Fırsatçılara dikkat

Okulların açılmasına sayılı günler kala öğrenciler ve veliler, okul hazırlıklarına başladı. Kitap ve kırtasiye ürünleri için alışverişe çıkan öğrenci ve veliler fahiş fiyatlarla karşılaşabiliyor. Piyasadaki fiyat hareketliliğini fırsat bilen bazı kırtasiyecilerin, ürünlere fahiş miktarlarda zam yaptığı gözleniyor. Bazıları eski ürünleri yeni fiyat etiketi ile verirken, bazıları ise belediyelerin nakdi veya ayni olarak verdiği kırtasiye desteği kadar rakamı etiketlere artış olarak yansıtıyor.





ÖĞRETMEN MARKA BELİRTMESİN

Bahçelievler’de bulunan bir kırtasiye sahibi, maliyetlerin arttığını bu nedenle fiyatlara zam geldiğini belirtti. Bu durumu fırsata çeviren kırtasiyelerin de olduğunu ifade eden kırtasiye esnafı Himmet Yılmaz, “Okul çevresinde bulunan bazı kırtasiyeler belediyelerin verdiği kırtasiye desteğini fırsat biliyor bu nedenle ‘öğrenci zaten alışveriş yapacak’ diyerek fiyatlara zam yapıyor. Bir diğer durum ise öğretmenler tarafından öğrencilere verilen kırtasiye ihtiyaç listelerinde marka belirtilmesi. Genellikle istenilen markalar en pahalıları, durum böyle olunca masraf iki katına çıkıyor” şeklinde konuştu.





KARŞILAŞTIRMA YAPIYORUZ

Bazı kırtasiyelerin okulların açılmasını fırsata çevirdiğini söyleyen öğrenci velisi Amine Yücel, “Birkaç dükkana bakıp ona göre alacağız. Geçen yıldan elinde kalan ürünlere fahiş fiyat etiketi koyanları gördüm. Fiyatlar zaten yüksek ancak fırsatçılar da çok fazla” dedi.



