amacıyla tasarlandığını ifade eden Çataltepe, bunlardan bazılarını ise şöyle sıraladı; Müşteri Tutma, Ürün Performansı İzleme, Çapraz Satış Tahmini, Sahtekarlık Tespiti, Potansiyel Müşteri Puanlama, Gönderim Puanlaması (Otomatik UW), Takipteki Kredi (Ödeme Varsayılanı) Tahmini, Erken Hastalık Tespiti ve İlerlemesi, Çok Kanallı Pazarlama, Satış Temsilcisi Kârlılığı. Zehra Çataltepe, TAZI’nın, sürekli makine öğrenmesi, açıklanabilir modeller ve kullanıcıdan da öğrenme teknolojisini bir araya getirerek, bir ML sisteminin değişen durumlara daha hızlı ve efektif bir biçimde uyum sağlamasına olanak verdiğini dile getirdi. Çataltepe, öncelikli hedeflerinin ekibi genişleterek, kurumsal müşteri tabanını büyütmek olduğunu vurguladı.

4,6 MİLYON DOLARLIK TOHUM YATIRIMI ALDI

TAZI.AI, 18 Ağustos’ta, öncelikli olarak sigorta, sağlık ve ilaç sektörlerine yönelik kendi geliştirdiği SaaS Makine Öğrenmesi (ML) Platformu üzerine kurulu ML çözümlerinin resmi lansmanını yaptı. 40 gün gibi kısa bir sürede TAZI kullanıcıları artık makine öğrenimi modelleri oluşturabilecek ve sonuçlarını görmeye başlayacak. Lansmanın bir parçası olarak TAZI.AI, başlangıç aşamasındaki B2B yazılım odaklı girişimlere odaklanan yatırım firması Illuminate Ventures önderliğinde 4.6 milyon dolarlık bir tohum yatırımı aldı.

Metro çalışmasında vinç kazası

Metro çalışmasında vinç kazası

​Sancaktepe'de 2 kişi hayatını kaybetti.
Gümüşhanede ilginç gelenek

Gümüşhane'de ilginç gelenek

Çatılarda dikkat çeken isimler.
Erdoğandünyaya sesleniyor

Erdoğan
dünyaya sesleniyor

​Cumhurbaşkanı BM Genel Kurulu'nda açıklama yapıyor.

İstanbul'da Balıkesir çıkarması

İstanbul'da Balıkesir çıkarması

​İstanbul, Balıkesir Tanıtım Günleri'ne akın etti.

​Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yeşil ışık

​Biri bitmeden yenisi başladı

​AK Partili vekilden dikkat çeken iddia

Avrupa'da bir kriz daha: Biri bitmeden yenisi başladı
Dünya

Avrupa'da bir kriz daha: Biri bitmeden yenisi başladı

Belçika İnşaat Konfederasyonu (Embuild), ülkede yapı sektörünün durumuna ve son dönemde yaşadığı sorunlara ilişkin açıklama yayımladı. Açıklamada, ülkedeki inşaat şirketlerinin yarısının teslimat sorunları, malzeme fiyatları veya müşteri talepleri nedeniyle bir süre için faaliyetlerini askıya almak zorunda kaldığı ifade edildi. Embuild'in 6-13 Eylül'de 317 müteahhitle bir anket çalışması yaptığına dikkati çekilen açıklamada, inşaat şirketlerinin yüzde 53'ünün faaliyetlerini geçici olarak durdurduğu belirtildi.
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'dan İngiltere'nin benzin fiyatlarına eleştiri: Bu fiyat ülkemizdekinin neredeyse iki katı
Dünya

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'dan İngiltere'nin benzin fiyatlarına eleştiri: Bu fiyat ülkemizdekinin neredeyse iki katı

Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze törenine katılmak üzere İngiltere'ye giden Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ülkedeki benzin fiyatlarını eleştirdi. Bir akaryakıt istasyonunda video çeken Bolsonaro, "İngiltere'de benzin litre başına 1.60 euro. Bu fiyat ülkemizdekinin neredeyse iki katı. Brezilya petrolün en ucuz olduğu ülkelerden biri." dedi.
İmamoğlu havlu attı: Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yeşil ışık
Gündem

İmamoğlu havlu attı: Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yeşil ışık

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Elazığ’da Elazığ Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İnşaatı’nın temel atma töreninde yaptığı konuşmada "Yarın ülkenin başındasınız" diyerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına 'yeşil ışık' yaktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.