Fırsatçıya geçit yok

Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat artışlarıyla haksız kazanç peşinde koşan işletmelere mücadelesini kesintisiz olarak sürdürüyor. Sahadaki denetim ekipleri 81 ili karış karış dolaşırken, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, hem stokçuluğa hem de fırsatçılığa karşı yeni bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını dile getirdi. Bakan Bolat, “Fırsatçılara, stokçulara, karaborsa zihniyetine izin vermeyeceğiz. Önümüzdeki yakın günlerde yeni düzenlemelerle bu konuda çok daha sıkı şekilde bir çalışma içinde yola devam edeceğiz” dedi.





ÖNCELİKLİ HEDEFİMİZ ENFLASYONLA MÜCADELE

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu’nun (TESK) Ankara’daki Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen Meslek Kuruluşları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda 81 ilin esnaf birlikleri başkanlarıyla bir araya gelen Bakan Bolat, burada yaptığı konuşmada, salgın, felaket ve savaş gibi durumlar ortaya çıktığında ekonomide fırsatçılık ve stokçuluk virüsünün hortladığını dile getirdi. Eylül 2023'te açıklanan orta vadeli 3 yıllık yol haritalarının önlerinde olduğunu ifade eden Bolat, burada birinci hedefin yüksek enflasyonla mücadelenin başarılması olduğunu bildirdi. Bolat, güven inşa etmek ve istikrarı pekiştirmek için gayretlerini boşa çıkarmaya çalışanların boş durmadığını, bu kişilerin ekonomideki iyi verileri görmediğini söyledi.





KİŞİ BAŞINA MİLLİ GELİR 15 BİN DOLARA ÇIKACAK

Türkiye'nin 1923-2002 yıllarında yüzde 4,7 büyüdüğünü anımsatan Bolat, son 21 yıllık dönemde ise yıllık büyümenin yüzde 5,4'ü bulduğunu söyledi. İki büyüme verisi arasındaki 0,7 puanlık farka işaret eden Bolat, “Eğer biz önceki 79 yılda da yıllık reel yüzde 5,4 büyüseydik bugün milli gelirimiz 1,1 trilyon dolar değil, 2 trilyon dolar olurdu. Refah seviyemiz de 2 katı olurdu” diye konuştu. Bolat, kişi başına düşen milli gelirin 13 bin doların üzerine çıktığını belirterek, “15 bin dolar rakamını da yakalamamız çok uzak olmayacak. 1-2 sene içinde bu rakamları göreceğiz” dedi. Ülkenin ihracatının 2002'den bu yana 7 kat artışla 255,4 milyara ulaştığı ifade eden Bolat, bu dönemde istihdamın da arttığını bildirdi.

Hal Kanunu değişecek

Esnaf ve sanatkarların faiz yükünü hafiflettiklerini dile getiren Ömer Bolat, Kovid-19 salgını döneminde esnaf ve sanatkara gelir kaybı ve kira desteği kapsamında 9 milyar liralık kaynak aktardıklarına dikkat çekti. Bolat, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde de "mücbir sebep" uygulamasıyla bölgedeki esnafın mali açıdan rahatlatıldığını bildirdi. Bakan Bolat, pazarcı esnafı için Hal Kanunu'nda değişiklik yapacaklarını ifade ederek, “Kapalı pazar yerlerinde sınırlı ayni hak yöntemiyle kiralamanın kaldırılması ve bu yerlerin tahsis usulüyle işletilmesini sağlayacağız. Bu da pazarcı esnaflarımızın beklenti ve talebiydi” diye konuştu.

Ambalaja fiyat yazılsın

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Bakan Bolat'ın göreve gelmesinden itibaren enflasyonla mücadele ve gümrüklerle ilgili önemli çalışmalar yürüttüğünü söyledi. Türkiye'de gıda fiyatları ve güvenliğinin en önemli mesele olduğunu kaydeden Palandöken, fahiş fiyatlarıa yönelik çözüm önerilerine de değinerek ‘ambalaj üzerine etiket’ uygulamasına ilişkin açıklamaların sevindirici olduğunu belirtti.







