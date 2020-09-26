Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi GABORAS İstanbulun deprem haritasını çıkardı Anadolu yakası zemini daha sağlam
EMLAK

GABORAS İstanbul’un deprem haritasını çıkardı: Anadolu yakası zemini daha sağlam

GABORAS’ın hazırladığı deprem haritasına göre, Avrupa yakasının Asya’ya göre daha fazla deprem riski taşıdığı görüldü. GABORAS CEO’su Kurtuluş Altun: “Tüm planlamalarımızı deprem merkezli yapmak zorundayız. Ekonomik veya siyasi her kararın arkasında deprem gerçeği yatmalı” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kurtuluş Altun
Kurtuluş Altun

Gayrimenkul Borsası AŞ (GABORAS) tarafından çıkarılan deprem haritasına göre, Avrupa yakasının Asya’ya göre daha fazla deprem riski taşıdığı görülürken, Tarihi Yarımada’nın neredeyse tamamında zemin formasyonunun iyi olmadığı açıklandı.

ESKİ YAPILAR BÜYÜK RİSK

İstanbul depremine ilişkin verileri mercek altına alan şirket, İstanbul’da yaşanması beklenen depremin muhtemelen en fazla etkileyeceği bölgeleri gösteren “İstanbul deprem haritası”nı paylaştı. Avrupa Yakası’nda Fatih’in yanı sıra Bahçelievler, Bakırköy ve Güngören’in zemin formasyonunun yanı sıra yapı durumu olarak da eski yapıların çoğunlukta olduğu belirtildi. Çalışmada Zeytinburnu’nun tarihi yarımadaya bakan bölümleri ile Avcılar’ın sahil kesimleri ve Boğaziçi öngörünüm bölgelerinin depremden etkilenecek öncelikli alanlar olarak ön plana çıkıyor.

KARTAL MALTEPE KESİMİ DİKKAT

Anadolu Yakası’nda Kartal-Maltepe sahil kesimi ve Kadıköy’ün batısı dikkat edilmesi gereken bölgelerin başında gelirken, İstanbul’da geçen yıl e-devlet üzerinden açıklanan toplanma alanlarını da incelendiği çalışmada kişi başına 1,17 metrekare toplanma alanı düştüğü tespit edildi.

Deprem öncelikli müdahale alanları

Deprem gerçeği unutulmamalı

Açıklamada görüşlerine yer verilen GABORAS CEO’su Kurtuluş Altun, deprem gerçeğinin bir an olsun unutulmaması gerektiğini belirterek, dün 4,2 şiddetinde gerçekleşen depremde de görüldüğü üzere tüm planlamaların deprem merkezli yapılması gerektiğini aktardı. Ekonomik veya siyasi alınan her kararın arkasında deprem gerçeğinin yatması gerektiğini ifade den Altun, şunları kaydetti: “Bu mesele herkesi ilgilendirir. Bu gerçeğe sırtımızı dönemeyiz.Deprem odaklı dönüşüm içerisine alınacak bölgelerde yaşayan vatandaşları değer takası ile metrekare tartışmalarının ötesinde teknolojik bir çözüm gerekmektedir. Mevcut durumda noktasal olarak değer tespiti yapabilecek teknolojik altyapıya sahibiz. Önemli olan gayrimenkulü bir değer olarak kabul etmektir.”

Türkiye konut değer artışında dünya şampiyonu oldu
EKONOMİ
Türkiye konut değer artışında dünya şampiyonu oldu
Abone Ol Google News
Ukraynada askeri uçak düştü

Ukrayna'da askeri uçak düştü

İlk belirlemelere göre onlarca kişi hayatını kaybetti.
Lider Karagümrük

Lider Karagümrük

​36 yıl sonra Süper Lig'e çıkan Karagümrük maç fazlasıyla lider.
Türkiyenin son 24 saati

Türkiye'nin son 24 saati

​Sağlık Bakanlığı bugünün koronavirüs bilançosunu açıkladı.
Salgınla mücadelede son durum

Salgınla mücadelede son durum

Bakan Koca, Türkiye geneli yoğun bakım doluluk oranını açıkladı.
Pazarcıların yüzkarası

Pazarcıların yüzkarası

Teraziyle oynayıp müşterilerine eksik kilolu biber sattı.
Emekli savcıyı dolandırdılar

Emekli savcıyı dolandırdılar

​'Adınız FETÖ soruşturmasında geçiyor para ve altın verin...'

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.