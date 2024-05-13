Flo Grup iş modelini yurt dışına taşıdı: Fas’ta üretip Avrupa’ya satıyor

FLO Group, 2019 yılında mağaza açarak giriş yaptığı Fas’ta fabrika açtı. Şahlıurfa’nın ardından ikinci fabrikasını Kazablanka’da kuran FLO Grup, burada ürettiği ayakkabıları hem Fas iç pazarında satışa sunarken hem de ihraç ediyor. Fas’da 14 farklı şehirde 25 FLO ve 5 IN STREET olmak üzere 30 mağazası bulunan grup, kısa sürede bu ülkede pazar lideri haline geldi. Fabrikanın resmi açılışı Türkiye’nin Fas Büyükelçisi Mustafa İlker Kılıç’ın da katıldığı bir törenle yapıldı.

YILDA 500 BİN ÇİFT AYAKKABI ÜRETECEK

Yerli bir girişimciyle yüzde 50 ortaklıkla kurulan fabrikada günde 2 bin çift, yılda ise 480 bin çift ayakkabı üretimi yapılacak. Açılışın ardından yurt dışındaki yatırımları hakkında bilgi veren FLO Group CEO’su Yenal Gökyıldırım, çoklu satış kanallarını, zengin marka portföyünü ile ürün ve üretim konusundaki birikim ve tecrübelerini global arenaya taşıdıklarını anlattı.

Gökyıldırım, “Geldiğimiz noktada Fas pazarındaki başarılı yükselişimizi bir de fabrikayla taçlandırmış olmanın gurunu yaşıyoruz. Şanlıurfa’da bulunan global standartlardaki fabrikamızın ardından Fas’ta kurduğumuz üretim tesisimizle yalnızca Fas pazarına üretim yapmıyoruz. Aynı zamanda buradan Avrupa’ya ihracat gerçekleştirerek ülke ekonomisine ilave bir katma değer sağlıyoruz. Fas’ta toplam 162’si fabrikamızda olmak üzere 427 kişiye istihdam sağlıyoruz” dedi.

BU YILKİ CİRO HEDEFİ 29 MİLYON DOLAR

Geçtiğimiz yıl Fas’ta 1 milyon 170 bin adet satış yaptıklarını belirten Gökyıldırım, “2022 yılında Fas ciromuz 19 milyon dolar iken 2023 yılında 25 milyon dolara yükseldi. 2024 yılı 29 milyon dolara yükselmeyi hedefliyoruz. 2030 yılına geldiğimizde ise Fas’ta 50 mağaza ulaşmayı, ciromuzu da 55 milyon dolar bandına yükseltmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.

6 ÜLKEDE PAZAR LİDERİ

Hem şirketleri hem sektör hem de Türkiye için gurur kaynağı olan bir globalleşme hikâyeleri olduğunu ifade eden Gökyıldırım, şöyle devam etti: “2012 yılında İtalya’nın ikonik markası Lumberjack’i satın alarak global arenada bu güçlü markayı bünyesine katmak oldu. Lumberjack koleksiyonlarımızı bugün Avrupa’da 40 ülkede 2 bin noktaya satıyoruz. Ardından 2015 yılında yurt dışında ilk mağazamızı Kazakistan’da açtık. Fas, Kazakistan, Gürcistan, Azerbaycan, Özbekistan ve Irak gibi ülkeleri pazar lideri olduğumuz ülkelere örnek gösterebilirim. Yurt dışında toplamda 282 mağazamız bulunuyor.”

SIRADA MISIR, CEZAYİR VE SUUDİ ARABİSTAN VAR

En çok Fas ve Kazakistan’da mağazaları olduğuna dikkat çeken Gökyıldırım, şu bilgileri verdi: “Yeni giriş yaptığımız pazarlarda başlangıçta 3-4 mağaza açarak işimize başlıyoruz.2024 yılında yurt dışında 49 mağaza açma hedefimiz bulunuyor. İlk çeyrekte 10 mağazamızın açılışını tamamladık. Bu yılda var olduğumuz pazarlarda pazar payımızı artırıp özellikle Mısır, Cezayir ve Suudi Arabistan’da büyümeyi planlıyoruz. Yurt dışından elde ettiğimiz geliri total ciromuz içinde yüzde 24 seviyesine getirdik. Orta vadede ise yüzde 50 - yüzde 50’ye getirmeyi hedefliyoruz.”

85 BİN KİŞİLİK İSTİHDAMA KATKI

FLO Group olarak 15 binin üzerinde doğrudan, 70 bin civarında dolaylı istihdama katkı sunduklarını ifade eden Yenal Gökyıldırım, geçen yılki rakamlara dikkat çekti ve bu seneki hedeflerini şöyle anlattı: “Geçtiğimiz yıl toplam 1,4 milyar TL yatırım yaptık ve 2023'te 42,1 milyar TL ciroya ulaştık. 55 milyon çift ayakkabı satış yaptık. 7 milyon adetin üzerinde giyim ve yaklaşık 20 milyon adet aksesuar satışı yaptık. Toplam ürün satışı adedimiz 80,5 milyona ulaştı. Online kanallarımızda 380 milyon, mağazalarımızda 290 milyon olmak üzere toplam 670 milyon ziyaretçimizi kanallarımızda ağırladık. Yılın ilk çeyreğini de hederlerimiz doğrultusunda tamamladığımızı söyleyebilirim.”

360 DERECE ENTEGRE PERAKENDECİLİK

2012 yılında İtalyan markası Lumberjack’ i satın alan FLO Group, 2015'te Kazakistan’da ilk yurt dışı mağazasını açtı. O günden bu yana 3 kıtada 29 ülkede 800’ü aşkın mağazasıyla yılda 55 milyon ayakkabı satan grubun; FLO, IN STREET, Lumberjack, Nine West ve Reebok markalarında perakendecilik formatları bulunuyor 37 ülkede iş birliği ile online satış operasyonlarını sürdürüyor ve 60’tan fazla ülkeye toptan satış kanalı ile ulaşıyor. Grup; Reebok, global markaların bölgesel stratejik lisans anlaşmaları ile küresel arenadaki adımlarını güçlendirdi. Şirket, bunların yanında 360 derece entegre perakendecilik iş modeliyle büyüyor.







