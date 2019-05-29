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Ekonomi Fırsatı keşfedip hedef büyüttüler
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Fırsatı keşfedip hedef büyüttüler

Girişimci Berfu Pakkan Ramazanoğlu ile Linda Kender, cilt hassasiyeti ya da inanç gibi farklı nedenlerle modest mayo giyimini tercih eden kadınların ihtiyacına cevap veriyor. Şirketlerinin 2020 yılının sonunda 750 bin dolarlık ciroya ulaşmasını hedefleyen yatırımcılar, artan ilgiyle Orta Doğu pazarına girmeye hazırlanıyor.

Arzu Kurum Yeni Şafak
Berfu Pakkan Ramazanoğlu (solda) , Al Tayer ile imzaladıkları anlaşma kapsamında Orta Doğu pazarına hızlı bir giriş yapacaklarını belirterek, “Bu kapsamda yeni koleksiyonumuzun ve satış noktalarımızın çalışmaları yapılıyor. Trepezzi koleksiyonlarına ilgi olan farklı pazarlara da açılmak üzere çalışmalarımız devam ediyoruz” değerlendirmesinde bulunuyor.
Berfu Pakkan Ramazanoğlu (solda) , Al Tayer ile imzaladıkları anlaşma kapsamında Orta Doğu pazarına hızlı bir giriş yapacaklarını belirterek, “Bu kapsamda yeni koleksiyonumuzun ve satış noktalarımızın çalışmaları yapılıyor. Trepezzi koleksiyonlarına ilgi olan farklı pazarlara da açılmak üzere çalışmalarımız devam ediyoruz” değerlendirmesinde bulunuyor.

Berfu Pakkan Ramazanoğlu ile Linda Kender, uluslararası şirketlerde, finans ve pazarlama alanlarında yirmi yılı aşkın süre yöneticilik yapmış. Ancak moda tutkunu ve daima kendi markalarını kurma hayaliyle yaşayan ikili, 2018 yılında Trepezzi şirketini kurmuş.

Markayı hayata geçirirken kendi ihtiyaçları ve gözlemlerinden yola çıkan, yatırımcılar, Ağustos 2018’de ilk koleksiyonlarını sunmuş. Sektörün potansiyeli de göz önüne aldığında 2020 yılının sonunda şirketlerinin 750 bin dolarlık ciroya ulaşmasını beklediklerini kaydeden iki yatırımcı, girdikleri her pazarda, sektörün en prestijli lüks perakende zinciriyle özel anlaşmalar yaparak fiziki satış noktaları üzerinden de yeni müşterilere ulaşmayı hedefliyor.

PAZARDAKİ BOŞLUK FIRSATA DÖNÜŞTÜ

Linda Kender, koleksiyonlarını tasarlarken, güneşin zararlı ışınlarından korunma, cilt hassasiyeti ya da inanç gibi farklı nedenlerle modest (mütevazi) mayo giyimini tercih eden kadınlara şıklık sunmak istediklerini anlatarak başlıyor söze. Kender, konuşmasını şu şekilde sürdürüyor:

“Bizler özel hayatlarımızda, örneğin çocuklarımızla deniz tatiline çıktığımızda ya da spor yaparken cildimizi koruyacak, fonksiyonel olarak kullanabileceğimiz ürünlere ihtiyaç duyuyorduk. Ancak bu konforu sağlamasını beklediğimiz piyasadaki kapalı mayo ve deniz tekstili ürünlerine baktığımızda bu ürünlerin hem işlevsellikten hem de moda trendlerinden oldukça uzak olduğunu fark ettik. Trepezzi fikri pazardaki bu boşluğu görmemizle doğdu.

İki kadın girişimcinin kurduğu bir Türk markası olarak üretimlerini Türkiye’de yaptıklarını aktaran Berfu Pakkan Ramazanoğlu da, “Ürünlerimiz, UPF 50+ koruma sağlayan; su, yağ ve kir tutmayan ithal Bionic Finish, yüksek kaliteli polyamid kumaşlarla üretiliyor. Koleksiyonlarımızı modest, Beach Couture ve Plage olmak üzere üç ayrı segmentte sunuyoruz” diye konuşuyor.

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DUBAİ’DE DİKKAT ÇEKTİ

Ürünlerin farklılığını gören herkesin, markaya kurulduğu günden beri yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Linda Kender, şunları söylüyor:

“Trepezzi ürünleri, modest moda konusunda otorite kabul edilen Islamic Fashion & Design Council (IFDC) tarafından dikkat çekti. Dubai’de gerçekleştirilen Pret-A-Cover/Retail Summit organizasyonuna davet edildik. IFDC Tasarım Kurulu, Trepezzi’yi “modest mayo segmentine yenilikçi, fonksiyonel ve bugüne kadar düşünülmemiş detaylı ürünlerle katkı sağladığı” ve “gelecek vadeden bir marka” olarak tanımladı. Gördüğümüz yoğun ilgi ihracatı da beraberinde getirdi.”

TÜRKİYE ÖNCÜLÜK EDEBİLİR

Müslümanların hazır giyime 250 milyar dolar harcadığına dikkati çeken Berfu Ramazanoğlu, “Türkiye tekstiliyle dünyada bu alana liderlik edecek konuma sahip. Model Halima’nın Sports burkinisi ile kapak olması bizi çok memnun etti” bilgisini paylaşıyor.

  • İHTİYACA CEVAP VERDİK
  • Linda Kender, sundukları koleksiyonların tasarımı ve üretiminde alanında en yetkin tasarımcılar ve sanatçılarla çalıştıklarını anlatarak, “Gerek Türkiye gerekse dünyadaki modest deniz ve plaj modasına baktığımız zaman maalesef, ağırlıklı olarak siyah rengin kullanıldığı, kumaş kalitesi ve şıklığın geri planda kaldığı ürünler görüyoruz. Farklı sebeplerle kapalı mayo giyme ihtiyacı duyan tüm kadınlara hitap ederken, ‘her kadının denize şık giysilerle girmeye hakkı vardır’ diyoruz. Kimisi inanç nedeniyle bu tasarımları tercih ederken bizler gibi pek çok kadın da fonksiyonellik açısında tercih ediyor” diyor.

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