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Ekonomi

Fiyat listesi askıya çıktı

Ticaret Bakanlığı’nın kararı gereği dükkân, lokanta ve kafelerin girişlerine fiyat listeleri asılmaya başladı. Fiyatları A4 kâğıda bastırıp cama asan da var, tahtaya tebeşirle yazan, tabela veya dijital pano kullanan da var. Esnaf Cevdet Sarıoğlu, uygulamanın hem müşteri hem de kendileri için iyi olduğunu söyledi.

Ali Kürşat Büyükada
04:00 - 1/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 03:17 - 1/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Söz konusu uygulamayla birlikte bazı esnaflar dükkanlarının önüne tabela asarken, esnafın birçoğu ürünlerinin yer aldığı menüleri fiyatlarıyla birlikte A4 kağıda bastırıp plexi kaplattıktan sonra cama asıyor. Bazı işletmeciler ise ayaklı kara tahta alarak menülerini tebeşir ile yazarak uygulamaya uyum sağlamaya çalışıyor. Restoranlar ayrıca dijital panolarla ya da dükkan girişinde sundukları menülerle de uygulamaya katılabiliyor.
Söz konusu uygulamayla birlikte bazı esnaflar dükkanlarının önüne tabela asarken, esnafın birçoğu ürünlerinin yer aldığı menüleri fiyatlarıyla birlikte A4 kağıda bastırıp plexi kaplattıktan sonra cama asıyor. Bazı işletmeciler ise ayaklı kara tahta alarak menülerini tebeşir ile yazarak uygulamaya uyum sağlamaya çalışıyor. Restoranlar ayrıca dijital panolarla ya da dükkan girişinde sundukları menülerle de uygulamaya katılabiliyor.

İşletmelerin menülerdeki ürünlerin belirtilen fiyatın üzerinde satış yapmasını engellemek için alınan önlem bugün devreye girdi. Resmi Gazete'de 18 Aralık'ta yayınlanan ‘Fiyat Etiketi Yönetmeliği’ ile tüm restoran, kafe ve gıda ürünü satışı yapan esnaflar dükkanlarının önüne açık ve belirgin şekilde menüsünü ve fiyatlarını yazacak. Böylece vatandaş yiyeceği ürünün fiyatını içeriye girmeden görebilecek ve ne ödeyeceğini önceden bilecek.


TABELACILARDA SIRA VAR

Bugün yürürlüğe giren uygulama kapsamında esnaflar tabela veya gergi pano şeklinde ürünlerinin fiyat listesini çıkartıyor. Esnaf Cevdet Sarıoğlu, uygulamanın Resmi Gazete’de yayınlandığı gün ürünlerini yazabileceği bir tabela sipariş ettiğini belirtti. Sarıoğlu, "Uygulama hem bizim için hem de müşteriler için çok sağlıklı bir alışveriş ortamı sağlayacak. Fiyatlar menüde yazmasına rağmen bazı müşteriler bu ne fiyat ödemiyorum gibi çıkışlarda bulunuyordu bu duruma karşı güzel bir önlem olacak. Bunun yanı sıra turist ya da yabancı biri geldiğinde menüdeki fiyatları yükselten esnaflar için de caydırıcı olacaktır" diye konuştu.


UYGULAMAYANA CEZA KESİLECEK

Ticaret Bakanlığı’nın, Fiyat Etiketi Yönetmeliği başlar başlamaz denetimlerine de başlanacak. Söz konusu uygulamayı yerine getirmeyen esnafa ceza kesileceği belirtiliyor. Ayrıca menü asma zorunluluğuna uymayan esnafların farklı bir denetimde yine menüyü kapı önüne okunur bir şekilde yazmaması halinde cezası da katlanacak.


#Ticaret Bakanlığı
#menü
#restoran
#lokanta
#kafe
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