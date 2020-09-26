GABORAS İstanbul’un deprem haritasını çıkardı: Anadolu yakası zemini daha sağlam

Gayrimenkul Borsası AŞ (GABORAS) tarafından çıkarılan deprem haritasına göre, Avrupa yakasının Asya’ya göre daha fazla deprem riski taşıdığı görülürken, Tarihi Yarımada’nın neredeyse tamamında zemin formasyonunun iyi olmadığı açıklandı.

ESKİ YAPILAR BÜYÜK RİSK

İstanbul depremine ilişkin verileri mercek altına alan şirket, İstanbul’da yaşanması beklenen depremin muhtemelen en fazla etkileyeceği bölgeleri gösteren “İstanbul deprem haritası”nı paylaştı. Avrupa Yakası’nda Fatih’in yanı sıra Bahçelievler, Bakırköy ve Güngören’in zemin formasyonunun yanı sıra yapı durumu olarak da eski yapıların çoğunlukta olduğu belirtildi. Çalışmada Zeytinburnu’nun tarihi yarımadaya bakan bölümleri ile Avcılar’ın sahil kesimleri ve Boğaziçi öngörünüm bölgelerinin depremden etkilenecek öncelikli alanlar olarak ön plana çıkıyor.

KARTAL MALTEPE KESİMİ DİKKAT

Anadolu Yakası’nda Kartal-Maltepe sahil kesimi ve Kadıköy’ün batısı dikkat edilmesi gereken bölgelerin başında gelirken, İstanbul’da geçen yıl e-devlet üzerinden açıklanan toplanma alanlarını da incelendiği çalışmada kişi başına 1,17 metrekare toplanma alanı düştüğü tespit edildi.

Deprem öncelikli müdahale alanları

Deprem gerçeği unutulmamalı

Açıklamada görüşlerine yer verilen GABORAS CEO’su Kurtuluş Altun, deprem gerçeğinin bir an olsun unutulmaması gerektiğini belirterek, dün 4,2 şiddetinde gerçekleşen depremde de görüldüğü üzere tüm planlamaların deprem merkezli yapılması gerektiğini aktardı. Ekonomik veya siyasi alınan her kararın arkasında deprem gerçeğinin yatması gerektiğini ifade den Altun, şunları kaydetti: “Bu mesele herkesi ilgilendirir. Bu gerçeğe sırtımızı dönemeyiz.Deprem odaklı dönüşüm içerisine alınacak bölgelerde yaşayan vatandaşları değer takası ile metrekare tartışmalarının ötesinde teknolojik bir çözüm gerekmektedir. Mevcut durumda noktasal olarak değer tespiti yapabilecek teknolojik altyapıya sahibiz. Önemli olan gayrimenkulü bir değer olarak kabul etmektir.”