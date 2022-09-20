Firmaların çözüm ortağı TAZI

Yerli girişim TAZI, sigorta, sağlık ve ilaç sektörlerine yönelik kendi geliştirdiği SaaS Makine Öğrenmesi (ML) Platformu üzerine kurulu ML çözümleri sunuyor. firma, aynı zamanda patentli platformunu merkezine alarak kullanımı kolay, no-code, uyarlanabilir ve şeffaf ML (makine öğrenmesi) çözümleri sağlıyor. Mayıs 2015’te kurulan TAZI, 100’den fazla yayın ve 23 patent ile desteklenen makine öğreniminde kapsamlı araştırma ve sektör deneyimine sahip durumda bulunuyor. TAZI Kurucu Ortağı Zehra Çataltepe, “Yapay zekayı herkes için anlaşılabilir ve kullanılabilir bir seviyeye taşıma misyonumuz sayesinde birçok farklı sektörde müşterilerimizin sorunlarını anlayıp çözüme ulaştırma imkanımız oldu” dedi. Çataltepe, şu anda Türkiye’nin ve ABD’nin farklı şehirlerinde 40’dan fazla çalışanları olduğunu belirtti.

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ÇÖZÜMLERİ HERKES KULLANABİLİR

Yıllarca yurt dışında yapay öğrenme alanında çalışmalar gerçekleştirdiğini söyleyen Zehra Çataltepe, şöyle konuştu: “Eşim Tanju Çataltepe’nin ve benim tecrübelerimiz, yapay zeka çözümlerinin ancak dünyaya kolayca ayak uydurabilir ve insanlarla beraber çalışabilir olursa başarıya ulaşabileceğini gösterdi. Bunun üzerine, Tanju ile beraber TAZI.AI’yi kurup bu doğrultuda çözümler üretip, sadece veri bilimciler değil, herkes tarafından kullanılabilir hale getirmeye karar verdik. TAZI.AI’de sürekli değişen dünyaya, sürekli öğrenerek ayak uydurabilen, kararlarının sebeplerini açıklayıp onlardan da öğrenebilen, kullanımı kolay bir platform üretmeyi başardık.”

Tanju Çataltepe-Zehra Çataltepe

HEM ÜRÜN PERFORMANSINI HEM DE SATIŞI ARTIRIYOR

Ortaya konan çözümlerin değer artırımı amacıyla tasarlandığını ifade eden Çataltepe, bunlardan bazılarını ise şöyle sıraladı; Müşteri Tutma, Ürün Performansı İzleme, Çapraz Satış Tahmini, Sahtekarlık Tespiti, Potansiyel Müşteri Puanlama, Gönderim Puanlaması (Otomatik UW), Takipteki Kredi (Ödeme Varsayılanı) Tahmini, Erken Hastalık Tespiti ve İlerlemesi, Çok Kanallı Pazarlama, Satış Temsilcisi Kârlılığı. Zehra Çataltepe, TAZI’nın, sürekli makine öğrenmesi, açıklanabilir modeller ve kullanıcıdan da öğrenme teknolojisini bir araya getirerek, bir ML sisteminin değişen durumlara daha hızlı ve efektif bir biçimde uyum sağlamasına olanak verdiğini dile getirdi. Çataltepe, öncelikli hedeflerinin ekibi genişleterek, kurumsal müşteri tabanını büyütmek olduğunu vurguladı.

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4,6 MİLYON DOLARLIK TOHUM YATIRIMI ALDI

TAZI.AI, 18 Ağustos’ta, öncelikli olarak sigorta, sağlık ve ilaç sektörlerine yönelik kendi geliştirdiği SaaS Makine Öğrenmesi (ML) Platformu üzerine kurulu ML çözümlerinin resmi lansmanını yaptı. 40 gün gibi kısa bir sürede TAZI kullanıcıları artık makine öğrenimi modelleri oluşturabilecek ve sonuçlarını görmeye başlayacak. Lansmanın bir parçası olarak TAZI.AI, başlangıç aşamasındaki B2B yazılım odaklı girişimlere odaklanan yatırım firması Illuminate Ventures önderliğinde 4.6 milyon dolarlık bir tohum yatırımı aldı.