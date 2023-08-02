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Ekonomi

Fişte KDV oyununa 415 milyon TL ceza

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2023’ün başından bu yana yaptığı denetimlerde, düşük KDV uygulaması, kira gelirlerinin eksik beyanı gibi hususlarda 415 milyon TL ceza kesti.

Saliha Engin
04:00 . 2/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

KDV’nin yükselmesiyle birlikte esnafların fişteki KDV oyunları da arttı. Geçtiğimiz günlerde bir vatandaş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, gittiği iki lokantada farklı oranda KDV alındığını duyurmuştu. Hazine ve Maliye Bakanlığı ekiplerinin yaptığı denetimlerde, özellikle yiyecek içecek sektörü başta olmak üzere hizmet işletmelerinde düşük KDV oranları uygulaması, kira gelirlerinin eksik beyanı gibi birçok hususta tespitler yaptı.


235 BİN MÜKELLEF DENETLENDİ

Düzenli olarak denetimlerini sürdüren Gelir İdaresi Başkanlığı ekipleri birçok sektördeki iş yerlerini ziyaret etti. 2023 yılında yaklaşık 235 bin mükellef nezdinde yapılan denetimlerde yaklaşık 415 milyon TL usulsüzlük/özel usulsüzlük cezası kesildi. Ekipler anlık baskın şeklinde denetimlere de çıkarken, özellikle 189 ihbar hattına yapılan şikayetlere anında müdahale edildiği, hızlı bir şekilde uzmanların gönderildiği belirtildi.


ALO 189’U ARAMALARI GEREKİR

KDV kaçakçılığına karşı vatandaşın dikkatli olması gerektiğini belirten Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, “KDV oranını düşük yazmış ise, devlete vereceği vergiyi eksik verecektir. Burada gelir İdaresi Başkanlığı’nın gerekli yaptırımı uygulaması lazım. Vatandaşlar böyle bir durumla karşılaştığında Alo 189’a şikayette bulunabilirler. İlgili belediyenin zabıta müdürlüğünü de şikayet etme hakları vardır” diye konuştu.


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