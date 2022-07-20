Ekonomi Firmaların önceliği e-ticaret
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Firmaların önceliği e-ticaret

Dünya genelinde dijital dönüşümün en çok etkilediği kesimlerden biri de KOBİ ölçeğindeki firmalar olarak öne çıkıyor. Bu süreci avantaja çeviren işletmeler yüz yüze satışların yanına online satışları da eklerken, kısa sürede ihracat yapmaya başlayabiliyor.

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Burak Karaca Yeni Şafak
Firmaların önceliği e-ticaret
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Salgın sürecinde KOBİ’leri en çok zorlayan konuların başında yüz yüze satışların azalması ve tedarik zinciri kesintileri geldi. Bu süreçte e-ticaret kanalları KOBİ’ler için en önemli öncelik haline gelirken, Türkiye’nin yanı sıra birçok ülkede pandeminin başlamasından bu yana daha fazla KOBİ online satış yapmaya başladı. KOBİ’lerin çoğunluğu, online yurtiçi satışları en büyük iş önceliği olarak sıraladı. Bununla beraber, ihracat yapmak isteyen KOBİ’ler büyümek için daha basit düzenlemelere, ve gümrük maliyetlerine ihtiyaç duyuyor. Ticaretin önündeki bu engellerin azaltılması, yeni pazarlara erişimi artırarak işletmelerin ihracatlarını büyütmelerine olanak sağlıyor.

YEŞİL ÜRETİME UYUM SAĞLANMALI

  • Kadın girişimcilerin işletmelerinin online satış yapma olasılıkları daha yüksek olsa da başta finansal zorluklar olmak üzere farklı engellerle karşılaşma ihtimalleri bulunuyor. Bu bağlamda e-ihracat, cinsiyetler arasındaki ücret farkını da azaltmaya yardımcı olabilir. Avrupa’nın karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik attığı adımlar da KOBİ’leri ihracat noktasında yeni sürece uyum sağlamak zorunda bırakıyor. Çoğu KOBİ daha çevre dostu olmak istediğini söylüyor. Sürdürülebilir hizmetler ve malzemeler sunan ortaklar ve tedarikçiler arıyorlar.

TÜRKİYE’DE DESTEKLER KOSGEB ÜZERİNDEN

KOBİ’lerin büyüyen e-ticaret pazarlarından ortaya çıkan fırsatlardan yararlanmaları için sağlanan desteklerin artırılması da e-ticarete atılan işletmelere büyük imkanlar sağlıyor. Bu noktada firmaların çeşitli eğitimlerle yetkinliklerinin de geliştirilmesi gerekiyor. Türkiye özelinde Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) üzerinden firmalara hem e-ticaret hem de e-ihracat noktasında eğitimlerin yanı sıra çeşitli finansman imkanları sunuluyor. Atılan adımlarda uluslararası pazarlar ve ticaret anlaşmaları hakkında bilgi paylaşılıyor.

Dünya genelinde yapılan araştırmalarda ise KOBİ’lerin yararlanabileceği dijital araçlar konusunda farkındalığının artırılması ve e-ödeme, envanter, iade ve temassız teslimat yönetimiyle ilgili zorluklara karşı destek sunulması gerektiği ifade ediliyor.

Gümrük süreci dijitalleşmeli

  • KOBİ’lerin ticaretini desteklemek ve sınır ötesi ticareti daha verimli hale getirmek adına gümrük ve vergi tahsilat süreçlerini dijitalleştirilmesi adımlarına ihtiyaç duyuluyor. Ayrıca e-ticaret kanallarına kısa sürede ayak uyduran KOBİ’lere oluşabilecek siber tehditlere karşı da hazırlıklı olunması konusunda eğitimlerin verilmesi büyük önem arz ediyor.
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