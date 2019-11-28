Ekonomi Freelancer çalışanlar hazır ofisleri tercih ediyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Freelancer çalışanlar hazır ofisleri tercih ediyor

Teknolojinin gelişmesi; tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de çalışma şekillerini ve saatlerini değiştirdiği belirtiliyor. Son yıllarda adı daha sık duyulan freelancer çalışma sistemi, Türkiye’de de gitgide yaygınlaşıyor. Freelancerlar, başlangıç maliyetlerini ortadan kaldıran hazır ofisleri tercih ediyor.

Haber Merkezi İHA
Hazır ofisler freelancer çalışanların gözdesi.
Hazır ofisler freelancer çalışanların gözdesi.

Dünya çapında işlere imza atan freelancerlar, başlangıç maliyetlerini ortadan kaldıran, internet, telefon bağlantısı, sekretarya, asistan desteği, temizlik ve güvenlik gibi hizmetleri yüksek kalitede sunan hazır ofisler tercih ediyor.

Hazır ofisler, freelancerların başlangıç maliyetini ortadan kaldırıyor.
  • Teknolojinin gelişmesi; tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de çalışma şekillerini ve saatlerini değiştirdiği belirtiliyor. Son yıllarda adı daha sık duyulan freelancer çalışma sistemi, Türkiye’de de gitgide yaygınlaşıyor.

"Hazır ofislerin kurumsal kimliği güçlendiren bir etkisi var"

Servcorp Türkiye Direktörü Damla Özgönül, Dünyada ve Türkiye’de adından söz ettiren birçok önemli projenin zaman-mekân kısıtlaması olmadan, nitelikli üretime odaklanan freelancer çalışanların elinden çıktığını belirterek, "Bugün dünya devi olan birçok şirketin garajda kurulduğu, bizzat o şirketlerin kurucuları tarafından dile getiriliyor. Günümüzde ise bu garajların yerini hazır ofisler alıyor. Hazır ofislerin kurumsal kimliği güçlendiren bir etkisi var" dedi.

Hazır ofislerin, freelancer çalışanlar ve start-up projelerin yanı sıra büyük şirketlere de hitap ettiğini kaydeden Özgönül, "İşletmelerin maliyetlerini düşüren hazır ofisler girişimcilerin başlangıç maliyetlerini de ortadan kaldırıyor. Hazır ofislerde; fotokopi-faks makinesi, internet-telefon bağlantısı, sekretarya, asistan desteği, temizlik ve güvenlik gibi bir ofiste olması gereken tüm hizmetler sunuluyor. Oluşturulan bu beş yıldızlı otel konforundaki verimli iş ortamı, kullanıcıların birbirlerine de ulaşmasını sağlıyor ve onlara yeni iş fırsatları doğuruyor" ifadelerini kullandı.

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