Fiyat listesi askıya çıktı

İşletmelerin menülerdeki ürünlerin belirtilen fiyatın üzerinde satış yapmasını engellemek için alınan önlem bugün devreye girdi. Resmi Gazete'de 18 Aralık'ta yayınlanan ‘Fiyat Etiketi Yönetmeliği’ ile tüm restoran, kafe ve gıda ürünü satışı yapan esnaflar dükkanlarının önüne açık ve belirgin şekilde menüsünü ve fiyatlarını yazacak. Böylece vatandaş yiyeceği ürünün fiyatını içeriye girmeden görebilecek ve ne ödeyeceğini önceden bilecek.

Bugün yürürlüğe giren uygulama kapsamında esnaflar tabela veya gergi pano şeklinde ürünlerinin fiyat listesini çıkartıyor. Esnaf Cevdet Sarıoğlu, uygulamanın Resmi Gazete’de yayınlandığı gün ürünlerini yazabileceği bir tabela sipariş ettiğini belirtti. Sarıoğlu, "Uygulama hem bizim için hem de müşteriler için çok sağlıklı bir alışveriş ortamı sağlayacak. Fiyatlar menüde yazmasına rağmen bazı müşteriler bu ne fiyat ödemiyorum gibi çıkışlarda bulunuyordu bu duruma karşı güzel bir önlem olacak. Bunun yanı sıra turist ya da yabancı biri geldiğinde menüdeki fiyatları yükselten esnaflar için de caydırıcı olacaktır" diye konuştu.