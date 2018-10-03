Ekonomi Forbes, En Zengin 400 Amerikalı listesini açıkladı
DÜNYA EKONOMİSİ

Amerikanın en zengin insanı kim?

Forbes, 'En Zengin 400 Amerikalı' listesini açıkladı

ABD'nin en zengin ismi, bir yılda servetine 78,5 milyar katan ve toplam serveti 160 milyar dolara ulaşan Amazon'un CEO'su Jeff Bezos oldu.

Haber Merkezi AA
Amazon'un CEO'su Jeff Bezos
Amazon'un CEO'su Jeff Bezos

Amazon'un kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Jeff Bezos, 160 milyar dolarlık servetiyle Forbes'un ABD'nin en zenginleri listesinde ilk sırada yer aldı.

Forbes, bu yıl 37'inci kez yayımladığı "En Zengin 400 Amerikalı" listesini açıkladı.

160 milyar dolara servet

ABD'nin en zengin ismi, bir yılda servetine 78,5 milyar katan ve toplam serveti 160 milyar dolara ulaşan Amazon'un CEO'su Jeff Bezos oldu.

"Forbes 400"ün geçen yıl 2,7 trilyon dolar olan toplam serveti, bu yıl 2,9 trilyon dolara yükseldi. 24 yıl boyunca listenin ilk sırasında yer alan Microsoft'un kurucusu Bill Gates ise 97 milyar dolarlık servetiyle listede ikinci sırada yer aldı.

Berkshire Hathaway'ın sahibi yatırımcı Warren Buffett ise 88,3 milyar dolarlık servetiyle ABD'nin en zengin üçüncü ismi oldu.

Facebook'un kurucusu Zuckerberg, bir yılda 10 milyar dolar kaybetti

Geçen yıla göre serveti 10 milyar dolar azalan Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, 61 milyar dolarlık servetiyle dördüncü sırada listede kendine yer buldu. ABD'nin en zengin beşinci ismi ise 58,4 milyar dolar servetiyle Oracle'ın kurucusu Larry Ellison oldu.

Trump, listede geriledi

ABD Başkanı Donald Trump ise listede 259. sıraya geriledi. Geçen yıl listede 248. olan Trump'ın serveti 3,1 milyar dolar ile bu yıl da aynı kaldı.

"En Zengin 400 Amerikalı" listesinde yer alan 10 isim ve 2018 servetleri şöyle:

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  • Jeff Bezos 160

  • Bill Gates 97

  • Warren Buffett 88,3

  • Mark Zuckerberg 61

  • Larry Ellison 58,4

  • Larry Page 53,8

  • Charles Koch 53,5

  • David Koch 53,5

  • Sergey Brin 52,4

  • Michael Bloomberg 51,8

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