|
Ekonomi

Fırsatçılara dikkat

Okul alışverişlerinin başladığı şu günlerde öğrenci ve veliler, karşılaştıkları yüksek fiyatlardan şikayetçi. Fiyat hareketliliklerini fırsat bilen bazı kırtasiyeciler ürünlere fahiş zamlar yaptı. Bazıları da belediyelerin kırtasiye desteğini etiketlere zam olarak yansıttı.

Saliha Engin
04:00 . 24/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Okulların açılmasına sayılı günler kala öğrenciler ve veliler, okul hazırlıklarına başladı. Kitap ve kırtasiye ürünleri için alışverişe çıkan öğrenci ve veliler fahiş fiyatlarla karşılaşabiliyor. Piyasadaki fiyat hareketliliğini fırsat bilen bazı kırtasiyecilerin, ürünlere fahiş miktarlarda zam yaptığı gözleniyor. Bazıları eski ürünleri yeni fiyat etiketi ile verirken, bazıları ise belediyelerin nakdi veya ayni olarak verdiği kırtasiye desteği kadar rakamı etiketlere artış olarak yansıtıyor.


ÖĞRETMEN MARKA BELİRTMESİN

Bahçelievler’de bulunan bir kırtasiye sahibi, maliyetlerin arttığını bu nedenle fiyatlara zam geldiğini belirtti. Bu durumu fırsata çeviren kırtasiyelerin de olduğunu ifade eden kırtasiye esnafı Himmet Yılmaz, “Okul çevresinde bulunan bazı kırtasiyeler belediyelerin verdiği kırtasiye desteğini fırsat biliyor bu nedenle ‘öğrenci zaten alışveriş yapacak’ diyerek fiyatlara zam yapıyor. Bir diğer durum ise öğretmenler tarafından öğrencilere verilen kırtasiye ihtiyaç listelerinde marka belirtilmesi. Genellikle istenilen markalar en pahalıları, durum böyle olunca masraf iki katına çıkıyor” şeklinde konuştu.


KARŞILAŞTIRMA YAPIYORUZ

Bazı kırtasiyelerin okulların açılmasını fırsata çevirdiğini söyleyen öğrenci velisi Amine Yücel, “Birkaç dükkana bakıp ona göre alacağız. Geçen yıldan elinde kalan ürünlere fahiş fiyat etiketi koyanları gördüm. Fiyatlar zaten yüksek ancak fırsatçılar da çok fazla” dedi.


#kırtasiye
#fahiş fiyat
#fırsatçı
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Salaten Tüncina Duası Arapça - Türkçe Okunuşu, Salat-ı Münciye Anlamı!